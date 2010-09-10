Сообщение Vredtech » 23 мар 2017, 21:09

На сайте чеченского парламента сделали версию с шрифтом Брайля.



(это не шутка, я бы её в свой раздел запостил).

В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.