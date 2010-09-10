Что творится в нашей стране

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5533
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение ivanes » Вчера, 15:35

Днепр стал городом. Река уже не та.
Трусы сфотокаю и вышлю в личку.
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3530
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение Шварц » Вчера, 16:47

ivanes писал(а):Днепр стал городом. Река уже не та.
Трусы сфотокаю и вышлю в личку.


Вот жеж кому-то повезет :D Ко мне в личку, например, замучаетесь посылать :lol:
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5533
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение ivanes » 4 минуты назад

Помогут вскрыть E-meil.Трусы можно прислать на почту.
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