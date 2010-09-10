Что творится в нашей стране

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

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Vredtech
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Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Что творится в нашей стране

Сообщение Vredtech » 22 минуты назад

На сайте чеченского парламента сделали версию с шрифтом Брайля.

(это не шутка, я бы её в свой раздел запостил).
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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