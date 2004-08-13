Сообщение Шварц » 19 фев 2017, 21:12

ivanes писал(а): Пора бы знать теорию маркетинга.



ivanes писал(а): Вот молоко Отборное из Рязани дешевеет почти на 5 руб. Сезон пришел.

Масло 82,5% исчезло из сетей.

Ой, я бы почитал ваши ̶с̶т̶а̶р̶ч̶е̶с̶к̶и̶е̶ ̶б̶р̶е̶д̶н̶и̶ , ну в смысле как вы понимаете законы рынка...Слабо сформулировать основные?А мед и башмаки, как... не подешевели или еще сезон не начался? Вы участник программы "Покупай Рязанское"?