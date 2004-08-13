Что творится в нашей стране
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Что творится в нашей стране
Доллары скупают туристы и Минфин. Спрос определяет цену доллара. Пора бы знать теорию маркетинга.
Вот молоко Отборное из Рязани дешевеет почти на 5 руб. Сезон пришел.
Масло 82,5% исчезло из сетей.
Вот молоко Отборное из Рязани дешевеет почти на 5 руб. Сезон пришел.
Масло 82,5% исчезло из сетей.
Re: Что творится в нашей стране
ivanes писал(а): Пора бы знать теорию маркетинга.
Ой, я бы почитал ваши ̶с̶т̶а̶р̶ч̶е̶с̶к̶и̶е̶ ̶б̶р̶е̶д̶н̶и̶ , ну в смысле как вы понимаете законы рынка...
Слабо сформулировать основные?
ivanes писал(а):Вот молоко Отборное из Рязани дешевеет почти на 5 руб. Сезон пришел.
Масло 82,5% исчезло из сетей.
А мед и башмаки, как... не подешевели или еще сезон не начался? Вы участник программы "Покупай Рязанское"?
Re: Что творится в нашей стране
Про молоко понятно, сезон пришел, на лугах трава стоит стеной. А вот про масло чёто не врублюсь...
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Что творится в нашей стране
да,мы покупаем молоко МУ У Рязанское отборное жирностью 1,5%. Масло этой фирмы исчезло.
Ежегодно покупаем обувь Рязаньвест. Поддерживаем рязанского производителя.
Ежегодно покупаем обувь Рязаньвест. Поддерживаем рязанского производителя.
Re: Что творится в нашей стране
Шварц писал(а):ivanes писал(а): Пора бы знать теорию маркетинга.
Ой, я бы почитал ваши ̶с̶т̶а̶р̶ч̶е̶с̶к̶и̶е̶ ̶б̶р̶е̶д̶н̶и̶ , ну в смысле как вы понимаете законы рынка...
Слабо сформулировать основные?ivanes писал(а):Вот молоко Отборное из Рязани дешевеет почти на 5 руб. Сезон пришел.
Масло 82,5% исчезло из сетей.
А мед и башмаки, как... не подешевели или еще сезон не начался? Вы участник программы "Покупай Рязанское"?
Вот они
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Цитата
Сообщение Bransonfrifs » 21 фев 2017, 12:09
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Re: Что творится в нашей стране
Шварц
Или эти бредни
Отдаю всем эротические засветы Ольги Бузовой в латексе
сообщение от olgalove90 » 21 фев 2017, 15:19
Или эти бредни
Отдаю всем эротические засветы Ольги Бузовой в латексе
сообщение от olgalove90 » 21 фев 2017, 15:19
Re: Что творится в нашей стране
и тебя старый в блуд потянуло?? или троллям завидуешь, чаще тебя посты генерируют?ivanes писал(а):Отдаю всем эротические засветы Ольги Бузовой в латексе
Re: Что творится в нашей стране
ivanes писал(а):Отдаю всем эротические засветы Ольги Бузовой в латексе
Неужели... вы подсветили, дедушка?
Re: Что творится в нашей стране
Модераторы FORUM.RZN.info
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Модератор форума RZN.infoШаман
Модераторы заснули? Или их потянуло к Бузовой?
Это закрытая группа, вступить в неё можно только по приглашению лидера группы.
ЗваниеЛидер группы Сообщения Сайт Зарегистрирован
Пользователь RZN.infoadmin 1400
http://www.rzn.info
13 авг 2004, 15:33
Члены группы Сообщения Зарегистрирован
Модератор форума RZN.infoFafhrd 6781 16 июн 2005, 07:18
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Модератор форума RZN.infoКнязь 4676 04 сен 2007, 20:05
Модератор форума RZN.infosalabus 8418 22 сен 2007, 00:31
Модератор форума RZN.infotochka 5882 16 июн 2008, 09:55
Модератор форума RZN.infoШаман
Модераторы заснули? Или их потянуло к Бузовой?
Re: Что творится в нашей стране
Подготовлены предложения по росту НДФЛ до 17% http://www.alpari.ru/ru/analytics/revie ... _17022017/ При этом еще и отмену льгот планируют .
Re: Что творится в нашей стране
Ходит много слухов из-за массовой гибели российских дипломатов: убийство посла Карлова в Турции, внезапная смерть Чуркина… Это не может не наталкивать на определенные мысли.
http://24onlinesmi.com/another/28369-vi ... ,full.html
http://24onlinesmi.com/another/28369-vi ... ,full.html
Re: Что творится в нашей стране
Петр Ильичёв, отвечая на замечание «партнёров» из США, подметил, что во всём мире существует подобная практика. Америка не исключение: Соединённые штаты признают до сих пор не узаконенное государство Тайвань или принимают документы других стран, выданные киприотскими властями.
http://politpuzzle.ru/55082-novyj-postp ... ert_621109
http://politpuzzle.ru/55082-novyj-postp ... ert_621109
магазин шин недорого
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Резина Купер, независимо от модели и целевой направленности, неизменно отличается отличным качеством, большими пробегами и доступной ценой. У нас вы всегда можете купить резину шины cooper купить в санкт петербурге Cooper для легкового автомобиля, кроссовера, внедорожника и даже легких грузовиков и микроавтобусов. Среди всего разнообразия автошин Cooper мы поможем вам подобрать модель, которая идеально подойдет вашему автомобилю.
Особенно в линейке шин Купер стоит отметить семейство покрышек Cooper Discoverer , ориентированное на внедорожники. Шины Купер Дисковерер – лучший выбор для владельцев джипов и легких грузовых машин. Купер Дисковерер включает в себя как зимние, так и всесезонные модели. Шины Cooper Discoverer – это всегда соединение прочности и стильного дизайна.
Мы можем помочь вам подобрать среди всего ассортимента марки Купер шины для поездок по городу, на рыбалку и охоту, для бездорожья и грязи, для зимнего и летнего времени года.
В нашем магазине вы всегда можете найти в наличии и купить шины Cooper . шины Hankook. Marshal. GT Radial и Vredestein. а также заказать их с доставкой по СПб . Так что приобретайте шины от Купер в СПб шины cooper купить в санкт петербурге и передвигайтесь с комфортом. Сегодня резину Cooper купить легко!
Модельный ряд шин
Весь модельный ряд Cooper в нашем магазине всегда в наличии. Стоит отметить, что шины от компании Купер – отличный выбор для преодоления грязи и слякоти. Она славится своими грязевыми и полугрязевыми шинами . Вот некоторые модели Купер, которые вы можете найти у нас.
Cooper Discoverer S/T Maxx – прочная всесезонная резина для внедорожников. Защищена от попадания камней в протектор. Оптимальные шины для бездорожья. Легко выдерживают любые нагрузки. При разработке модели Cooper S/T Maxx использована современная технология укрепления каркаса Armor-Tek3.
Cooper Discoverer CTS – шины премиум-класса. Всесезонная резина для небольших грузовиков и микроавтобусов. Cooper CTS подходит для скоростного вождения. Благодаря использованию технологии R-TEC увеличилась отзывчивость покрышки на команды рулевого управления.
Cooper Discoverer H/T Plus – резина класса люкс. Предназначается для крупных джипов. Всесезонная износостойкая шина. Для резины Cooper H/T Plus характерен короткий тормозной путь. Отличное сцепление на льду. Защита от аквапланирования. Подойдет для путешествий и загородных поездок.
Cooper Weather-Master WSC – зимняя грязевая резина. Предназначена для спортивных внедорожников, кроссоверов и пикапов. Снежные канавки в протекторе очищают его от талого снега, грязи и льда. Стильный рисунок защищает от аквапланирования.
Как купить шины в Санкт-Петербурге?
Владельцам джипов стоит обратить внимание на раздел с шинами для внедорожников . Здесь представлен широкий выбор внедорожной резины для бездорожья и городских трасс. Каждую из заявленных моделей вы можете купить в СПб.
Также многих автомобилистов заинтересует раздел с полугрязевыми колесами .
Вы легко можете найти и купить автомобильные шины в Санкт-Петербурге . В этом вам поможет наш интернет-магазин. Мы предлагаем широкий выбор покрышек для любых автомобилей и для любых ситуаций.
© 2009-2016 компания ООО "Cooper-spb" Все права защищены
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Резина Купер, независимо от модели и целевой направленности, неизменно отличается отличным качеством, большими пробегами и доступной ценой. У нас вы всегда можете купить резину шины cooper купить в санкт петербурге Cooper для легкового автомобиля, кроссовера, внедорожника и даже легких грузовиков и микроавтобусов. Среди всего разнообразия автошин Cooper мы поможем вам подобрать модель, которая идеально подойдет вашему автомобилю.
Особенно в линейке шин Купер стоит отметить семейство покрышек Cooper Discoverer , ориентированное на внедорожники. Шины Купер Дисковерер – лучший выбор для владельцев джипов и легких грузовых машин. Купер Дисковерер включает в себя как зимние, так и всесезонные модели. Шины Cooper Discoverer – это всегда соединение прочности и стильного дизайна.
Мы можем помочь вам подобрать среди всего ассортимента марки Купер шины для поездок по городу, на рыбалку и охоту, для бездорожья и грязи, для зимнего и летнего времени года.
В нашем магазине вы всегда можете найти в наличии и купить шины Cooper . шины Hankook. Marshal. GT Radial и Vredestein. а также заказать их с доставкой по СПб . Так что приобретайте шины от Купер в СПб шины cooper купить в санкт петербурге и передвигайтесь с комфортом. Сегодня резину Cooper купить легко!
Модельный ряд шин
Весь модельный ряд Cooper в нашем магазине всегда в наличии. Стоит отметить, что шины от компании Купер – отличный выбор для преодоления грязи и слякоти. Она славится своими грязевыми и полугрязевыми шинами . Вот некоторые модели Купер, которые вы можете найти у нас.
Cooper Discoverer S/T Maxx – прочная всесезонная резина для внедорожников. Защищена от попадания камней в протектор. Оптимальные шины для бездорожья. Легко выдерживают любые нагрузки. При разработке модели Cooper S/T Maxx использована современная технология укрепления каркаса Armor-Tek3.
Cooper Discoverer CTS – шины премиум-класса. Всесезонная резина для небольших грузовиков и микроавтобусов. Cooper CTS подходит для скоростного вождения. Благодаря использованию технологии R-TEC увеличилась отзывчивость покрышки на команды рулевого управления.
Cooper Discoverer H/T Plus – резина класса люкс. Предназначается для крупных джипов. Всесезонная износостойкая шина. Для резины Cooper H/T Plus характерен короткий тормозной путь. Отличное сцепление на льду. Защита от аквапланирования. Подойдет для путешествий и загородных поездок.
Cooper Weather-Master WSC – зимняя грязевая резина. Предназначена для спортивных внедорожников, кроссоверов и пикапов. Снежные канавки в протекторе очищают его от талого снега, грязи и льда. Стильный рисунок защищает от аквапланирования.
Как купить шины в Санкт-Петербурге?
Владельцам джипов стоит обратить внимание на раздел с шинами для внедорожников . Здесь представлен широкий выбор внедорожной резины для бездорожья и городских трасс. Каждую из заявленных моделей вы можете купить в СПб.
Также многих автомобилистов заинтересует раздел с полугрязевыми колесами .
Вы легко можете найти и купить автомобильные шины в Санкт-Петербурге . В этом вам поможет наш интернет-магазин. Мы предлагаем широкий выбор покрышек для любых автомобилей и для любых ситуаций.
© 2009-2016 компания ООО "Cooper-spb" Все права защищены
автомобильные диски, автомобильные шины, диски, шины, подбор шин и подбор дисков
http://koleso-fortuny.ru/
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