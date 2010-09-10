Что творится в нашей стране

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3405
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Vredtech

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение Vredtech » 23 мар 2017, 21:09

На сайте чеченского парламента сделали версию с шрифтом Брайля.

(это не шутка, я бы её в свой раздел запостил).
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Вернуться к началу
ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5597
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение ivanes » 26 мар 2017, 11:47

В нашем доме Управляющая компания ежемесячно вывешивает список должников, сумму задолжности за услуги ЖКХ.
За февраль 2017г имеют задолжность 11 квартир на 228 859 руб 53 коп.
Такая сумма ежемесячно. меняется список квартир,но сумма долгов не меняется и колеблется от 200 до 300 тыс руб.
Вернуться к началу
ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5597
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение ivanes » Вчера, 14:39

Компания «ЛУКОЙЛ» владеет 2544 АЗС (21% от общего числа заправок) в РФ, и хотела бы избавиться примерно от 700 АЗС в семи регионах (Орловской, Оренбургской, Владимирской, Костромской, Брянской областях, а также части активов Московской области и Чувашии)

Подробности: https://regnum.ru/news/economy/2255381.html Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11124
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение UNCLE1911 » Вчера, 18:48

ivanes писал(а):Компания «ЛУКОЙЛ» владеет 2544 АЗС (21% от общего числа заправок) в РФ, и хотела бы избавиться примерно от 700 АЗС в семи регионах (Орловской, Оренбургской, Владимирской, Костромской, Брянской областях, а также части активов Московской области и Чувашии)

Подробности: https://regnum.ru/news/economy/2255381.html Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.
И о чем это говорит? Это хорошо или плохо?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3540
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение Шварц » 52 минуты назад

Уральская зачистка... :cry:

В доме бывшего челябинского губера Михаила Юревича идут обыски с участием ФСБ

http://chelyabinsk.74.ru/text/newsline/ ... tml?full=3

А хозяин-то, похоже, малоость удивлен :shock:

Сам бывший глава региона отметил, что узнал обо всём из СМИ, а его представитель Игорь Трунов заявил тогда, что экс-губернатор готов приехать из Израиля и дать показания.


Если все пройдет как задумано... хитры они с подходцами :roll:

По словам Трунова, им не говорят дату, на которую назначили третий допрос Юревича. Повестки ему якобы отправляют, но куда – ни защита, ни сам Юревич не знают.

– Следователь искусственно создаёт ситуацию, чтобы Юревич не явился без уважительных причин по третьему вызову на процессуальные действия, о сути которых нам тоже не говорят, и тем самым объявить его в розыск, – отметил адвокат.



короче, ждем появления публикаций о новой любительской часовой коллекции 8)

Юревич1.jpg
Blancpain Leman AquaLung, как у Путина
Вложения
Юревич2.jpg
Ролекс Дайтона
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «События в стране и мире»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя