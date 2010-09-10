Сообщение ivanes » 26 апр 2017, 12:51

В Рязанском районном суде огласили приговор в отношении одиннадцатиклассника одной из рязанских школ. С учетом смягчающих обстоятельств (правдивые признательные показания) юноша получил 7 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса». июль 2015гОдин из молодых людей (семнадцатилетний житель Рязани, ученик 11-го класса одной из городских школ), уже будучи в состоянии опьянения, начал проявлять повышенное внимание к единственной в компании даме. Девушка, которой ухажер пришелся не по душе, отправилась домой. Оставшиеся без женского общества юноши выразили неудовольствие виновнику поспешного ухода барышни – сначала завязалась перепалка, а потом и потасовка.Разгоряченный скандалом и спиртным школьник схватил нож и выставил его перед собой с криком: «Ну, кто пойдет на нож?!». Один из гостей, 19-летний рязанец, подскочил к юноше и ударил его ногой по корпусу. И получил в ответ от своего приятеля нож в грудь. Началось массивное внутреннее кровотечение, пострадавший не дожил до приезда медиков.