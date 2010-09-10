Сообщение ivanes » 20 апр 2017, 19:51

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Верховного Совета Российской Федерации

О правовой оценке решений высших органов государственной власти РСФСР по изменению статуса Крыма, принятых в 1954 году

Верховный Совет Российской Федерации

постановляет:



1. Постановление Президиума Верховного Совета РСФСР от 5 февраля 1954 года "О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР" как принятое с нарушением Конституции (Основного Закона) РСФСР и законодательной процедуры признать не имевшим юридической силы с момента принятия.

2. Ввиду конституирования последующим законодательством РСФСР данного факта и заключения между Украиной и Россией двустороннего договора от 19 ноября 1990 года, в котором стороны отказываются от территориальных притязаний, и закрепления данного принципа в договорах и соглашениях между государствами СНГ, считать необходимым урегулирование вопроса о Крыме путем межгосударственных переговоров России и Украины с участием Крыма и на основе волеизъявления его населения.





ЗАЯВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР ВЕРХОВНОМУ СОВЕТУ УКРАИНЫ

Верховный Совет Российской Федерации обращается к президенту Украины, Верховному Совету Украины с призывом воздержаться от каких-либо действий, направленных на подавление свободного волеизъявления населения Крыма, имеющего, в соответствии с международными нормами, полное право самостоятельно определить свою судьбу.





Москва, Дом Советов России

21 мая 1992 года №2809-1