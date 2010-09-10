Что творится в нашей стране
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Что творится в нашей стране
между Россией и Турцией насчитывается от 11 до 14 крупных войн.
1. 1568-1570г.г. Султан 11 отправил 20 тыс янычар для взятия Астрахани.Турок поддержали 50 тыс крымских татар.
Воевода Петр Серебряный разбил войска. Флот уничтожил шторм и донские казаки. Астрахань осталась российской.
2. 1768-1774 г.г. Султан Мустафа 111 объявил войну России.
Граф Алексей Орлов уничтожил турецкий флот.Суворов одержал победу.
К России отходят Большая и малая Кабарда,порты Азов,Керчь,Кинбурн.Крым -под русским протекторатом.
3. 1787-1791 г.г. Турция объявляет войну России.
Потемкин берт Очаков,Суворов-Измаил,Ушаков рабивает турок у Тендры
По ясскому договору Крым российский.Граница проходит по Днестру.Строится Одесса.
4.1828-1829г.г. Николай 1 объявляет войну Турции.Повод нарушение прав российских купцов в Турции.
Русские заняли Адрианополь и подходили к Константинополу.
Турция признала власть над Грузтией и Арменией,выход к восточному побережью Черного моря.в т.ч. Анапа,Суджук-кале(Новороссийск),Сухум.
5.Русско-турецкая война 1877-1878 г.г. Войска находились в 12 верстах от Константинополя,разгромив турецкую армию. Но остановились под угрозой вторжения со стороны объединенной Европы.
1. 1568-1570г.г. Султан 11 отправил 20 тыс янычар для взятия Астрахани.Турок поддержали 50 тыс крымских татар.
Воевода Петр Серебряный разбил войска. Флот уничтожил шторм и донские казаки. Астрахань осталась российской.
2. 1768-1774 г.г. Султан Мустафа 111 объявил войну России.
Граф Алексей Орлов уничтожил турецкий флот.Суворов одержал победу.
К России отходят Большая и малая Кабарда,порты Азов,Керчь,Кинбурн.Крым -под русским протекторатом.
3. 1787-1791 г.г. Турция объявляет войну России.
Потемкин берт Очаков,Суворов-Измаил,Ушаков рабивает турок у Тендры
По ясскому договору Крым российский.Граница проходит по Днестру.Строится Одесса.
4.1828-1829г.г. Николай 1 объявляет войну Турции.Повод нарушение прав российских купцов в Турции.
Русские заняли Адрианополь и подходили к Константинополу.
Турция признала власть над Грузтией и Арменией,выход к восточному побережью Черного моря.в т.ч. Анапа,Суджук-кале(Новороссийск),Сухум.
5.Русско-турецкая война 1877-1878 г.г. Войска находились в 12 верстах от Константинополя,разгромив турецкую армию. Но остановились под угрозой вторжения со стороны объединенной Европы.
Re: Что творится в нашей стране
Наша страна попала в капкан собственно поставленный.
Так ст. 15 пункт 4 Конституции РФ указано на первенство международного права и составной частью её правовой системы.
если договором предусмотрены иные правила,то применяются нормы международного права.
Большой договор России с Украиной- международный акт. Там Крым в составе Украины.
Так ст. 15 пункт 4 Конституции РФ указано на первенство международного права и составной частью её правовой системы.
если договором предусмотрены иные правила,то применяются нормы международного права.
Большой договор России с Украиной- международный акт. Там Крым в составе Украины.
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