Что творится в нашей стране
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Что творится в нашей стране
На сайте чеченского парламента сделали версию с шрифтом Брайля.
(это не шутка, я бы её в свой раздел запостил).
(это не шутка, я бы её в свой раздел запостил).
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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