Что творится в нашей стране

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3403
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Что творится в нашей стране

Сообщение Vredtech » 23 мар 2017, 21:09

На сайте чеченского парламента сделали версию с шрифтом Брайля.

(это не шутка, я бы её в свой раздел запостил).
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5584
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение ivanes » 9 минут назад

В нашем доме Управляющая компания ежемесячно вывешивает список должников, сумму задолжности за услуги ЖКХ.
За февраль 2017г имеют задолжность 11 квартир на 228 859 руб 53 коп.
Такая сумма ежемесячно. меняется список квартир,но сумма долгов не меняется и колеблется от 200 до 300 тыс руб.
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