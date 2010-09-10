Сообщение ФрекенСнорк » 22 апр 2017, 10:11

В Минфине положительно отнеслись к идее обложения налогом доходов физических лиц, полученных с вкладов. По мнению замминистра Ильи Трунина, если с такой инициативой не выступит Минфин, ее поднимут «в политическом плане»