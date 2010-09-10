Что творится в нашей стране
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Что творится в нашей стране
Где справки о здоровье Стерлигова? Это заявления неадекватного человека.
Re: Что творится в нашей стране
ivanes писал(а):Этот тот еще фрукт.
Ага... вот и я удивляюсь, как можно так ̶н̶а̶п̶и̶т̶ь̶с̶я̶ ̶н̶а̶ ̶р̶у̶б̶л̶ь̶ раскрутиться на пятерку
ivanes писал(а):Этот тот еще фрукт.
То биржа Алиса на Ленинском пр-кте, Пришлось пообщаться с Стерлиговым.
Там и общались? Наверное, знаете тогда и место ... ну известное такое любому москвичу и даже гостю столицы...
ivanes писал(а): Его долго родственник из КГБ охранял и лелеил.
Неужели??? И звали его дядя...
ivanes писал(а):На «крестьянском завтраке» , который устроил в «Комсомолке» Герман Стерлигов , выступил его однофамилец, фермер из Владимирской области, Генерал КГБ Александр Николаевич Стерлигов.
Представляете, и это один и тот же человек
Re: Что творится в нашей стране
MrM писал(а):Где справки о здоровье Стерлигова? Это заявления неадекватного человека.
А вы сомневаетесь???
Грешите на нашу разрешительную систему... нехорошо
https://www.youtube.com/watch?v=ad1g1K7uiTU
Имеется справочка, не извольте сумлеваться
Re: Что творится в нашей стране
ТОП-10 мировых продавцов вооружения.доля в мире%
1. США -33%; 2.Россия-22%;3.Китай -6,2%; 4. Франция-6%; 5.Германия-5,6%;6.Великобритания -4,6%; 7.Израиль-3%
8.Италия-2,7%; 9.Испания-2,6%; 10.Швейцария-1,8%
Чем торгует Россия.Стоимость а млн $
1. ЗРС С-300-1500; 2.Истребители Су-30-811; 3.Танки Т-90-750; 4.Вертолеты Ми-8/17-703;
5.Подводные лодки проекта 06361-668; 6.Истребители Су-35-416; 7.Истребители -МиГ-29-360:
8.Ракетные двигатели-138,6; 9.Завод по производству АК-103-100; 10.Танки Т-72-80.
Топ-10 экспортеров (млн $)
1.Алмаз-Антей-1500; 2. Корпорация Иркут-846; 3.Уралвагонзавод- 830; 4.Адмиралтейские верфи-668;
5.Авиазавод Комсомольск-на -Амуре -616; 6.Вертолетный завод Казань-557,3; 7. РСК МиГ -360
8. Авиазавод Улан-Уде-180; 9.НПО "Энергомаш"-138,6; 10.Концерн Калашников-100.
1. США -33%; 2.Россия-22%;3.Китай -6,2%; 4. Франция-6%; 5.Германия-5,6%;6.Великобритания -4,6%; 7.Израиль-3%
8.Италия-2,7%; 9.Испания-2,6%; 10.Швейцария-1,8%
Чем торгует Россия.Стоимость а млн $
1. ЗРС С-300-1500; 2.Истребители Су-30-811; 3.Танки Т-90-750; 4.Вертолеты Ми-8/17-703;
5.Подводные лодки проекта 06361-668; 6.Истребители Су-35-416; 7.Истребители -МиГ-29-360:
8.Ракетные двигатели-138,6; 9.Завод по производству АК-103-100; 10.Танки Т-72-80.
Топ-10 экспортеров (млн $)
1.Алмаз-Антей-1500; 2. Корпорация Иркут-846; 3.Уралвагонзавод- 830; 4.Адмиралтейские верфи-668;
5.Авиазавод Комсомольск-на -Амуре -616; 6.Вертолетный завод Казань-557,3; 7. РСК МиГ -360
8. Авиазавод Улан-Уде-180; 9.НПО "Энергомаш"-138,6; 10.Концерн Калашников-100.
Re: Что творится в нашей стране
Самый дешевый бензин Аи-95 в Венесуэле-0.5 руб/л
Самый дорогой бензин Аи-95 в Гонконге-110,2 руб/л
Цена бензина АИ-95 в России на 17.04.2017г-38,4 руб/л
Самый дорогой бензин Аи-95 в Гонконге-110,2 руб/л
Цена бензина АИ-95 в России на 17.04.2017г-38,4 руб/л
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