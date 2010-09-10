Что творится в нашей стране
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Что творится в нашей стране
Днепр стал городом. Река уже не та.
Трусы сфотокаю и вышлю в личку.
Трусы сфотокаю и вышлю в личку.
Re: Что творится в нашей стране
ivanes писал(а):Днепр стал городом. Река уже не та.
Трусы сфотокаю и вышлю в личку.
Вот жеж кому-то повезет Ко мне в личку, например, замучаетесь посылать
Re: Что творится в нашей стране
Помогут вскрыть E-meil.Трусы можно прислать на почту.
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