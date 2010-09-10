Сообщение ivanes » 02 фев 2017, 12:38

Объем "плохих" долгов с просрочкой платежей более 90 дней вырос на 13%, до 1,26 триллиона рублей и составил 13,4% от ссудной задолженности. Декабрь 2016гОбъем просроченной задолженности за 2016 год снизился на 3%, до 234,22 миллиарда рублей, составив 24,6% от общего объема ссудной задолженности по картам.Отмечается, что лучше всего жители РФ обслуживали кредитные карты. Количество просроченных счетов выросло за год на 3%, до 5,26 миллиона единиц и составило 13,4% от общего числа открытых кредитных карт. Объем просроченной задолженности за 2016 год снизился на 3%, до 234,22 миллиарда рублей, составив 24,6% от общего объема ссудной задолженности по картам.Количество просроченных счетов в сегменте кредитов наличными выросло за год на 10% и составило 7,95 миллиона кредитов, составив 23,3% от общего количества открытых кредитов наличными. Объем просроченной задолженности по итогам года вырос на 15%, до 813,75 миллиарда рублей, составив 19,5% от ссудного долга по этому виду кредитов.Количество просроченных автокредитов выросло на 17%, до 221,95 тысячи кредитов, составив 18,3% от общего числа. Объем просроченной задолженности вырос почти на 25%, до 84,62 миллиарда рублей, составив 17,2% от ссудного долга по этому виду кредитов.