Что творится в нашей стране
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24094
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Что творится в нашей стране
http://www.rbc.ru/finances/22/04/2017/5 ... =gism_top1
В Минфине положительно отнеслись к идее обложения налогом доходов физических лиц, полученных с вкладов. По мнению замминистра Ильи Трунина, если с такой инициативой не выступит Минфин, ее поднимут «в политическом плане»
В Минфине положительно отнеслись к идее обложения налогом доходов физических лиц, полученных с вкладов. По мнению замминистра Ильи Трунина, если с такой инициативой не выступит Минфин, ее поднимут «в политическом плане»
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Что творится в нашей стране
Гастрольный тур сестер ̶Ц̶а̶ц̶у̶е̶в̶ы̶х̶ Дадашевых ... в Сбербанке не задался
Двух менеджериц Сбербанка задержали в салоне люксовых авто при покупке Ferrari ! Гламурные сестры Дадашевы похитили у клиента 40 миллионов рублей
Двух менеджериц Сбербанка задержали в салоне люксовых авто при покупке Ferrari ! Гламурные сестры Дадашевы похитили у клиента 40 миллионов рублей
Re: Что творится в нашей стране
В США еще одного хакера требуют задержать. В Минюсте США прокомментировали задержание россиянина Петра Левашова. Сообщается, что он с помощью ботнета занимался рассылкой спама.
В США можно воровать,а в России нельзя?
В США можно воровать,а в России нельзя?
Re: Что творится в нашей стране
ivanes писал(а):В США еще одного хакера требуют задержать. В Минюсте США прокомментировали задержание россиянина Петра Левашова. Сообщается, что он с помощью ботнета занимался рассылкой спама.
В США можно воровать,а в России нельзя?
А вы пробовали?
Напоминает рассуждения лохматых пту-шников 70-80-х...
"А почему у нас нельзя жвачку жевать на уроке, а в Америке можно?"
Re: Что творится в нашей стране
Тогда в 70-80 г не было казнокрадов и птушники не думали об этом.
Ныне в школе можно стрелять из ружья по полицейским,приносить в клуб гранату,бить учителя. Ныне вседозволенность. Можно кошек и собак казнить или сжигать. Нельзя применять УК для несовершеннолетних,но им можно митинговать и смене власти. Полная безответственность. Про жвачку- мелочь.
Ныне в школе можно стрелять из ружья по полицейским,приносить в клуб гранату,бить учителя. Ныне вседозволенность. Можно кошек и собак казнить или сжигать. Нельзя применять УК для несовершеннолетних,но им можно митинговать и смене власти. Полная безответственность. Про жвачку- мелочь.
Re: Что творится в нашей стране
ivanes писал(а):Тогда в 70-80 г не было казнокрадов и птушники не думали об этом.
Про жвачку- мелочь.
Ну, понятное дело... был моральный кодекс строителя коммунизма
Насчет жвачки и сравнения с птушником не обижайтесь так, к слову пришлось.
Просто хохлы добавили в новость пикантную подробность ...
Перед тем, как занять пост директора по регионам Сбербанка России, Игорь Рогожин, подозреваемый в краже дорогих часов Hublot стоимостью 600 тысяч рублей в VIP-зоне Внуково, с марта 2006 года по ноябрь 2011 года работал в компании Wrigley Ukraine: сначала в качестве директора по продажам, а затем — генерального менеджера.
Re: Что творится в нашей стране
Ну, понятное дело... был моральный кодекс строителя коммунизма.
Кто из птушников знал про моральный кодекс. Они много не знали. Но тогда были в действии УК РСФСР,ГК РСФСР.
Вы мне про школьников расскажите? Телеящик показал рязанских прыгунов с высоток.
1.6 млрд руб похищено при строительстве военных портовых сооружений на Камчатке. Воруют и там.
Кто из птушников знал про моральный кодекс. Они много не знали. Но тогда были в действии УК РСФСР,ГК РСФСР.
Вы мне про школьников расскажите? Телеящик показал рязанских прыгунов с высоток.
1.6 млрд руб похищено при строительстве военных портовых сооружений на Камчатке. Воруют и там.
Re: Что творится в нашей стране
ivanes писал(а):Вы мне про школьников расскажите? Телеящик показал рязанских прыгунов с высоток.
1.6 млрд руб похищено при строительстве военных портовых сооружений на Камчатке. Воруют и там.
Нет, конечно... с какого перепугу??? Если вы смотрите зомбоящик и слово через два понимаете... вам переводчик нужен, это не ко мне
Как у Шукшина... Василия Макаровича, в "Критиках"
Но все равно половину слов он не разбирал, а догадывался по губам актеров.
Иногда случалось, что дед вдруг ни с того ни с сего начинал хохотать. А в зале никто не смеялся.
Петька толкал его в бок и сердито шипел:
- Ты чего? Как дурак...
- А как он тут сказал? -" спрашивал дед.
Петька шепотом пересказывал деду в самое ухо:
- Не снижая темпов.
- Хе-хе-хе, - негромко смеялся дед уже над собой.- А мне не так показалось.
Re: Что творится в нашей стране
В Рязанском районном суде огласили приговор в отношении одиннадцатиклассника одной из рязанских школ. С учетом смягчающих обстоятельств (правдивые признательные показания) юноша получил 7 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса». июль 2015г
Один из молодых людей (семнадцатилетний житель Рязани, ученик 11-го класса одной из городских школ), уже будучи в состоянии опьянения, начал проявлять повышенное внимание к единственной в компании даме. Девушка, которой ухажер пришелся не по душе, отправилась домой. Оставшиеся без женского общества юноши выразили неудовольствие виновнику поспешного ухода барышни – сначала завязалась перепалка, а потом и потасовка.
Разгоряченный скандалом и спиртным школьник схватил нож и выставил его перед собой с криком: «Ну, кто пойдет на нож?!». Один из гостей, 19-летний рязанец, подскочил к юноше и ударил его ногой по корпусу. И получил в ответ от своего приятеля нож в грудь. Началось массивное внутреннее кровотечение, пострадавший не дожил до приезда медиков.
http://ya62.ru/news/laworder/ryazanskiy ... _ubiystvo/
Один из молодых людей (семнадцатилетний житель Рязани, ученик 11-го класса одной из городских школ), уже будучи в состоянии опьянения, начал проявлять повышенное внимание к единственной в компании даме. Девушка, которой ухажер пришелся не по душе, отправилась домой. Оставшиеся без женского общества юноши выразили неудовольствие виновнику поспешного ухода барышни – сначала завязалась перепалка, а потом и потасовка.
Разгоряченный скандалом и спиртным школьник схватил нож и выставил его перед собой с криком: «Ну, кто пойдет на нож?!». Один из гостей, 19-летний рязанец, подскочил к юноше и ударил его ногой по корпусу. И получил в ответ от своего приятеля нож в грудь. Началось массивное внутреннее кровотечение, пострадавший не дожил до приезда медиков.
http://ya62.ru/news/laworder/ryazanskiy ... _ubiystvo/
Re: Что творится в нашей стране
Напали на ее родителей, ударили ножом не менее 52 раз и металлическим газовым ключом не менее шести раз по различным частям тела. В результате отец девушки скончался на месте, жизнь матери врачам удалось спасти. После совершения преступления обвиняемые скрылись в Рязани. 17 декабря вечером они пришли в отдел полиции, расположенный в Рязани, и написали явку с повинной.
17-летняя жительница Московской области и ее 19-летний друг предстанут перед судом.
Подробнее на RZN.info:
https://www.rzn.info/news/2017/3/31/skr ... ystvo.html
17-летняя жительница Московской области и ее 19-летний друг предстанут перед судом.
Подробнее на RZN.info:
https://www.rzn.info/news/2017/3/31/skr ... ystvo.html
Re: Что творится в нашей стране
«Я прошу прощения у вас, дорогие украинцы, за тех людей, которые сидя в Челябинске знают лучше вас, что происходит в Украине. Простите, вот есть такие дебилы», – таким образом актёр очень любил лебезить перед воинствующими украинцами.
Источник: http://alexpashkov.info/blog/pashinin_vernulsya/
Вы хорошо помните актёра Анатолия Пашинина? Да-да, речь идёт о том самом деятеле культуры, который после «ЕвроМайдана» уехал из Москвы в Киев, а потом переместился в зону АТО для доставки гуманитарной помощи солдатам ВСУ.
Однако, подобный нырок в мир антироссийской пропаганды не помешал Пашинину (внимание!) вернуться в московский театр. Видимо, нехватка финансов способна возвращать политические взгляды человека в прежнее русло.
http://politobzor.net/show-111885-rusof ... oskvu.html
Источник: http://alexpashkov.info/blog/pashinin_vernulsya/
Вы хорошо помните актёра Анатолия Пашинина? Да-да, речь идёт о том самом деятеле культуры, который после «ЕвроМайдана» уехал из Москвы в Киев, а потом переместился в зону АТО для доставки гуманитарной помощи солдатам ВСУ.
Однако, подобный нырок в мир антироссийской пропаганды не помешал Пашинину (внимание!) вернуться в московский театр. Видимо, нехватка финансов способна возвращать политические взгляды человека в прежнее русло.
http://politobzor.net/show-111885-rusof ... oskvu.html
Re: Что творится в нашей стране
На телеканале РЕН ТВ вышел фильм-расследование "Либералам - черным налом", в котором журналисты рассказали, кого нанял экс-олигарх Михаил Ходорковский для подготовки к муниципальным выборам-2018, сколько он им платит и что скрывают его сторонники. Расследование также содержит уникальные документы и доказательства, проливающие свет на источники финансирования организации.
Девушка подчеркивает, как она "хорошо поднялась" за счет организации Ходорковского на прошлогодних выборах. По ее данным, кандидат в муниципальные депутаты может заработать "от 300 до 400 тысяч рублей на всю кампанию".
На страну – 120 млн рублей.
http://electek.ru/politika/25826-na-ren ... oppozicii-
Он-лайн тут
http://livefilm.info/kon/72493-liberala ... .2017.html
Девушка подчеркивает, как она "хорошо поднялась" за счет организации Ходорковского на прошлогодних выборах. По ее данным, кандидат в муниципальные депутаты может заработать "от 300 до 400 тысяч рублей на всю кампанию".
На страну – 120 млн рублей.
http://electek.ru/politika/25826-na-ren ... oppozicii-
Он-лайн тут
http://livefilm.info/kon/72493-liberala ... .2017.html
Re: Что творится в нашей стране
Пожар в селе Бубновка Иркутской области, где в результате инцидента сгорело 59 из 86 домов, в которых проживали 435 человек, произошел по вине местного жителя, соответствующее сообщение опубликовано на сайте главного управления МЧС по региону.
По свидетельству очевидцев произошедшего, как уточнили спасатели, мужчина сжигал мусор на своем участке. «Из-за сильного порыва ветра огонь вышел из-под контроля и перекинулся на строения».
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/590435869 ... ?from=main
Следственный комитет России по Бурятии расследует пожар в селе Черемушки в Прибайкальском районе республики. 28 апреля на окраине села произошло возгорание сухой травы. Огонь беспрепятственно перешел на территорию населенного пункта и уничтожил 17 жилых домов и несколько административных зданий. Сумма ущерба, причиненного пожаром местным жителям, по предварительным сведениям, превысила 7,5 млн руб.
https://kommersant.ru/doc/3287139
По свидетельству очевидцев произошедшего, как уточнили спасатели, мужчина сжигал мусор на своем участке. «Из-за сильного порыва ветра огонь вышел из-под контроля и перекинулся на строения».
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/590435869 ... ?from=main
Следственный комитет России по Бурятии расследует пожар в селе Черемушки в Прибайкальском районе республики. 28 апреля на окраине села произошло возгорание сухой травы. Огонь беспрепятственно перешел на территорию населенного пункта и уничтожил 17 жилых домов и несколько административных зданий. Сумма ущерба, причиненного пожаром местным жителям, по предварительным сведениям, превысила 7,5 млн руб.
https://kommersant.ru/doc/3287139
Re: Что творится в нашей стране
Около 3 млн евро в качестве моральной компенсации (в общей сумме) должна выплатить Россия, согласно решению ЕСПЧ, пострадавшим в результате теракта в Беслане в 2004 году. Это решение ЕСПЧ не удовлетворило ни российские власти, которые возмутились «неприемлемыми» формулировками суда, ни истцов, которым столь же неприемлемыми кажутся суммы выплат.
http://www.mk.ru/social/2017/04/13/resh ... stcam.html
Теперь никто из силовиков не приедет в Аланию-Сев.Осетию Все деньги ищите в Истоке- сети ЛВЗ. По-моему туда приехали террористы за деньгами. Кавказские горцы должны делиться друг с другом. Закон гор.
http://www.mk.ru/social/2017/04/13/resh ... stcam.html
Теперь никто из силовиков не приедет в Аланию-Сев.Осетию Все деньги ищите в Истоке- сети ЛВЗ. По-моему туда приехали террористы за деньгами. Кавказские горцы должны делиться друг с другом. Закон гор.
Re: Что творится в нашей стране
По словам секретаря ЦИКа Майи Гришиной, граждане России не имеют права быть избранными, если они осуждены к лишению свободы и имеют на день голосования неснятую и непогашенную судимость. Сегодня Кировской областной суд признал законным вынесение условного приговора Навальному по делу «Кировлеса».
Напомним, он также условно осужден и по делу «Ив Роше».
http://echo.msk.ru/news/1974488-echo.html
Напомним, он также условно осужден и по делу «Ив Роше».
http://echo.msk.ru/news/1974488-echo.html
Re: Что творится в нашей стране
То есть Вы предлагаете голосовать за Старого Пердуна, засунувшего Россию в два военных конфликта, не имеющих ни дипломатических, ни военных решений, ни перспектив выйти из них с "высокоподнятой головой". За просравшего экономику поца. За смердящий на весь мир коррупцией и бандитизмом режим гражданина Надоелова. Который раз он лезет на трон? 4-ый или 5-ый. Пару раз посидел и пошел вон. В пожизненные сенаторы. Даже в Китае это понимают. Кроме войны и коррупции ничего не обещая РФ, рискует через пару лет начать ходить под себя, пускать слюни или впасть в маразм а-ля Брежнев.
Re: Что творится в нашей стране
MrM писал(а):...Кроме войны и коррупции ничего не обещая РФ, рискует через пару лет начать ходить под себя, пускать слюни или впасть в маразм а-ля Брежнев.
Эх вы... бездуховное поколение спорившее на задних партах вместо того, чтобы учиться ... так вот и строите
Вот пацаны чуть постарше... те, кто застал те времена, те вот да, понавидались, а не понаслушались... как некоторые
Те, кто понЯли жизнь, рассуждают по другому, их Путин вполне даже устраивает
...Его совершенно устраивает настоящий президент Владимир Путин, только надо дождаться момента, когда президент обрубит наместничество Ротшильдов и обретет самостоятельность.
" -Все сегодняшние беспорядки в мире, войны, наезды на Россию связаны с началом передела власти после конца правления Ротшильдов. Владимир Путин до октября тоже должен соблюдать определенные договоры, но осенью он станет свободным президентом. Он достаточно силен, он куражист, за ним у страны хорошее будущее, которое начнет реализовываться после октября, когда Путин окажется на месте Ротшильдов"...
О ком это? А вот, хлебороб предприниматель
Re: Что творится в нашей стране
Этот тот еще фрукт.
То биржа Алиса на Ленинском пр-кте,то мастер по гробам и гробами в Президенты,ныне отшельник в лесу. Пришлось пообщаться с Стерлиговым. Его долго родственник из КГБ охранял и лелеил.
Шварц Вы лихо прошлись по высказыванию MrM.
Уточню.Выборы Президента назначены на март 2018г.
То биржа Алиса на Ленинском пр-кте,то мастер по гробам и гробами в Президенты,ныне отшельник в лесу. Пришлось пообщаться с Стерлиговым. Его долго родственник из КГБ охранял и лелеил.
Шварц Вы лихо прошлись по высказыванию MrM.
Уточню.Выборы Президента назначены на март 2018г.
Re: Что творится в нашей стране
На «крестьянском завтраке» , который устроил в «Комсомолке» Герман Стерлигов , выступил его однофамилец, фермер из Владимирской области, Генерал КГБ Александр Николаевич Стерлигов. https://youtu.be/X8ETYkMP6GM Вот некоторые отрывки из его выступления.
(11.50 минута записи) «Я в свое время разные проблемы решал. Работал в Правительстве, был руководителем аппарата Правительства, управляющим делами. И я просто поражаюсь. Есть масса вещей, которые легко устранимы.
«Нынешняя модель экономики выглядит так: все работают ради обогащения Банков; в то время, как Банки должны обеспечивать развитие производства и экономики. Все кормят ростовщиков.
Нужен Крестьянский Банк, который будет заниматься тем, что будет реально помогать фермерам встать на ноги. Это — первое.
Второе: Надо освободить крестьян от всяких налогов года на два. Мы платим двойной тариф и за газ, и за электричество. Надо дать крестьянину возможность построиться и встать на ноги.
Надо устранить существующие сейчас идиотские порядки!»
Надо создать условия, чтобы здоровая часть этих людей, а им по 50 лет, села на землю. Вы представляете, сколько будет крестьянских хозяйств, если двести тысяч военных посадить на землю!!!
Поселить их в вымирающие деревни, или создать новые деревни. Они смогут и армию кормить и городские рынки.»
(11.50 минута записи) «Я в свое время разные проблемы решал. Работал в Правительстве, был руководителем аппарата Правительства, управляющим делами. И я просто поражаюсь. Есть масса вещей, которые легко устранимы.
«Нынешняя модель экономики выглядит так: все работают ради обогащения Банков; в то время, как Банки должны обеспечивать развитие производства и экономики. Все кормят ростовщиков.
Нужен Крестьянский Банк, который будет заниматься тем, что будет реально помогать фермерам встать на ноги. Это — первое.
Второе: Надо освободить крестьян от всяких налогов года на два. Мы платим двойной тариф и за газ, и за электричество. Надо дать крестьянину возможность построиться и встать на ноги.
Надо устранить существующие сейчас идиотские порядки!»
Надо создать условия, чтобы здоровая часть этих людей, а им по 50 лет, села на землю. Вы представляете, сколько будет крестьянских хозяйств, если двести тысяч военных посадить на землю!!!
Поселить их в вымирающие деревни, или создать новые деревни. Они смогут и армию кормить и городские рынки.»
Re: Что творится в нашей стране
"Я, как сторонник действующей российской власти, как сторонник Владимира Владимировича Путина, сокрушаюсь, что недостаточно пока власти у президента и призываю его утвердить свою власть решительными действиями - искоренять пятую колонну в России всеми силами ...российский народ ждёт этого", "реальное, ответственное, единовластие в Кремле".
От Германа Львовича Стерлигова
http://general-ivanoff.livejournal.com/86644.html
От Германа Львовича Стерлигова
http://general-ivanoff.livejournal.com/86644.html
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