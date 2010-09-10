Что творится в нашей стране

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5695
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение ivanes » Вчера, 16:18

Женщина в 2012 году вместе со своим мужем перебралась в Москву и родила от него ребёнка. Позже Павел Паршов ездил на Украину по заданиям своего босса Виктора Курило: банда промышляла обналом на территории обеих стран.

— Сейчас женщина с ребёнком находится на территории Москвы, её местонахождение будет установлено. Следователи намерены допросить Юлию Шайдулину, как только смогут её разыскать, — рассказал источник.
— Юлия Шайдулина является сестрой супруги Виктора Курило — главаря банды. Таким образом, киллер Павел Паршов и его руководитель женаты на сёстрах Юлии и Валентине. Женщины регулярно меняют место проживания, скрываясь от недругов своих мужей, — рассказал источник Лайфа.
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0 ... ronienkova
Почему бы фирмы не перерегистрировать в Москве на имя жены.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3583
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение Шварц » Вчера, 16:48

ivanes писал(а):Почему бы фирмы не перерегистрировать в Москве на имя жены.


Хотите спросить у него? :shock:
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3583
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение Шварц » Вчера, 16:55

ivanes писал(а):вы и прочие пользователи часто говорили о дурости в цифрах.


не о цифрах вообще... а о том, что вы их не понимаете :mrgreen:

ivanes писал(а): Как это проглотили?


Оставили вам пожевать :lol:

ivanes писал(а):За что купил,за то и продал.


Что вы там купили... прочли где-то на заборе :lol:
Вернуться к началу
ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5695
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение ivanes » Вчера, 17:09

1.дефицит бюджета ПФР по Рязанской области говорит о том,что собираемых взносов не хватает. Где берете?
Где Берете для покрытия дефицита бюджета области и Рязани.Живете не по средствам. Но 500 тыс кв.м жилья строите.
2.Шварц в цифрах разбираться научил МФЭУ им Плеханова.
3. Кое что о запретных сайтах о Вороненкове ответил.
4. Вы не смотрите зомбиящик. Там много полезного сообщают.
Например о том,что скоро не плательщики взносов в ОМС,не будут выдавать бесплатно полис.За 20 тыс руб на год.
Или другое сообщение. ИП взносы будут платить от уровня МРОТ,который будет равен прожиточном уровню. Волна недовольства поднялась. Как с Платоном. Куда платите налог на ТС,там и проезжай. Трассы М не трогай.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3583
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение Шварц » Вчера, 17:21

ivanes писал(а): в цифрах разбираться научил МФЭУ им Плеханова.



Кого научили,,, вас??? Божья матерь, спаси и сохрани :shock:

ivanes писал(а):Роскомнадзор запрещенные сайты не дает копировать.
Кое что о запретных сайтах о Вороненкове ответил.


И что же вы тут такого содержательного ответили? :D
Вернуться к началу
ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5695
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение ivanes » Вчера, 17:49

Гоп-стоп по-рязански. Забытое дело Дениса Вороненкова.
http://news.khabara.ru/2017/02/27/gop-s ... nkova.html
https://yandex.ru/images/search?img_url ... rpt=simage
Напомнил то,что Вам было неизвестно. Роскомнадзор и эти сайты внес в число запрещенных?
Тогда Ивана Перова спросите,если жив генерал.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3583
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение Шварц » Сегодня, 09:14

ivanes писал(а):Гоп-стоп по-рязански. Забытое дело Дениса Вороненкова.


Вы что... потерпевший или у него подельниках были? Прямо-таки радуетесь, смакуете :shock:

ivanes писал(а):Напомнил то,что Вам было неизвестно.


Дедушка... Ваш словарный запас сильно ограничен :lol: Слова обычно, сообщаю вам, имеют определенный смысл :lol:
Напомнить можно лишь о том, что было известно ранее... понимаете, да?
В вашем же случае, просто нае...лся генератор случайных слов... такое бывает даже с людьми более молодыми и известными. Так что особо не паникуйте :twisted:

ivanes писал(а):Тогда Ивана Перова спросите,если жив генерал.


Оригинально вы интэресуетесь его здоровьем :lol: Если он это прочтет, то наверняка ответит... мол, после вас :wink:
Вернуться к началу
Аватара пользователя
ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24091
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение ФрекенСнорк » Сегодня, 11:24

Шварц писал(а):Если он это прочтет, то наверняка ответит... мол, после вас

ибо ответить "не дождетесь!" ему религия не позволяет! :D
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Вернуться к началу
ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5695
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение ivanes » Сегодня, 11:29

Здоровьем Перова не интэресуюсь. Он в 1998г был в курсе дел. Вы потерпевший.Рязань спустило дело на тормозах. так было,есть и будет.
Учитесь сынок распознавать людей по повадкам. Это наша страна,Рязань моя родина.
Где же акт Роскомнадзора?
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-41916, выдано
Роскомнадзором 10.09.2010 г.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3583
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение Шварц » Сегодня, 11:58

ivanes писал(а):Рязань спустило дело на тормозах. так было,есть и будет.
Учитесь сынок распознавать людей по повадкам. Это наша страна,Рязань моя родина.


Дедушка... у вас таки налицо повадки потерпевшего :cry: и выжившего из ума вдали от родины
Вернуться к началу
ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5695
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение ivanes » Сегодня, 12:14

У меня большая обида на рязанскую власть и суды.
еще раз обзовешь, накажу. Атакую комп.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3583
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение Шварц » Сегодня, 12:28

ivanes писал(а): Атакую комп.


Самостоятельно или в составе организованной группы? Кстати, и то, и другое уголовно наказуемое деяние.
Вернуться к началу
ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5695
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение ivanes » Сегодня, 12:34

В составе. Пороли и сайт передан.Будете знать,что почем.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3583
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение Шварц » Сегодня, 14:30

ivanes писал(а):В составе. Пороли и сайт передан.Будете знать,что почем.


Ох, старик...

Ох старик.jpg
Вернуться к началу
ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5695
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение ivanes » Сегодня, 17:03

В Самаре задержали сотрудника агентурного аппарата подразделения «Спецрезерв» Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ региона, обнародовав видео допроса, сообщает ИА REGNUM.

Подробности: https://regnum.ru/news/polit/2262730.html Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
MrM
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2695
Зарегистрирован: 25 май 2009, 13:04

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение MrM » 37 минут назад

Неужели изучал новые гавани для "Крейсера в степях Украины"? :lol:
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «События в стране и мире»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя