Что творится в нашей стране

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5538
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение ivanes » Вчера, 15:35

Днепр стал городом. Река уже не та.
Трусы сфотокаю и вышлю в личку.
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3533
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение Шварц » Вчера, 16:47

ivanes писал(а):Днепр стал городом. Река уже не та.
Трусы сфотокаю и вышлю в личку.


Вот жеж кому-то повезет :D Ко мне в личку, например, замучаетесь посылать :lol:
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5538
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение ivanes » Сегодня, 11:36

Помогут вскрыть E-meil.Трусы можно прислать на почту.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5538
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение ivanes » Сегодня, 12:02

По данным Mediascore (бывшая служба TNS)70% россиян заходят в Интернет - почти 83% от взрослого населения. КАК РОССИЯНЕ ВЫХОДИЛИ В СЕТЬ. Данные компании GfK %
2008г -25,4%; 2009г-32,6%;2010г-37,1%; 2011г-44,0%; 2012г-52,6%; 2013г-57,1%; 2014г-67,5%; 2015г-70,4%; 2016г-70,4%
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3533
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение Шварц » Сегодня, 12:11

ivanes писал(а):Помогут вскрыть E-meil.


Помогут? То есть вами планируется противоправное деяние, которое должна совершить организованная группа... и по предварительному сговору... Ну-ну :shock:

ivanes писал(а):Трусы можно прислать на почту.


На голову себе оденьте :lol:
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5538
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение ivanes » 48 минут назад

Нет сговора,есть интерес исполнить просьбу и выслать фото. Вы просили? Исполню. Способ любой.лишь бы удовлетворить заявку пользователя форума. На сервере есть почта? Есть.
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3533
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение Шварц » 19 минут назад

ivanes писал(а):Нет сговора,есть интерес исполнить просьбу и выслать фото. Вы просили? Исполню. Способ любой.лишь бы удовлетворить заявку пользователя форума. На сервере есть почта? Есть.


Вы глупее, чем я мог представить... Не можете усваивать и правильно воспринимать текст :?
Я предлагал только сфотографировать :D А выслать фото в личку предложили вы сами. Я лишь выразил удивление, что кому-то повезет :twisted:
А ПРОСИЛ я выложить фото ВАШЕЙ кружки... которую вы якобы привезли из целинных странствий. Верить на слово вам - все равно, что себя обманывать.
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