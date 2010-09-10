Сообщение ivanes » Сегодня, 10:26

между Россией и Турцией насчитывается от 11 до 14 крупных войн.

1. 1568-1570г.г. Султан 11 отправил 20 тыс янычар для взятия Астрахани.Турок поддержали 50 тыс крымских татар.

Воевода Петр Серебряный разбил войска. Флот уничтожил шторм и донские казаки. Астрахань осталась российской.



2. 1768-1774 г.г. Султан Мустафа 111 объявил войну России.

Граф Алексей Орлов уничтожил турецкий флот.Суворов одержал победу.

К России отходят Большая и малая Кабарда,порты Азов,Керчь,Кинбурн.Крым -под русским протекторатом.



3. 1787-1791 г.г. Турция объявляет войну России.

Потемкин берт Очаков,Суворов-Измаил,Ушаков рабивает турок у Тендры

По ясскому договору Крым российский.Граница проходит по Днестру.Строится Одесса.



4.1828-1829г.г. Николай 1 объявляет войну Турции.Повод нарушение прав российских купцов в Турции.

Русские заняли Адрианополь и подходили к Константинополу.

Турция признала власть над Грузтией и Арменией,выход к восточному побережью Черного моря.в т.ч. Анапа,Суджук-кале(Новороссийск),Сухум.



5.Русско-турецкая война 1877-1878 г.г. Войска находились в 12 верстах от Константинополя,разгромив турецкую армию. Но остановились под угрозой вторжения со стороны объединенной Европы.