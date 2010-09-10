Что творится в нашей стране
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3403
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Что творится в нашей стране
На сайте чеченского парламента сделали версию с шрифтом Брайля.
(это не шутка, я бы её в свой раздел запостил).
(это не шутка, я бы её в свой раздел запостил).
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: Что творится в нашей стране
В нашем доме Управляющая компания ежемесячно вывешивает список должников, сумму задолжности за услуги ЖКХ.
За февраль 2017г имеют задолжность 11 квартир на 228 859 руб 53 коп.
Такая сумма ежемесячно. меняется список квартир,но сумма долгов не меняется и колеблется от 200 до 300 тыс руб.
За февраль 2017г имеют задолжность 11 квартир на 228 859 руб 53 коп.
Такая сумма ежемесячно. меняется список квартир,но сумма долгов не меняется и колеблется от 200 до 300 тыс руб.
Вернуться в «События в стране и мире»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: ivanes и 4 гостя