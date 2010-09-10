Что творится в нашей стране
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Что творится в нашей стране
Днепр стал городом. Река уже не та.
Трусы сфотокаю и вышлю в личку.
Трусы сфотокаю и вышлю в личку.
Re: Что творится в нашей стране
ivanes писал(а):Днепр стал городом. Река уже не та.
Трусы сфотокаю и вышлю в личку.
Вот жеж кому-то повезет Ко мне в личку, например, замучаетесь посылать
Re: Что творится в нашей стране
Помогут вскрыть E-meil.Трусы можно прислать на почту.
Re: Что творится в нашей стране
По данным Mediascore (бывшая служба TNS)70% россиян заходят в Интернет - почти 83% от взрослого населения. КАК РОССИЯНЕ ВЫХОДИЛИ В СЕТЬ. Данные компании GfK %
2008г -25,4%; 2009г-32,6%;2010г-37,1%; 2011г-44,0%; 2012г-52,6%; 2013г-57,1%; 2014г-67,5%; 2015г-70,4%; 2016г-70,4%
2008г -25,4%; 2009г-32,6%;2010г-37,1%; 2011г-44,0%; 2012г-52,6%; 2013г-57,1%; 2014г-67,5%; 2015г-70,4%; 2016г-70,4%
Re: Что творится в нашей стране
ivanes писал(а):Помогут вскрыть E-meil.
Помогут? То есть вами планируется противоправное деяние, которое должна совершить организованная группа... и по предварительному сговору... Ну-ну
ivanes писал(а):Трусы можно прислать на почту.
На голову себе оденьте
Re: Что творится в нашей стране
Нет сговора,есть интерес исполнить просьбу и выслать фото. Вы просили? Исполню. Способ любой.лишь бы удовлетворить заявку пользователя форума. На сервере есть почта? Есть.
Re: Что творится в нашей стране
ivanes писал(а):Нет сговора,есть интерес исполнить просьбу и выслать фото. Вы просили? Исполню. Способ любой.лишь бы удовлетворить заявку пользователя форума. На сервере есть почта? Есть.
Вы глупее, чем я мог представить... Не можете усваивать и правильно воспринимать текст
Я предлагал только сфотографировать А выслать фото в личку предложили вы сами. Я лишь выразил удивление, что кому-то повезет
А ПРОСИЛ я выложить фото ВАШЕЙ кружки... которую вы якобы привезли из целинных странствий. Верить на слово вам - все равно, что себя обманывать.
Re: Что творится в нашей стране
тебя прошлый раз за что забанили? за вранье на форуме?ivanes писал(а):Помогут вскрыть E-meil.Трусы можно прислать на почту.
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