Сообщение ivanes » Сегодня, 12:34

Тогда в 70-80 г не было казнокрадов и птушники не думали об этом.

Ныне в школе можно стрелять из ружья по полицейским,приносить в клуб гранату,бить учителя. Ныне вседозволенность. Можно кошек и собак казнить или сжигать. Нельзя применять УК для несовершеннолетних,но им можно митинговать и смене власти. Полная безответственность. Про жвачку- мелочь.