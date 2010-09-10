Что творится в нашей стране

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

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MrM
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2705
Зарегистрирован: 25 май 2009, 13:04

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение MrM » 21 минуту назад

Где справки о здоровье Стерлигова? Это заявления неадекватного человека.
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3631
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение Шварц » 6 минут назад

ivanes писал(а):Этот тот еще фрукт.


Ага... вот и я удивляюсь, как можно так ̶н̶а̶п̶и̶т̶ь̶с̶я̶ ̶н̶а̶ ̶р̶у̶б̶л̶ь̶ раскрутиться на пятерку :D

ivanes писал(а):Этот тот еще фрукт.
То биржа Алиса на Ленинском пр-кте, Пришлось пообщаться с Стерлиговым.


Там и общались? Наверное, знаете тогда и место ... ну известное такое :D любому москвичу и даже гостю столицы...

ivanes писал(а): Его долго родственник из КГБ охранял и лелеил.


Неужели??? И звали его :mrgreen: дядя...

ivanes писал(а):На «крестьянском завтраке» , который устроил в «Комсомолке» Герман Стерлигов , выступил его однофамилец, фермер из Владимирской области, Генерал КГБ Александр Николаевич Стерлигов.


Представляете, и это один и тот же человек :twisted:
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