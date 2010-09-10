Сообщение ivanes » 59 минут назад

Шварц писал(а): А отчего же не сообщаете нам о ценах на дрова или сено? Для полноты картинки...

Ныне дрова в Рязани стоят дорого.Лес сгорел в 2010г.Новый не вырос.Осталось вырубить Лесопарк.Дубовые колотые 2 000₽/1 куб.м.березовые 1600 руб/1 куб.м. П.Рыбное.Заливные луга ныне не в моде. Сено уже не требуется, комбикорм в моде и в рационе скота.В Гонконге нет или мало леса. Скот не держат там. Из-за цены на бензин в Венесуэле митингует молодежь.