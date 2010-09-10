Что творится в нашей стране
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Что творится в нашей стране
Где справки о здоровье Стерлигова? Это заявления неадекватного человека.
Re: Что творится в нашей стране
ivanes писал(а):Этот тот еще фрукт.
Ага... вот и я удивляюсь, как можно так ̶н̶а̶п̶и̶т̶ь̶с̶я̶ ̶н̶а̶ ̶р̶у̶б̶л̶ь̶ раскрутиться на пятерку
ivanes писал(а):Этот тот еще фрукт.
То биржа Алиса на Ленинском пр-кте, Пришлось пообщаться с Стерлиговым.
Там и общались? Наверное, знаете тогда и место ... ну известное такое любому москвичу и даже гостю столицы...
ivanes писал(а): Его долго родственник из КГБ охранял и лелеил.
Неужели??? И звали его дядя...
ivanes писал(а):На «крестьянском завтраке» , который устроил в «Комсомолке» Герман Стерлигов , выступил его однофамилец, фермер из Владимирской области, Генерал КГБ Александр Николаевич Стерлигов.
Представляете, и это один и тот же человек
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