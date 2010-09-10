Что творится в нашей стране
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Что творится в нашей стране
Где справки о здоровье Стерлигова? Это заявления неадекватного человека.
Re: Что творится в нашей стране
ivanes писал(а):Этот тот еще фрукт.
Ага... вот и я удивляюсь, как можно так ̶н̶а̶п̶и̶т̶ь̶с̶я̶ ̶н̶а̶ ̶р̶у̶б̶л̶ь̶ раскрутиться на пятерку
ivanes писал(а):Этот тот еще фрукт.
То биржа Алиса на Ленинском пр-кте, Пришлось пообщаться с Стерлиговым.
Там и общались? Наверное, знаете тогда и место ... ну известное такое любому москвичу и даже гостю столицы...
ivanes писал(а): Его долго родственник из КГБ охранял и лелеил.
Неужели??? И звали его дядя...
ivanes писал(а):На «крестьянском завтраке» , который устроил в «Комсомолке» Герман Стерлигов , выступил его однофамилец, фермер из Владимирской области, Генерал КГБ Александр Николаевич Стерлигов.
Представляете, и это один и тот же человек
Re: Что творится в нашей стране
MrM писал(а):Где справки о здоровье Стерлигова? Это заявления неадекватного человека.
А вы сомневаетесь???
Грешите на нашу разрешительную систему... нехорошо
https://www.youtube.com/watch?v=ad1g1K7uiTU
Имеется справочка, не извольте сумлеваться
Re: Что творится в нашей стране
ТОП-10 мировых продавцов вооружения.доля в мире%
1. США -33%; 2.Россия-22%;3.Китай -6,2%; 4. Франция-6%; 5.Германия-5,6%;6.Великобритания -4,6%; 7.Израиль-3%
8.Италия-2,7%; 9.Испания-2,6%; 10.Швейцария-1,8%
Чем торгует Россия.Стоимость а млн $
1. ЗРС С-300-1500; 2.Истребители Су-30-811; 3.Танки Т-90-750; 4.Вертолеты Ми-8/17-703;
5.Подводные лодки проекта 06361-668; 6.Истребители Су-35-416; 7.Истребители -МиГ-29-360:
8.Ракетные двигатели-138,6; 9.Завод по производству АК-103-100; 10.Танки Т-72-80.
Топ-10 экспортеров (млн $)
1.Алмаз-Антей-1500; 2. Корпорация Иркут-846; 3.Уралвагонзавод- 830; 4.Адмиралтейские верфи-668;
5.Авиазавод Комсомольск-на -Амуре -616; 6.Вертолетный завод Казань-557,3; 7. РСК МиГ -360
8. Авиазавод Улан-Уде-180; 9.НПО "Энергомаш"-138,6; 10.Концерн Калашников-100.
1. США -33%; 2.Россия-22%;3.Китай -6,2%; 4. Франция-6%; 5.Германия-5,6%;6.Великобритания -4,6%; 7.Израиль-3%
8.Италия-2,7%; 9.Испания-2,6%; 10.Швейцария-1,8%
Чем торгует Россия.Стоимость а млн $
1. ЗРС С-300-1500; 2.Истребители Су-30-811; 3.Танки Т-90-750; 4.Вертолеты Ми-8/17-703;
5.Подводные лодки проекта 06361-668; 6.Истребители Су-35-416; 7.Истребители -МиГ-29-360:
8.Ракетные двигатели-138,6; 9.Завод по производству АК-103-100; 10.Танки Т-72-80.
Топ-10 экспортеров (млн $)
1.Алмаз-Антей-1500; 2. Корпорация Иркут-846; 3.Уралвагонзавод- 830; 4.Адмиралтейские верфи-668;
5.Авиазавод Комсомольск-на -Амуре -616; 6.Вертолетный завод Казань-557,3; 7. РСК МиГ -360
8. Авиазавод Улан-Уде-180; 9.НПО "Энергомаш"-138,6; 10.Концерн Калашников-100.
Re: Что творится в нашей стране
Самый дешевый бензин Аи-95 в Венесуэле-0.5 руб/л
Самый дорогой бензин Аи-95 в Гонконге-110,2 руб/л
Цена бензина АИ-95 в России на 17.04.2017г-38,4 руб/л
Самый дорогой бензин Аи-95 в Гонконге-110,2 руб/л
Цена бензина АИ-95 в России на 17.04.2017г-38,4 руб/л
Re: Что творится в нашей стране
А отчего же не сообщаете нам о ценах на дрова или сено? Для полноты картинки...
Re: Что творится в нашей стране
этого..что..ли?MrM писал(а):Где справки о здоровье Стерлигова? Это заявления неадекватного человека.
Re: Что творится в нашей стране
Шварц писал(а):А отчего же не сообщаете нам о ценах на дрова или сено? Для полноты картинки...
Ныне дрова в Рязани стоят дорого.Лес сгорел в 2010г.Новый не вырос.Осталось вырубить Лесопарк.
Дубовые колотые 2 000₽/1 куб.м.березовые 1600 руб/1 куб.м. П.Рыбное.
http://дрова-рыбное.дровоколофф.рф/?pos ... 8645372005
Заливные луга ныне не в моде. Сено уже не требуется, комбикорм в моде и в рационе скота.
В Гонконге нет или мало леса. Скот не держат там. Из-за цены на бензин в Венесуэле митингует молодежь.
Re: Что творится в нашей стране
ivanes писал(а):Ныне дрова в Рязани стоят дорого.Лес сгорел в 2010г.Новый не вырос.Осталось вырубить Лесопарк.
Дубовые колотые 2 000₽/1 куб.м.березовые 1600 руб/1 куб.м. П.Рыбное.
Ладно... "Ты еще пошумишь, старый дуб (с)... (А.П.Гайдар, "Судьба барабанщика")
С дровами, будем считать, справились
ivanes писал(а):
Заливные луга ныне не в моде. Сено уже не требуется, комбикорм в моде и в рационе скота.
Ну, и шо видим??? Опять двойка...
Дедушка, у вас что... одни крестьяне в знакомцах и ни одного конезаводчика?
Короче, вы вообще не в теме, ни бум-бум, дупель-пусто, дырка от бублика, "нулевой" по этому вопросу. Незачет!
Можете реабилитироваться, настрочив обзор на тему динамики российских цен на мочевину, медный купорос, жмых подсолнечника и карбид кальция в бочках.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 243
- Зарегистрирован: 28 июл 2010, 23:50
Re: Что творится в нашей стране
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