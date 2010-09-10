Что творится в нашей стране
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24094
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Что творится в нашей стране
http://www.rbc.ru/finances/22/04/2017/5 ... =gism_top1
В Минфине положительно отнеслись к идее обложения налогом доходов физических лиц, полученных с вкладов. По мнению замминистра Ильи Трунина, если с такой инициативой не выступит Минфин, ее поднимут «в политическом плане»
В Минфине положительно отнеслись к идее обложения налогом доходов физических лиц, полученных с вкладов. По мнению замминистра Ильи Трунина, если с такой инициативой не выступит Минфин, ее поднимут «в политическом плане»
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Что творится в нашей стране
Гастрольный тур сестер ̶Ц̶а̶ц̶у̶е̶в̶ы̶х̶ Дадашевых ... в Сбербанке не задался
Двух менеджериц Сбербанка задержали в салоне люксовых авто при покупке Ferrari ! Гламурные сестры Дадашевы похитили у клиента 40 миллионов рублей
Двух менеджериц Сбербанка задержали в салоне люксовых авто при покупке Ferrari ! Гламурные сестры Дадашевы похитили у клиента 40 миллионов рублей
Re: Что творится в нашей стране
В США еще одного хакера требуют задержать. В Минюсте США прокомментировали задержание россиянина Петра Левашова. Сообщается, что он с помощью ботнета занимался рассылкой спама.
В США можно воровать,а в России нельзя?
В США можно воровать,а в России нельзя?
Re: Что творится в нашей стране
ivanes писал(а):В США еще одного хакера требуют задержать. В Минюсте США прокомментировали задержание россиянина Петра Левашова. Сообщается, что он с помощью ботнета занимался рассылкой спама.
В США можно воровать,а в России нельзя?
А вы пробовали?
Напоминает рассуждения лохматых пту-шников 70-80-х...
"А почему у нас нельзя жвачку жевать на уроке, а в Америке можно?"
Re: Что творится в нашей стране
Тогда в 70-80 г не было казнокрадов и птушники не думали об этом.
Ныне в школе можно стрелять из ружья по полицейским,приносить в клуб гранату,бить учителя. Ныне вседозволенность. Можно кошек и собак казнить или сжигать. Нельзя применять УК для несовершеннолетних,но им можно митинговать и смене власти. Полная безответственность. Про жвачку- мелочь.
Ныне в школе можно стрелять из ружья по полицейским,приносить в клуб гранату,бить учителя. Ныне вседозволенность. Можно кошек и собак казнить или сжигать. Нельзя применять УК для несовершеннолетних,но им можно митинговать и смене власти. Полная безответственность. Про жвачку- мелочь.
Re: Что творится в нашей стране
ivanes писал(а):Тогда в 70-80 г не было казнокрадов и птушники не думали об этом.
Про жвачку- мелочь.
Ну, понятное дело... был моральный кодекс строителя коммунизма
Насчет жвачки и сравнения с птушником не обижайтесь так, к слову пришлось.
Просто хохлы добавили в новость пикантную подробность ...
Перед тем, как занять пост директора по регионам Сбербанка России, Игорь Рогожин, подозреваемый в краже дорогих часов Hublot стоимостью 600 тысяч рублей в VIP-зоне Внуково, с марта 2006 года по ноябрь 2011 года работал в компании Wrigley Ukraine: сначала в качестве директора по продажам, а затем — генерального менеджера.
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