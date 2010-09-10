Сообщение ivanes » Вчера, 17:09

1.дефицит бюджета ПФР по Рязанской области говорит о том,что собираемых взносов не хватает. Где берете?

Где Берете для покрытия дефицита бюджета области и Рязани.Живете не по средствам. Но 500 тыс кв.м жилья строите.

2.Шварц в цифрах разбираться научил МФЭУ им Плеханова.

3. Кое что о запретных сайтах о Вороненкове ответил.

4. Вы не смотрите зомбиящик. Там много полезного сообщают.

Например о том,что скоро не плательщики взносов в ОМС,не будут выдавать бесплатно полис.За 20 тыс руб на год.

Или другое сообщение. ИП взносы будут платить от уровня МРОТ,который будет равен прожиточном уровню. Волна недовольства поднялась. Как с Платоном. Куда платите налог на ТС,там и проезжай. Трассы М не трогай.