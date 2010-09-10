Что творится в нашей стране
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Что творится в нашей стране
ЦБ предлагает обвалить рубль на 10% (денег в бюджете нет, нужно напечатать деревянных). Скорее всего это обозначает все 20% минимум. Валютой запаслись?
Re: Что творится в нашей стране
ЦБ при дешевых иновалютах решил прикупь. Тут же курс рубля упал.
Пополняется резерв валюты. На случай падения цен на нефть и сокращения поступления в страну валюты.
ЦБ обещает обойтись имеющейся рублевой массой. Её и так много. Агрегат М.
Пополняется резерв валюты. На случай падения цен на нефть и сокращения поступления в страну валюты.
ЦБ обещает обойтись имеющейся рублевой массой. Её и так много. Агрегат М.
Re: Что творится в нашей стране
Ипотечные кредиты с просрочкой 90 и более дней в 2016 году выросли на 20%, а их совокупный объем достиг на 01.12.2016г 160 млрд руб. Общее число просроченных (с первого дня) кредитов по ипотеке выросло на 39% — до 114,1 тыс. штук.
В РФ близок к исчерпанию резерв экономии за счет населения.- Т.Голикова.
Так зарождается финансовая пирамида или закрытие части финансовых структур-банков.
В РФ близок к исчерпанию резерв экономии за счет населения.- Т.Голикова.
Так зарождается финансовая пирамида или закрытие части финансовых структур-банков.
Re: Что творится в нашей стране
Объем "плохих" долгов с просрочкой платежей более 90 дней вырос на 13%, до 1,26 триллиона рублей и составил 13,4% от ссудной задолженности. Декабрь 2016г
Объем просроченной задолженности за 2016 год снизился на 3%, до 234,22 миллиарда рублей, составив 24,6% от общего объема ссудной задолженности по картам.
Отмечается, что лучше всего жители РФ обслуживали кредитные карты. Количество просроченных счетов выросло за год на 3%, до 5,26 миллиона единиц и составило 13,4% от общего числа открытых кредитных карт. Объем просроченной задолженности за 2016 год снизился на 3%, до 234,22 миллиарда рублей, составив 24,6% от общего объема ссудной задолженности по картам.
Количество просроченных счетов в сегменте кредитов наличными выросло за год на 10% и составило 7,95 миллиона кредитов, составив 23,3% от общего количества открытых кредитов наличными. Объем просроченной задолженности по итогам года вырос на 15%, до 813,75 миллиарда рублей, составив 19,5% от ссудного долга по этому виду кредитов.
Количество просроченных автокредитов выросло на 17%, до 221,95 тысячи кредитов, составив 18,3% от общего числа. Объем просроченной задолженности вырос почти на 25%, до 84,62 миллиарда рублей, составив 17,2% от ссудного долга по этому виду кредитов.
http://1prime.ru/finance/20170131/827101134.html
Объем просроченной задолженности за 2016 год снизился на 3%, до 234,22 миллиарда рублей, составив 24,6% от общего объема ссудной задолженности по картам.
Отмечается, что лучше всего жители РФ обслуживали кредитные карты. Количество просроченных счетов выросло за год на 3%, до 5,26 миллиона единиц и составило 13,4% от общего числа открытых кредитных карт. Объем просроченной задолженности за 2016 год снизился на 3%, до 234,22 миллиарда рублей, составив 24,6% от общего объема ссудной задолженности по картам.
Количество просроченных счетов в сегменте кредитов наличными выросло за год на 10% и составило 7,95 миллиона кредитов, составив 23,3% от общего количества открытых кредитов наличными. Объем просроченной задолженности по итогам года вырос на 15%, до 813,75 миллиарда рублей, составив 19,5% от ссудного долга по этому виду кредитов.
Количество просроченных автокредитов выросло на 17%, до 221,95 тысячи кредитов, составив 18,3% от общего числа. Объем просроченной задолженности вырос почти на 25%, до 84,62 миллиарда рублей, составив 17,2% от ссудного долга по этому виду кредитов.
http://1prime.ru/finance/20170131/827101134.html
Re: Что творится в нашей стране
Чё, мацквабадец, жись улучшается?ivanes писал(а):Объем "плохих" долгов с просрочкой платежей более 90 дней вырос на 13%, до 1,26 триллиона рублей и составил 13,4% от ссудной задолженности. Декабрь 2016г
Объем просроченной задолженности за 2016 год снизился на 3%, до 234,22 миллиарда рублей, составив 24,6% от общего объема ссудной задолженности по картам.
Отмечается, что лучше всего жители РФ обслуживали кредитные карты. Количество просроченных счетов выросло за год на 3%, до 5,26 миллиона единиц и составило 13,4% от общего числа открытых кредитных карт. Объем просроченной задолженности за 2016 год снизился на 3%, до 234,22 миллиарда рублей, составив 24,6% от общего объема ссудной задолженности по картам.
Количество просроченных счетов в сегменте кредитов наличными выросло за год на 10% и составило 7,95 миллиона кредитов, составив 23,3% от общего количества открытых кредитов наличными. Объем просроченной задолженности по итогам года вырос на 15%, до 813,75 миллиарда рублей, составив 19,5% от ссудного долга по этому виду кредитов.
Количество просроченных автокредитов выросло на 17%, до 221,95 тысячи кредитов, составив 18,3% от общего числа. Объем просроченной задолженности вырос почти на 25%, до 84,62 миллиарда рублей, составив 17,2% от ссудного долга по этому виду кредитов.
http://1prime.ru/finance/20170131/827101134.html
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Что творится в нашей стране
Дед провел политинформацию( посты ни о чем -оплатили)...можно расходится..
дед...а что там в Русской правде из Польши? поделишься?
дед...а что там в Русской правде из Польши? поделишься?
Re: Что творится в нашей стране
Чё, мацквабадец, жись улучшается? UNCLE1911
Долги отцов детей по алиментам по состоянию на 01.01.2017г = около 100 млрд руб.
Еше. Принимается закон о взыскании долгов за счет продажи единственной квартиры. Оставшуюся часть денег от продажи возвратят для покупки нового жилья - барака.
Raider
Могу поделиться новостями из Польши. Начальник Генерального штаба ВС Польши подает в отставку. Не желает,чтобы им командовали генералы из США. Срок подошел.Он прощается с военной формой и службой.
Долги отцов детей по алиментам по состоянию на 01.01.2017г = около 100 млрд руб.
Еше. Принимается закон о взыскании долгов за счет продажи единственной квартиры. Оставшуюся часть денег от продажи возвратят для покупки нового жилья - барака.
Raider
Могу поделиться новостями из Польши. Начальник Генерального штаба ВС Польши подает в отставку. Не желает,чтобы им командовали генералы из США. Срок подошел.Он прощается с военной формой и службой.
Re: Что творится в нашей стране
Вот еще из Польши.
"Работать не обязательно при наличии Карты Поляка" от Azef
"Работать не обязательно при наличии Карты Поляка" от Azef
Re: Что творится в нашей стране
ты лучше пруф выложи...где обделался..ivanes писал(а):Могу поделиться новостями из Польши.
Re: Что творится в нашей стране
Пруф (Proof) — слово многозначное. В интернете «пруф» чаще всего означает всего лишь «доказательство» в своём буквальном переводе с английского языка.
В ювелирном деле и нумизматике «пруф» это способ чеканки монет, при котором основная поверхность монеты делается зеркальной, а рисунок, отштампованный на ней — матовым.
Вам необязательно знать,то,что Вам знать не требуется.не умеете пользоваться поиковиками. Сам виновен. Нет блюдечка с голубой окоемочкой.
В ювелирном деле и нумизматике «пруф» это способ чеканки монет, при котором основная поверхность монеты делается зеркальной, а рисунок, отштампованный на ней — матовым.
Вам необязательно знать,то,что Вам знать не требуется.не умеете пользоваться поиковиками. Сам виновен. Нет блюдечка с голубой окоемочкой.
Re: Что творится в нашей стране
простите...а вам сопельки не утереть?ivanes писал(а): Вам знать не требуется.не умеете пользоваться поиковиками. Сам виновен. Нет блюдечка с голубой окоемочкой.
Re: Что творится в нашей стране
Кружку бы дедовскую посмотреть ту, старо-копченую, целинно-комсомольскую...
Re: Что творится в нашей стране
с дыркой которая?Шварц писал(а):Кружку бы дедовскую посмотреть ту, старо-копченую, целинно-комсомольскую...
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