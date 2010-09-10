Но все равно половину слов он не разбирал, а догадывался по губам актеров.

Иногда случалось, что дед вдруг ни с того ни с сего начинал хохотать. А в зале никто не смеялся.

Петька толкал его в бок и сердито шипел:

- Ты чего? Как дурак...

- А как он тут сказал? -" спрашивал дед.

Петька шепотом пересказывал деду в самое ухо:

- Не снижая темпов.

- Хе-хе-хе, - негромко смеялся дед уже над собой.- А мне не так показалось.