Сообщение ivanes » Сегодня, 17:10

Специалисты завершили техническую часть расследования крушения самолета Ту-154 Министерства обороны России над Черным морем. Эксперты сделали вывод, что самолет вообще не падал, а сел на воду в контролируемом полете под управлением командира экипажа Романа Волкова, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.примерно через минуту после отрыва от земли Ту-154 набрал высоту около 250 м и скорость порядка 360–370 км/ч, а сразу после этого на борту стала «стремительно развиваться нештатная ситуация», а именно управляющий пилот — командир экипажа Роман Волков, который должен был дальше набирать высоту, — фактически перевел машину в режим посадки.Как показало моделирование, самолет в течение десяти секунд — до самого столкновения с водой — снижался в так называемом контролируемом полете под управлением летчика.