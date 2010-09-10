Что творится в нашей стране

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3416
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Что творится в нашей стране

Сообщение Vredtech » 23 мар 2017, 21:09

На сайте чеченского парламента сделали версию с шрифтом Брайля.

(это не шутка, я бы её в свой раздел запостил).
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5668
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение ivanes » 26 мар 2017, 11:47

В нашем доме Управляющая компания ежемесячно вывешивает список должников, сумму задолжности за услуги ЖКХ.
За февраль 2017г имеют задолжность 11 квартир на 228 859 руб 53 коп.
Такая сумма ежемесячно. меняется список квартир,но сумма долгов не меняется и колеблется от 200 до 300 тыс руб.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5668
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение ivanes » 28 мар 2017, 14:39

Компания «ЛУКОЙЛ» владеет 2544 АЗС (21% от общего числа заправок) в РФ, и хотела бы избавиться примерно от 700 АЗС в семи регионах (Орловской, Оренбургской, Владимирской, Костромской, Брянской областях, а также части активов Московской области и Чувашии)

Подробности: https://regnum.ru/news/economy/2255381.html Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11139
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение UNCLE1911 » 28 мар 2017, 18:48

ivanes писал(а):Компания «ЛУКОЙЛ» владеет 2544 АЗС (21% от общего числа заправок) в РФ, и хотела бы избавиться примерно от 700 АЗС в семи регионах (Орловской, Оренбургской, Владимирской, Костромской, Брянской областях, а также части активов Московской области и Чувашии)

Подробности: https://regnum.ru/news/economy/2255381.html Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.
И о чем это говорит? Это хорошо или плохо?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3568
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение Шварц » 29 мар 2017, 11:12

Уральская зачистка... :cry:

В доме бывшего челябинского губера Михаила Юревича идут обыски с участием ФСБ

http://chelyabinsk.74.ru/text/newsline/ ... tml?full=3

А хозяин-то, похоже, малоость удивлен :shock:

Сам бывший глава региона отметил, что узнал обо всём из СМИ, а его представитель Игорь Трунов заявил тогда, что экс-губернатор готов приехать из Израиля и дать показания.


Если все пройдет как задумано... хитры они с подходцами :roll:

По словам Трунова, им не говорят дату, на которую назначили третий допрос Юревича. Повестки ему якобы отправляют, но куда – ни защита, ни сам Юревич не знают.

– Следователь искусственно создаёт ситуацию, чтобы Юревич не явился без уважительных причин по третьему вызову на процессуальные действия, о сути которых нам тоже не говорят, и тем самым объявить его в розыск, – отметил адвокат.



короче, ждем появления публикаций о новой любительской часовой коллекции 8)

Юревич1.jpg
Blancpain Leman AquaLung, как у Путина
Вложения
Юревич2.jpg
Ролекс Дайтона
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5668
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение ivanes » 29 мар 2017, 19:48

Изображение
Вот так росли кредиты России от МВФ по годам. 1 SDR = примерно 1,5 $
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5668
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение ivanes » 29 мар 2017, 19:56

UNCLE1911 писал(а):
ivanes писал(а):Компания «ЛУКОЙЛ» владеет 2544 АЗС (21% от общего числа заправок) в РФ, и хотела бы избавиться примерно от 700 АЗС
И о чем это говорит? Это хорошо или плохо?

Это плохо. Но правительство повысило акцизы на бензин. Повысится цена до 65 руб/л Аи-95. Иначе падает доходность АЗС.
«Евро — 5» (бензин экологического класса):

2016 год – 7530 рублей за тонну;
2017 год – до 10130 рублей за тонну;
2018 год – 10535 рублей;
2019 – 10957руб.

Дизельной топливо, средние дистилляты:

2017 год – 6800 рублей за тонну;
2018 год – 7072 рубля за тонну;
2019 год – 7355 рублей.

Бензин остальной, в том числе прямогонный:

2016 год – 10500 рублей за тонну;
2017 год – 13100 рублей
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11139
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение UNCLE1911 » 29 мар 2017, 21:19

ivanes писал(а):
UNCLE1911 писал(а):
ivanes писал(а):Компания «ЛУКОЙЛ» владеет 2544 АЗС (21% от общего числа заправок) в РФ, и хотела бы избавиться примерно от 700 АЗС
И о чем это говорит? Это хорошо или плохо?

Это плохо. Но правительство повысило акцизы на бензин. Повысится цена до 65 руб/л Аи-95. Иначе падает доходность АЗС.
«Евро — 5» (бензин экологического класса):

2016 год – 7530 рублей за тонну;
2017 год – до 10130 рублей за тонну;
2018 год – 10535 рублей;
2019 – 10957руб.

Дизельной топливо, средние дистилляты:

2017 год – 6800 рублей за тонну;
2018 год – 7072 рубля за тонну;
2019 год – 7355 рублей.

Бензин остальной, в том числе прямогонный:

2016 год – 10500 рублей за тонну;
2017 год – 13100 рублей

А вова наполеончег виноват или только Обама?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5668
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение ivanes » 30 мар 2017, 18:59

Пенсионер виноваты регионы и их затраты ниже доходов.Вот и повышают акцизы.
Дефицит Пенсионного фонда РФ растет. По мнению экспертов, в 2016 году он составит 1,6 триллиона рублей.
Вместе с тем дефицит бюджета отделения Пенсионного фонда РФ по Рязанской области составляет больше 20 миллиардов рублей. откажитесь от пенсии.
Россия избрала Трампа,а он в ответ ввел новые санкции,приказал говорить с Россией с позиции силы. Бензин Аи-95 в Лукойле более 40 руб/л, у ТНК - около 39,68 руб/л
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5668
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение ivanes » 31 мар 2017, 11:04

Федеральный совет движения «Открытая Россия» будет переизбран на конференции 15–16 апреля 2017 года. Как сообщил исполнительный директор движения «Открытая Россия» Тимур Валеев, Михаил Ходорковский, как и обещал на учредительной конференции в Хельсинки, покинет пост председателя движения. На апрельской конференции будет избран новый председатель. Кандидаты в новый совет предложат свою программу развития движения.
https://openrussia.org/notes/707103/
В число Совета директоров вошли Генри Киссинджер и Джейкоб Ротшильд.

В 2004—2005 годах действовало около 50 филиалов «Открытой России» в регионах страны, и Министерством культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации организации был присвоен статус «межрегиональной».
Руководителем Камчатского отделения в 2002—2006 являлась Ирина Яровая.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1 ... 0%B8%D1%8F
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5668
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение ivanes » 31 мар 2017, 11:09

Движение «Открытая Россия» анонсировало проведение всероссийской акции «Надоел» против президента России Владимира Путина. Мероприятие намечено на 29 апреля.

«Нас задолбало жить на нищенские зарплаты и пенсии, экономить на еде и одежде, терпеть коррупцию и держаться, слушать вранье по телевизору, ездить по разбитым дорогам, ходить в разваливающиеся поликлиники, терпеть произвол судей и полиции, всего бояться», — говорится в анонсе мероприятия на странице в Facebook.

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/politics/30/03/2017/5 ... 2ace9c2d00
Придет к власти "Открытая Россия" з/платы и пенсии будут европейские,не будут экономить на еде и одежде,ездить по автобанам,полиция будет действовать по американскому закону- руки на руль,иначе выстрел на поражение.
Где взять деньги на все эти блага политические? Не сказано в программе.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5668
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение ivanes » 31 мар 2017, 14:43

Призывы к освобождению Олега Сенцова. «Государство совершает большую ошибку, ведя себя столь фамильярно с молодыми людьми... Нельзя начинать гражданскую войну среди школьников и студентов. Надо услышать их. Никто из наших политиков не желает их услышать, никто с ними не разговаривает,— заявил господин Сокуров.— Я хочу обратиться к нашим депутатам... давайте мы примем закон, запрещающий арестовывать и вообще прикасаться к женщинам, девушкам, которые участвуют в общественных акциях».
http://www.kommersant.ru/doc/3255677
тогда надо ввести уголовную ответственность для всех несовершеннолетних. Для школьников и студентов.
Иначе они дети с одной стороны, и политические деятели с другой стороны. Политические деятели при полной безответственности.
Олег Сенцов осужден российским судом. Господину Сокурову пора выступить по украинскому ТВ с подобными призывами и с призывом трансляции его к/фильмов на Украине. Слабо?
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5668
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение ivanes » 07 апр 2017, 16:00

Больше трети пути преодолел вооруженный "Калибрами" российский фрегат-невидимка "Адмирал Григорович". Корабль Черноморского флота прошел Босфор. В середине дня 7 апреля "Адмирал Григорович" прошел и Дарданеллы, выйдя в Средиземное море.

Российский фрегат держит путь в сирийский Тартус, сообщает ТАСС. Здесь находится пункт материально-технического обеспечения ВМФ России. Продолжительность похода "Адмирала Григоровича" зависит от обстановки, но в любом случае нахождение у сирийских берегов продлится больше одного месяца.
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2875165
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3568
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение Шварц » 10 апр 2017, 17:51

В продолжении темы о большой уральской зачистке... см. выше :roll:

Бывший губернатор Челябинской области, экс-депутат Госдумы Михаил Юревич планирует приехать в Екатеринбург для дачи показаний 10 апреля. Об этом сообщил его адвокат Игорь Трунов

А вот не и доехал... сделал пит-стоп в Лондоне :twisted:

Пропустивший допрос бывший челябинский губернатор нашелся в Лондоне
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5668
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение ivanes » Вчера, 11:54

Теперь все соскучившиеся по импортному сыру могут купить сыры из Швейцарии и Италии. По цене от 119- 129 руб до 319 руб за 100гр. Все бегом в Перекресток. После окончания срока хранения сыры уничтожат.
Мне из Италии привезли два вида сыра. Цена от 15 до 25 евро за кг.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5668
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение ivanes » 51 минуту назад

В России на него киллера Вороненкова были зарегистрированы две компании – «Вира-06» и «Фирма Парол».
http://kompromat1.info/articles/57129-n ... ljshchikov
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3568
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение Шварц » 15 минут назад

ivanes писал(а):В России на него киллера Вороненкова были зарегистрированы две компании – «Вира-06» и «Фирма Парол».


Да ладно, дедушка... как вы любите заблуждаться... путать и врать :oops:

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