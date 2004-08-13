Что творится в нашей стране
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Что творится в нашей стране
Доллары скупают туристы и Минфин. Спрос определяет цену доллара. Пора бы знать теорию маркетинга.
Вот молоко Отборное из Рязани дешевеет почти на 5 руб. Сезон пришел.
Масло 82,5% исчезло из сетей.
Вот молоко Отборное из Рязани дешевеет почти на 5 руб. Сезон пришел.
Масло 82,5% исчезло из сетей.
Re: Что творится в нашей стране
ivanes писал(а): Пора бы знать теорию маркетинга.
Ой, я бы почитал ваши ̶с̶т̶а̶р̶ч̶е̶с̶к̶и̶е̶ ̶б̶р̶е̶д̶н̶и̶ , ну в смысле как вы понимаете законы рынка...
Слабо сформулировать основные?
ivanes писал(а):Вот молоко Отборное из Рязани дешевеет почти на 5 руб. Сезон пришел.
Масло 82,5% исчезло из сетей.
А мед и башмаки, как... не подешевели или еще сезон не начался? Вы участник программы "Покупай Рязанское"?
Re: Что творится в нашей стране
Про молоко понятно, сезон пришел, на лугах трава стоит стеной. А вот про масло чёто не врублюсь...
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Что творится в нашей стране
да,мы покупаем молоко МУ У Рязанское отборное жирностью 1,5%. Масло этой фирмы исчезло.
Ежегодно покупаем обувь Рязаньвест. Поддерживаем рязанского производителя.
Ежегодно покупаем обувь Рязаньвест. Поддерживаем рязанского производителя.
Re: Что творится в нашей стране
Шварц писал(а):ivanes писал(а): Пора бы знать теорию маркетинга.
Ой, я бы почитал ваши ̶с̶т̶а̶р̶ч̶е̶с̶к̶и̶е̶ ̶б̶р̶е̶д̶н̶и̶ , ну в смысле как вы понимаете законы рынка...
Слабо сформулировать основные?ivanes писал(а):Вот молоко Отборное из Рязани дешевеет почти на 5 руб. Сезон пришел.
Масло 82,5% исчезло из сетей.
А мед и башмаки, как... не подешевели или еще сезон не начался? Вы участник программы "Покупай Рязанское"?
Вот они
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Цитата
Сообщение Bransonfrifs » 21 фев 2017, 12:09
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Re: Что творится в нашей стране
Шварц
Или эти бредни
Отдаю всем эротические засветы Ольги Бузовой в латексе
сообщение от olgalove90 » 21 фев 2017, 15:19
Или эти бредни
Отдаю всем эротические засветы Ольги Бузовой в латексе
сообщение от olgalove90 » 21 фев 2017, 15:19
Re: Что творится в нашей стране
и тебя старый в блуд потянуло?? или троллям завидуешь, чаще тебя посты генерируют?ivanes писал(а):Отдаю всем эротические засветы Ольги Бузовой в латексе
Re: Что творится в нашей стране
ivanes писал(а):Отдаю всем эротические засветы Ольги Бузовой в латексе
Неужели... вы подсветили, дедушка?
Re: Что творится в нашей стране
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Модератор форума RZN.infoШаман
Модераторы заснули? Или их потянуло к Бузовой?
Это закрытая группа, вступить в неё можно только по приглашению лидера группы.
ЗваниеЛидер группы Сообщения Сайт Зарегистрирован
Пользователь RZN.infoadmin 1400
http://www.rzn.info
13 авг 2004, 15:33
Члены группы Сообщения Зарегистрирован
Модератор форума RZN.infoFafhrd 6781 16 июн 2005, 07:18
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Модератор форума RZN.infoКнязь 4676 04 сен 2007, 20:05
Модератор форума RZN.infosalabus 8418 22 сен 2007, 00:31
Модератор форума RZN.infotochka 5882 16 июн 2008, 09:55
Модератор форума RZN.infoШаман
Модераторы заснули? Или их потянуло к Бузовой?
Re: Что творится в нашей стране
Подготовлены предложения по росту НДФЛ до 17% http://www.alpari.ru/ru/analytics/revie ... _17022017/ При этом еще и отмену льгот планируют .
Re: Что творится в нашей стране
Ходит много слухов из-за массовой гибели российских дипломатов: убийство посла Карлова в Турции, внезапная смерть Чуркина… Это не может не наталкивать на определенные мысли.
http://24onlinesmi.com/another/28369-vi ... ,full.html
http://24onlinesmi.com/another/28369-vi ... ,full.html
Re: Что творится в нашей стране
Петр Ильичёв, отвечая на замечание «партнёров» из США, подметил, что во всём мире существует подобная практика. Америка не исключение: Соединённые штаты признают до сих пор не узаконенное государство Тайвань или принимают документы других стран, выданные киприотскими властями.
http://politpuzzle.ru/55082-novyj-postp ... ert_621109
http://politpuzzle.ru/55082-novyj-postp ... ert_621109
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