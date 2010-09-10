Что творится в нашей стране
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24094
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Что творится в нашей стране
http://www.rbc.ru/finances/22/04/2017/5 ... =gism_top1
В Минфине положительно отнеслись к идее обложения налогом доходов физических лиц, полученных с вкладов. По мнению замминистра Ильи Трунина, если с такой инициативой не выступит Минфин, ее поднимут «в политическом плане»
В Минфине положительно отнеслись к идее обложения налогом доходов физических лиц, полученных с вкладов. По мнению замминистра Ильи Трунина, если с такой инициативой не выступит Минфин, ее поднимут «в политическом плане»
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Что творится в нашей стране
Гастрольный тур сестер ̶Ц̶а̶ц̶у̶е̶в̶ы̶х̶ Дадашевых ... в Сбербанке не задался
Двух менеджериц Сбербанка задержали в салоне люксовых авто при покупке Ferrari ! Гламурные сестры Дадашевы похитили у клиента 40 миллионов рублей
Двух менеджериц Сбербанка задержали в салоне люксовых авто при покупке Ferrari ! Гламурные сестры Дадашевы похитили у клиента 40 миллионов рублей
Re: Что творится в нашей стране
В США еще одного хакера требуют задержать. В Минюсте США прокомментировали задержание россиянина Петра Левашова. Сообщается, что он с помощью ботнета занимался рассылкой спама.
В США можно воровать,а в России нельзя?
В США можно воровать,а в России нельзя?
Re: Что творится в нашей стране
ivanes писал(а):В США еще одного хакера требуют задержать. В Минюсте США прокомментировали задержание россиянина Петра Левашова. Сообщается, что он с помощью ботнета занимался рассылкой спама.
В США можно воровать,а в России нельзя?
А вы пробовали?
Напоминает рассуждения лохматых пту-шников 70-80-х...
"А почему у нас нельзя жвачку жевать на уроке, а в Америке можно?"
Re: Что творится в нашей стране
Тогда в 70-80 г не было казнокрадов и птушники не думали об этом.
Ныне в школе можно стрелять из ружья по полицейским,приносить в клуб гранату,бить учителя. Ныне вседозволенность. Можно кошек и собак казнить или сжигать. Нельзя применять УК для несовершеннолетних,но им можно митинговать и смене власти. Полная безответственность. Про жвачку- мелочь.
Ныне в школе можно стрелять из ружья по полицейским,приносить в клуб гранату,бить учителя. Ныне вседозволенность. Можно кошек и собак казнить или сжигать. Нельзя применять УК для несовершеннолетних,но им можно митинговать и смене власти. Полная безответственность. Про жвачку- мелочь.
Re: Что творится в нашей стране
ivanes писал(а):Тогда в 70-80 г не было казнокрадов и птушники не думали об этом.
Про жвачку- мелочь.
Ну, понятное дело... был моральный кодекс строителя коммунизма
Насчет жвачки и сравнения с птушником не обижайтесь так, к слову пришлось.
Просто хохлы добавили в новость пикантную подробность ...
Перед тем, как занять пост директора по регионам Сбербанка России, Игорь Рогожин, подозреваемый в краже дорогих часов Hublot стоимостью 600 тысяч рублей в VIP-зоне Внуково, с марта 2006 года по ноябрь 2011 года работал в компании Wrigley Ukraine: сначала в качестве директора по продажам, а затем — генерального менеджера.
Re: Что творится в нашей стране
Ну, понятное дело... был моральный кодекс строителя коммунизма.
Кто из птушников знал про моральный кодекс. Они много не знали. Но тогда были в действии УК РСФСР,ГК РСФСР.
Вы мне про школьников расскажите? Телеящик показал рязанских прыгунов с высоток.
1.6 млрд руб похищено при строительстве военных портовых сооружений на Камчатке. Воруют и там.
Кто из птушников знал про моральный кодекс. Они много не знали. Но тогда были в действии УК РСФСР,ГК РСФСР.
Вы мне про школьников расскажите? Телеящик показал рязанских прыгунов с высоток.
1.6 млрд руб похищено при строительстве военных портовых сооружений на Камчатке. Воруют и там.
Re: Что творится в нашей стране
ivanes писал(а):Вы мне про школьников расскажите? Телеящик показал рязанских прыгунов с высоток.
1.6 млрд руб похищено при строительстве военных портовых сооружений на Камчатке. Воруют и там.
Нет, конечно... с какого перепугу??? Если вы смотрите зомбоящик и слово через два понимаете... вам переводчик нужен, это не ко мне
Как у Шукшина... Василия Макаровича, в "Критиках"
Но все равно половину слов он не разбирал, а догадывался по губам актеров.
Иногда случалось, что дед вдруг ни с того ни с сего начинал хохотать. А в зале никто не смеялся.
Петька толкал его в бок и сердито шипел:
- Ты чего? Как дурак...
- А как он тут сказал? -" спрашивал дед.
Петька шепотом пересказывал деду в самое ухо:
- Не снижая темпов.
- Хе-хе-хе, - негромко смеялся дед уже над собой.- А мне не так показалось.
Re: Что творится в нашей стране
В Рязанском районном суде огласили приговор в отношении одиннадцатиклассника одной из рязанских школ. С учетом смягчающих обстоятельств (правдивые признательные показания) юноша получил 7 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса». июль 2015г
Один из молодых людей (семнадцатилетний житель Рязани, ученик 11-го класса одной из городских школ), уже будучи в состоянии опьянения, начал проявлять повышенное внимание к единственной в компании даме. Девушка, которой ухажер пришелся не по душе, отправилась домой. Оставшиеся без женского общества юноши выразили неудовольствие виновнику поспешного ухода барышни – сначала завязалась перепалка, а потом и потасовка.
Разгоряченный скандалом и спиртным школьник схватил нож и выставил его перед собой с криком: «Ну, кто пойдет на нож?!». Один из гостей, 19-летний рязанец, подскочил к юноше и ударил его ногой по корпусу. И получил в ответ от своего приятеля нож в грудь. Началось массивное внутреннее кровотечение, пострадавший не дожил до приезда медиков.
http://ya62.ru/news/laworder/ryazanskiy ... _ubiystvo/
Один из молодых людей (семнадцатилетний житель Рязани, ученик 11-го класса одной из городских школ), уже будучи в состоянии опьянения, начал проявлять повышенное внимание к единственной в компании даме. Девушка, которой ухажер пришелся не по душе, отправилась домой. Оставшиеся без женского общества юноши выразили неудовольствие виновнику поспешного ухода барышни – сначала завязалась перепалка, а потом и потасовка.
Разгоряченный скандалом и спиртным школьник схватил нож и выставил его перед собой с криком: «Ну, кто пойдет на нож?!». Один из гостей, 19-летний рязанец, подскочил к юноше и ударил его ногой по корпусу. И получил в ответ от своего приятеля нож в грудь. Началось массивное внутреннее кровотечение, пострадавший не дожил до приезда медиков.
http://ya62.ru/news/laworder/ryazanskiy ... _ubiystvo/
Re: Что творится в нашей стране
Напали на ее родителей, ударили ножом не менее 52 раз и металлическим газовым ключом не менее шести раз по различным частям тела. В результате отец девушки скончался на месте, жизнь матери врачам удалось спасти. После совершения преступления обвиняемые скрылись в Рязани. 17 декабря вечером они пришли в отдел полиции, расположенный в Рязани, и написали явку с повинной.
17-летняя жительница Московской области и ее 19-летний друг предстанут перед судом.
Подробнее на RZN.info:
https://www.rzn.info/news/2017/3/31/skr ... ystvo.html
17-летняя жительница Московской области и ее 19-летний друг предстанут перед судом.
Подробнее на RZN.info:
https://www.rzn.info/news/2017/3/31/skr ... ystvo.html
Re: Что творится в нашей стране
«Я прошу прощения у вас, дорогие украинцы, за тех людей, которые сидя в Челябинске знают лучше вас, что происходит в Украине. Простите, вот есть такие дебилы», – таким образом актёр очень любил лебезить перед воинствующими украинцами.
Источник: http://alexpashkov.info/blog/pashinin_vernulsya/
Вы хорошо помните актёра Анатолия Пашинина? Да-да, речь идёт о том самом деятеле культуры, который после «ЕвроМайдана» уехал из Москвы в Киев, а потом переместился в зону АТО для доставки гуманитарной помощи солдатам ВСУ.
Однако, подобный нырок в мир антироссийской пропаганды не помешал Пашинину (внимание!) вернуться в московский театр. Видимо, нехватка финансов способна возвращать политические взгляды человека в прежнее русло.
http://politobzor.net/show-111885-rusof ... oskvu.html
Источник: http://alexpashkov.info/blog/pashinin_vernulsya/
Вы хорошо помните актёра Анатолия Пашинина? Да-да, речь идёт о том самом деятеле культуры, который после «ЕвроМайдана» уехал из Москвы в Киев, а потом переместился в зону АТО для доставки гуманитарной помощи солдатам ВСУ.
Однако, подобный нырок в мир антироссийской пропаганды не помешал Пашинину (внимание!) вернуться в московский театр. Видимо, нехватка финансов способна возвращать политические взгляды человека в прежнее русло.
http://politobzor.net/show-111885-rusof ... oskvu.html
Re: Что творится в нашей стране
На телеканале РЕН ТВ вышел фильм-расследование "Либералам - черным налом", в котором журналисты рассказали, кого нанял экс-олигарх Михаил Ходорковский для подготовки к муниципальным выборам-2018, сколько он им платит и что скрывают его сторонники. Расследование также содержит уникальные документы и доказательства, проливающие свет на источники финансирования организации.
Девушка подчеркивает, как она "хорошо поднялась" за счет организации Ходорковского на прошлогодних выборах. По ее данным, кандидат в муниципальные депутаты может заработать "от 300 до 400 тысяч рублей на всю кампанию".
На страну – 120 млн рублей.
http://electek.ru/politika/25826-na-ren ... oppozicii-
Он-лайн тут
http://livefilm.info/kon/72493-liberala ... .2017.html
Девушка подчеркивает, как она "хорошо поднялась" за счет организации Ходорковского на прошлогодних выборах. По ее данным, кандидат в муниципальные депутаты может заработать "от 300 до 400 тысяч рублей на всю кампанию".
На страну – 120 млн рублей.
http://electek.ru/politika/25826-na-ren ... oppozicii-
Он-лайн тут
http://livefilm.info/kon/72493-liberala ... .2017.html
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