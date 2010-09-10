Что творится в нашей стране
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Что творится в нашей стране
Женщина в 2012 году вместе со своим мужем перебралась в Москву и родила от него ребёнка. Позже Павел Паршов ездил на Украину по заданиям своего босса Виктора Курило: банда промышляла обналом на территории обеих стран.
— Сейчас женщина с ребёнком находится на территории Москвы, её местонахождение будет установлено. Следователи намерены допросить Юлию Шайдулину, как только смогут её разыскать, — рассказал источник.
— Юлия Шайдулина является сестрой супруги Виктора Курило — главаря банды. Таким образом, киллер Павел Паршов и его руководитель женаты на сёстрах Юлии и Валентине. Женщины регулярно меняют место проживания, скрываясь от недругов своих мужей, — рассказал источник Лайфа.
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0 ... ronienkova
Почему бы фирмы не перерегистрировать в Москве на имя жены.
— Сейчас женщина с ребёнком находится на территории Москвы, её местонахождение будет установлено. Следователи намерены допросить Юлию Шайдулину, как только смогут её разыскать, — рассказал источник.
— Юлия Шайдулина является сестрой супруги Виктора Курило — главаря банды. Таким образом, киллер Павел Паршов и его руководитель женаты на сёстрах Юлии и Валентине. Женщины регулярно меняют место проживания, скрываясь от недругов своих мужей, — рассказал источник Лайфа.
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0 ... ronienkova
Почему бы фирмы не перерегистрировать в Москве на имя жены.
Re: Что творится в нашей стране
ivanes писал(а):Почему бы фирмы не перерегистрировать в Москве на имя жены.
Хотите спросить у него?
Re: Что творится в нашей стране
ivanes писал(а):вы и прочие пользователи часто говорили о дурости в цифрах.
не о цифрах вообще... а о том, что вы их не понимаете
ivanes писал(а): Как это проглотили?
Оставили вам пожевать
ivanes писал(а):За что купил,за то и продал.
Что вы там купили... прочли где-то на заборе
Re: Что творится в нашей стране
1.дефицит бюджета ПФР по Рязанской области говорит о том,что собираемых взносов не хватает. Где берете?
Где Берете для покрытия дефицита бюджета области и Рязани.Живете не по средствам. Но 500 тыс кв.м жилья строите.
2.Шварц в цифрах разбираться научил МФЭУ им Плеханова.
3. Кое что о запретных сайтах о Вороненкове ответил.
4. Вы не смотрите зомбиящик. Там много полезного сообщают.
Например о том,что скоро не плательщики взносов в ОМС,не будут выдавать бесплатно полис.За 20 тыс руб на год.
Или другое сообщение. ИП взносы будут платить от уровня МРОТ,который будет равен прожиточном уровню. Волна недовольства поднялась. Как с Платоном. Куда платите налог на ТС,там и проезжай. Трассы М не трогай.
Где Берете для покрытия дефицита бюджета области и Рязани.Живете не по средствам. Но 500 тыс кв.м жилья строите.
2.Шварц в цифрах разбираться научил МФЭУ им Плеханова.
3. Кое что о запретных сайтах о Вороненкове ответил.
4. Вы не смотрите зомбиящик. Там много полезного сообщают.
Например о том,что скоро не плательщики взносов в ОМС,не будут выдавать бесплатно полис.За 20 тыс руб на год.
Или другое сообщение. ИП взносы будут платить от уровня МРОТ,который будет равен прожиточном уровню. Волна недовольства поднялась. Как с Платоном. Куда платите налог на ТС,там и проезжай. Трассы М не трогай.
Re: Что творится в нашей стране
ivanes писал(а): в цифрах разбираться научил МФЭУ им Плеханова.
Кого научили,,, вас??? Божья матерь, спаси и сохрани
ivanes писал(а):Роскомнадзор запрещенные сайты не дает копировать.
Кое что о запретных сайтах о Вороненкове ответил.
И что же вы тут такого содержательного ответили?
Re: Что творится в нашей стране
Гоп-стоп по-рязански. Забытое дело Дениса Вороненкова.
http://news.khabara.ru/2017/02/27/gop-s ... nkova.html
https://yandex.ru/images/search?img_url ... rpt=simage
Напомнил то,что Вам было неизвестно. Роскомнадзор и эти сайты внес в число запрещенных?
Тогда Ивана Перова спросите,если жив генерал.
http://news.khabara.ru/2017/02/27/gop-s ... nkova.html
https://yandex.ru/images/search?img_url ... rpt=simage
Напомнил то,что Вам было неизвестно. Роскомнадзор и эти сайты внес в число запрещенных?
Тогда Ивана Перова спросите,если жив генерал.
Re: Что творится в нашей стране
ivanes писал(а):Гоп-стоп по-рязански. Забытое дело Дениса Вороненкова.
Вы что... потерпевший или у него подельниках были? Прямо-таки радуетесь, смакуете
ivanes писал(а):Напомнил то,что Вам было неизвестно.
Дедушка... Ваш словарный запас сильно ограничен Слова обычно, сообщаю вам, имеют определенный смысл
Напомнить можно лишь о том, что было известно ранее... понимаете, да?
В вашем же случае, просто нае...лся генератор случайных слов... такое бывает даже с людьми более молодыми и известными. Так что особо не паникуйте
ivanes писал(а):Тогда Ивана Перова спросите,если жив генерал.
Оригинально вы интэресуетесь его здоровьем Если он это прочтет, то наверняка ответит... мол, после вас
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24092
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Что творится в нашей стране
Шварц писал(а):Если он это прочтет, то наверняка ответит... мол, после вас
ибо ответить "не дождетесь!" ему религия не позволяет!
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Что творится в нашей стране
Здоровьем Перова не интэресуюсь. Он в 1998г был в курсе дел. Вы потерпевший.Рязань спустило дело на тормозах. так было,есть и будет.
Учитесь сынок распознавать людей по повадкам. Это наша страна,Рязань моя родина.
Где же акт Роскомнадзора?
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-41916, выдано
Роскомнадзором 10.09.2010 г.
Учитесь сынок распознавать людей по повадкам. Это наша страна,Рязань моя родина.
Где же акт Роскомнадзора?
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-41916, выдано
Роскомнадзором 10.09.2010 г.
Re: Что творится в нашей стране
ivanes писал(а):Рязань спустило дело на тормозах. так было,есть и будет.
Учитесь сынок распознавать людей по повадкам. Это наша страна,Рязань моя родина.
Дедушка... у вас таки налицо повадки потерпевшего и выжившего из ума вдали от родины
Re: Что творится в нашей стране
У меня большая обида на рязанскую власть и суды.
еще раз обзовешь, накажу. Атакую комп.
еще раз обзовешь, накажу. Атакую комп.
Re: Что творится в нашей стране
ivanes писал(а): Атакую комп.
Самостоятельно или в составе организованной группы? Кстати, и то, и другое уголовно наказуемое деяние.
Re: Что творится в нашей стране
В составе. Пороли и сайт передан.Будете знать,что почем.
Re: Что творится в нашей стране
ivanes писал(а):В составе. Пороли и сайт передан.Будете знать,что почем.
Ох, старик...
Re: Что творится в нашей стране
В Самаре задержали сотрудника агентурного аппарата подразделения «Спецрезерв» Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ региона, обнародовав видео допроса, сообщает ИА REGNUM.
Подробности: https://regnum.ru/news/polit/2262730.html Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.
Подробности: https://regnum.ru/news/polit/2262730.html Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.
Re: Что творится в нашей стране
Неужели изучал новые гавани для "Крейсера в степях Украины"?
Re: Что творится в нашей стране
Руководитель фонда "Дар" Илья Елисеев, фигурирующий в расследовании Фонда борьбы с коррупцией, заявил, что подаст в суд на Алексея Навального.
Это будет второй иск к Навальному.Первый от А.Усманова.
Это будет второй иск к Навальному.Первый от А.Усманова.
Re: Что творится в нашей стране
MrM
Ракетный крейсер,гроза авианосцев "Украина" будет разобран и металл будет продан. Украине он не нужен.
Ракетный крейсер,гроза авианосцев "Украина" будет разобран и металл будет продан. Украине он не нужен.
Re: Что творится в нашей стране
На российских федеральных телеканалах ежедневно проходят шоу на политические темы.
Это 1-ый,Россия-1,Звезда,НТВ,ТВЦ. В них участвуют журналисты и политологи из США,Германии,Франции,Чехии,Польши,Румынии,Италии,Украины. Они участники.а не статисты. Иногда несут такое в адрес России!
Вопрос: Возможно подобное на телеканалах вышеупомянутых государствах?
Только не сваливайте все на независимость СМИ. Выборная кампания в США показала зависимость.
Аналогичное положение в Украине.
По-моему невозможно. Ответьте.
Это 1-ый,Россия-1,Звезда,НТВ,ТВЦ. В них участвуют журналисты и политологи из США,Германии,Франции,Чехии,Польши,Румынии,Италии,Украины. Они участники.а не статисты. Иногда несут такое в адрес России!
Вопрос: Возможно подобное на телеканалах вышеупомянутых государствах?
Только не сваливайте все на независимость СМИ. Выборная кампания в США показала зависимость.
Аналогичное положение в Украине.
По-моему невозможно. Ответьте.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 04 мар 2017, 21:00
рус фильм эротика 18 ххх.
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