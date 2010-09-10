Сообщение Шварц » Сегодня, 12:52

ivanes писал(а): Нет сговора,есть интерес исполнить просьбу и выслать фото. Вы просили? Исполню. Способ любой.лишь бы удовлетворить заявку пользователя форума. На сервере есть почта? Есть.

Вы глупее, чем я мог представить... Не можете усваивать и правильно воспринимать текстЯ предлагал только сфотографироватьА выслать фото в личку предложили вы сами. Я лишь выразил удивление, что кому-то повезетА ПРОСИЛ я выложить фото ВАШЕЙ кружки... которую вы якобы привезли из целинных странствий. Верить на слово вам - все равно, что себя обманывать.