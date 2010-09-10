Что творится в нашей стране
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3406
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Что творится в нашей стране
На сайте чеченского парламента сделали версию с шрифтом Брайля.
(это не шутка, я бы её в свой раздел запостил).
(это не шутка, я бы её в свой раздел запостил).
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: Что творится в нашей стране
В нашем доме Управляющая компания ежемесячно вывешивает список должников, сумму задолжности за услуги ЖКХ.
За февраль 2017г имеют задолжность 11 квартир на 228 859 руб 53 коп.
Такая сумма ежемесячно. меняется список квартир,но сумма долгов не меняется и колеблется от 200 до 300 тыс руб.
За февраль 2017г имеют задолжность 11 квартир на 228 859 руб 53 коп.
Такая сумма ежемесячно. меняется список квартир,но сумма долгов не меняется и колеблется от 200 до 300 тыс руб.
Re: Что творится в нашей стране
Компания «ЛУКОЙЛ» владеет 2544 АЗС (21% от общего числа заправок) в РФ, и хотела бы избавиться примерно от 700 АЗС в семи регионах (Орловской, Оренбургской, Владимирской, Костромской, Брянской областях, а также части активов Московской области и Чувашии)
Подробности: https://regnum.ru/news/economy/2255381.html Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.
Подробности: https://regnum.ru/news/economy/2255381.html Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.
Re: Что творится в нашей стране
И о чем это говорит? Это хорошо или плохо?ivanes писал(а):Компания «ЛУКОЙЛ» владеет 2544 АЗС (21% от общего числа заправок) в РФ, и хотела бы избавиться примерно от 700 АЗС в семи регионах (Орловской, Оренбургской, Владимирской, Костромской, Брянской областях, а также части активов Московской области и Чувашии)
Подробности: https://regnum.ru/news/economy/2255381.html Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Что творится в нашей стране
Уральская зачистка...
В доме бывшего челябинского губера Михаила Юревича идут обыски с участием ФСБ
http://chelyabinsk.74.ru/text/newsline/ ... tml?full=3
А хозяин-то, похоже, малоость удивлен
Если все пройдет как задумано... хитры они с подходцами
короче, ждем появления публикаций о новой любительской часовой коллекции
В доме бывшего челябинского губера Михаила Юревича идут обыски с участием ФСБ
http://chelyabinsk.74.ru/text/newsline/ ... tml?full=3
А хозяин-то, похоже, малоость удивлен
Сам бывший глава региона отметил, что узнал обо всём из СМИ, а его представитель Игорь Трунов заявил тогда, что экс-губернатор готов приехать из Израиля и дать показания.
Если все пройдет как задумано... хитры они с подходцами
По словам Трунова, им не говорят дату, на которую назначили третий допрос Юревича. Повестки ему якобы отправляют, но куда – ни защита, ни сам Юревич не знают.
– Следователь искусственно создаёт ситуацию, чтобы Юревич не явился без уважительных причин по третьему вызову на процессуальные действия, о сути которых нам тоже не говорят, и тем самым объявить его в розыск, – отметил адвокат.
короче, ждем появления публикаций о новой любительской часовой коллекции
Re: Что творится в нашей стране
Re: Что творится в нашей стране
UNCLE1911 писал(а):И о чем это говорит? Это хорошо или плохо?ivanes писал(а):Компания «ЛУКОЙЛ» владеет 2544 АЗС (21% от общего числа заправок) в РФ, и хотела бы избавиться примерно от 700 АЗС
Это плохо. Но правительство повысило акцизы на бензин. Повысится цена до 65 руб/л Аи-95. Иначе падает доходность АЗС.
«Евро — 5» (бензин экологического класса):
2016 год – 7530 рублей за тонну;
2017 год – до 10130 рублей за тонну;
2018 год – 10535 рублей;
2019 – 10957руб.
Дизельной топливо, средние дистилляты:
2017 год – 6800 рублей за тонну;
2018 год – 7072 рубля за тонну;
2019 год – 7355 рублей.
Бензин остальной, в том числе прямогонный:
2016 год – 10500 рублей за тонну;
2017 год – 13100 рублей
Re: Что творится в нашей стране
ivanes писал(а):UNCLE1911 писал(а):И о чем это говорит? Это хорошо или плохо?ivanes писал(а):Компания «ЛУКОЙЛ» владеет 2544 АЗС (21% от общего числа заправок) в РФ, и хотела бы избавиться примерно от 700 АЗС
Это плохо. Но правительство повысило акцизы на бензин. Повысится цена до 65 руб/л Аи-95. Иначе падает доходность АЗС.
«Евро — 5» (бензин экологического класса):
2016 год – 7530 рублей за тонну;
2017 год – до 10130 рублей за тонну;
2018 год – 10535 рублей;
2019 – 10957руб.
Дизельной топливо, средние дистилляты:
2017 год – 6800 рублей за тонну;
2018 год – 7072 рубля за тонну;
2019 год – 7355 рублей.
Бензин остальной, в том числе прямогонный:
2016 год – 10500 рублей за тонну;
2017 год – 13100 рублей
А вова наполеончег виноват или только Обама?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Что творится в нашей стране
Пенсионер виноваты регионы и их затраты ниже доходов.Вот и повышают акцизы.
Дефицит Пенсионного фонда РФ растет. По мнению экспертов, в 2016 году он составит 1,6 триллиона рублей.
Вместе с тем дефицит бюджета отделения Пенсионного фонда РФ по Рязанской области составляет больше 20 миллиардов рублей. откажитесь от пенсии.
Россия избрала Трампа,а он в ответ ввел новые санкции,приказал говорить с Россией с позиции силы. Бензин Аи-95 в Лукойле более 40 руб/л, у ТНК - около 39,68 руб/л
Дефицит Пенсионного фонда РФ растет. По мнению экспертов, в 2016 году он составит 1,6 триллиона рублей.
Вместе с тем дефицит бюджета отделения Пенсионного фонда РФ по Рязанской области составляет больше 20 миллиардов рублей. откажитесь от пенсии.
Россия избрала Трампа,а он в ответ ввел новые санкции,приказал говорить с Россией с позиции силы. Бензин Аи-95 в Лукойле более 40 руб/л, у ТНК - около 39,68 руб/л
Вернуться в «События в стране и мире»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей