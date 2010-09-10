Сообщение Шварц » Вчера, 17:12

ivanes писал(а): Этот тот еще фрукт.



ivanes писал(а): Этот тот еще фрукт.

То биржа Алиса на Ленинском пр-кте, Пришлось пообщаться с Стерлиговым.

ivanes писал(а): Его долго родственник из КГБ охранял и лелеил.



ivanes писал(а): На «крестьянском завтраке» , который устроил в «Комсомолке» Герман Стерлигов , выступил его однофамилец, фермер из Владимирской области, Генерал КГБ Александр Николаевич Стерлигов.