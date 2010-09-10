Что творится в нашей стране

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

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MrM
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2671
Зарегистрирован: 25 май 2009, 13:04

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение MrM » 31 янв 2017, 10:29

ЦБ предлагает обвалить рубль на 10% (денег в бюджете нет, нужно напечатать деревянных). Скорее всего это обозначает все 20% минимум. Валютой запаслись?
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5495
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение ivanes » 31 янв 2017, 16:31

ЦБ при дешевых иновалютах решил прикупь. Тут же курс рубля упал.
Пополняется резерв валюты. На случай падения цен на нефть и сокращения поступления в страну валюты.
ЦБ обещает обойтись имеющейся рублевой массой. Её и так много. Агрегат М.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5495
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение ivanes » 31 янв 2017, 16:53

Ипотечные кредиты с просрочкой 90 и более дней в 2016 году выросли на 20%, а их совокупный объем достиг на 01.12.2016г 160 млрд руб. Общее число просроченных (с первого дня) кредитов по ипотеке выросло на 39% — до 114,1 тыс. штук.

В РФ близок к исчерпанию резерв экономии за счет населения.- Т.Голикова.
Так зарождается финансовая пирамида или закрытие части финансовых структур-банков.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5495
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение ivanes » 02 фев 2017, 12:38

Объем "плохих" долгов с просрочкой платежей более 90 дней вырос на 13%, до 1,26 триллиона рублей и составил 13,4% от ссудной задолженности. Декабрь 2016г
Объем просроченной задолженности за 2016 год снизился на 3%, до 234,22 миллиарда рублей, составив 24,6% от общего объема ссудной задолженности по картам.
Отмечается, что лучше всего жители РФ обслуживали кредитные карты. Количество просроченных счетов выросло за год на 3%, до 5,26 миллиона единиц и составило 13,4% от общего числа открытых кредитных карт. Объем просроченной задолженности за 2016 год снизился на 3%, до 234,22 миллиарда рублей, составив 24,6% от общего объема ссудной задолженности по картам.

Количество просроченных счетов в сегменте кредитов наличными выросло за год на 10% и составило 7,95 миллиона кредитов, составив 23,3% от общего количества открытых кредитов наличными. Объем просроченной задолженности по итогам года вырос на 15%, до 813,75 миллиарда рублей, составив 19,5% от ссудного долга по этому виду кредитов.

Количество просроченных автокредитов выросло на 17%, до 221,95 тысячи кредитов, составив 18,3% от общего числа. Объем просроченной задолженности вырос почти на 25%, до 84,62 миллиарда рублей, составив 17,2% от ссудного долга по этому виду кредитов.
http://1prime.ru/finance/20170131/827101134.html
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11112
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение UNCLE1911 » 02 фев 2017, 23:19

ivanes писал(а):Объем "плохих" долгов с просрочкой платежей более 90 дней вырос на 13%, до 1,26 триллиона рублей и составил 13,4% от ссудной задолженности. Декабрь 2016г
Объем просроченной задолженности за 2016 год снизился на 3%, до 234,22 миллиарда рублей, составив 24,6% от общего объема ссудной задолженности по картам.
Отмечается, что лучше всего жители РФ обслуживали кредитные карты. Количество просроченных счетов выросло за год на 3%, до 5,26 миллиона единиц и составило 13,4% от общего числа открытых кредитных карт. Объем просроченной задолженности за 2016 год снизился на 3%, до 234,22 миллиарда рублей, составив 24,6% от общего объема ссудной задолженности по картам.

Количество просроченных счетов в сегменте кредитов наличными выросло за год на 10% и составило 7,95 миллиона кредитов, составив 23,3% от общего количества открытых кредитов наличными. Объем просроченной задолженности по итогам года вырос на 15%, до 813,75 миллиарда рублей, составив 19,5% от ссудного долга по этому виду кредитов.

Количество просроченных автокредитов выросло на 17%, до 221,95 тысячи кредитов, составив 18,3% от общего числа. Объем просроченной задолженности вырос почти на 25%, до 84,62 миллиарда рублей, составив 17,2% от ссудного долга по этому виду кредитов.
http://1prime.ru/finance/20170131/827101134.html
Чё, мацквабадец, жись улучшается?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1928
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение Raider » Вчера, 08:09

Дед провел политинформацию( посты ни о чем -оплатили)...можно расходится..
дед...а что там в Русской правде из Польши? поделишься?
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5495
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение ivanes » Вчера, 15:31

Чё, мацквабадец, жись улучшается? UNCLE1911
Долги отцов детей по алиментам по состоянию на 01.01.2017г = около 100 млрд руб.
Еше. Принимается закон о взыскании долгов за счет продажи единственной квартиры. Оставшуюся часть денег от продажи возвратят для покупки нового жилья - барака.

Raider
Могу поделиться новостями из Польши. Начальник Генерального штаба ВС Польши подает в отставку. Не желает,чтобы им командовали генералы из США. Срок подошел.Он прощается с военной формой и службой.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5495
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение ivanes » Вчера, 16:26

Вот еще из Польши.
"Работать не обязательно при наличии Карты Поляка" от Azef
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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1928
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение Raider » Вчера, 23:56

ivanes писал(а):Могу поделиться новостями из Польши.
ты лучше пруф выложи...где обделался..
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