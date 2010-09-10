Что творится в нашей стране
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Что творится в нашей стране
Где справки о здоровье Стерлигова? Это заявления неадекватного человека.
Re: Что творится в нашей стране
ivanes писал(а):Этот тот еще фрукт.
Ага... вот и я удивляюсь, как можно так ̶н̶а̶п̶и̶т̶ь̶с̶я̶ ̶н̶а̶ ̶р̶у̶б̶л̶ь̶ раскрутиться на пятерку
ivanes писал(а):Этот тот еще фрукт.
То биржа Алиса на Ленинском пр-кте, Пришлось пообщаться с Стерлиговым.
Там и общались? Наверное, знаете тогда и место ... ну известное такое любому москвичу и даже гостю столицы...
ivanes писал(а): Его долго родственник из КГБ охранял и лелеил.
Неужели??? И звали его дядя...
ivanes писал(а):На «крестьянском завтраке» , который устроил в «Комсомолке» Герман Стерлигов , выступил его однофамилец, фермер из Владимирской области, Генерал КГБ Александр Николаевич Стерлигов.
Представляете, и это один и тот же человек
Re: Что творится в нашей стране
MrM писал(а):Где справки о здоровье Стерлигова? Это заявления неадекватного человека.
А вы сомневаетесь???
Грешите на нашу разрешительную систему... нехорошо
https://www.youtube.com/watch?v=ad1g1K7uiTU
Имеется справочка, не извольте сумлеваться
Re: Что творится в нашей стране
ТОП-10 мировых продавцов вооружения.доля в мире%
1. США -33%; 2.Россия-22%;3.Китай -6,2%; 4. Франция-6%; 5.Германия-5,6%;6.Великобритания -4,6%; 7.Израиль-3%
8.Италия-2,7%; 9.Испания-2,6%; 10.Швейцария-1,8%
Чем торгует Россия.Стоимость а млн $
1. ЗРС С-300-1500; 2.Истребители Су-30-811; 3.Танки Т-90-750; 4.Вертолеты Ми-8/17-703;
5.Подводные лодки проекта 06361-668; 6.Истребители Су-35-416; 7.Истребители -МиГ-29-360:
8.Ракетные двигатели-138,6; 9.Завод по производству АК-103-100; 10.Танки Т-72-80.
Топ-10 экспортеров (млн $)
1.Алмаз-Антей-1500; 2. Корпорация Иркут-846; 3.Уралвагонзавод- 830; 4.Адмиралтейские верфи-668;
5.Авиазавод Комсомольск-на -Амуре -616; 6.Вертолетный завод Казань-557,3; 7. РСК МиГ -360
8. Авиазавод Улан-Уде-180; 9.НПО "Энергомаш"-138,6; 10.Концерн Калашников-100.
1. США -33%; 2.Россия-22%;3.Китай -6,2%; 4. Франция-6%; 5.Германия-5,6%;6.Великобритания -4,6%; 7.Израиль-3%
8.Италия-2,7%; 9.Испания-2,6%; 10.Швейцария-1,8%
Чем торгует Россия.Стоимость а млн $
1. ЗРС С-300-1500; 2.Истребители Су-30-811; 3.Танки Т-90-750; 4.Вертолеты Ми-8/17-703;
5.Подводные лодки проекта 06361-668; 6.Истребители Су-35-416; 7.Истребители -МиГ-29-360:
8.Ракетные двигатели-138,6; 9.Завод по производству АК-103-100; 10.Танки Т-72-80.
Топ-10 экспортеров (млн $)
1.Алмаз-Антей-1500; 2. Корпорация Иркут-846; 3.Уралвагонзавод- 830; 4.Адмиралтейские верфи-668;
5.Авиазавод Комсомольск-на -Амуре -616; 6.Вертолетный завод Казань-557,3; 7. РСК МиГ -360
8. Авиазавод Улан-Уде-180; 9.НПО "Энергомаш"-138,6; 10.Концерн Калашников-100.
Re: Что творится в нашей стране
Самый дешевый бензин Аи-95 в Венесуэле-0.5 руб/л
Самый дорогой бензин Аи-95 в Гонконге-110,2 руб/л
Цена бензина АИ-95 в России на 17.04.2017г-38,4 руб/л
Самый дорогой бензин Аи-95 в Гонконге-110,2 руб/л
Цена бензина АИ-95 в России на 17.04.2017г-38,4 руб/л
Re: Что творится в нашей стране
А отчего же не сообщаете нам о ценах на дрова или сено? Для полноты картинки...
Re: Что творится в нашей стране
этого..что..ли?MrM писал(а):Где справки о здоровье Стерлигова? Это заявления неадекватного человека.
Re: Что творится в нашей стране
Шварц писал(а):А отчего же не сообщаете нам о ценах на дрова или сено? Для полноты картинки...
Ныне дрова в Рязани стоят дорого.Лес сгорел в 2010г.Новый не вырос.Осталось вырубить Лесопарк.
Дубовые колотые 2 000₽/1 куб.м.березовые 1600 руб/1 куб.м. П.Рыбное.
http://дрова-рыбное.дровоколофф.рф/?pos ... 8645372005
Заливные луга ныне не в моде. Сено уже не требуется, комбикорм в моде и в рационе скота.
В Гонконге нет или мало леса. Скот не держат там. Из-за цены на бензин в Венесуэле митингует молодежь.
Re: Что творится в нашей стране
ivanes писал(а):Ныне дрова в Рязани стоят дорого.Лес сгорел в 2010г.Новый не вырос.Осталось вырубить Лесопарк.
Дубовые колотые 2 000₽/1 куб.м.березовые 1600 руб/1 куб.м. П.Рыбное.
Ладно... "Ты еще пошумишь, старый дуб (с)... (А.П.Гайдар, "Судьба барабанщика")
С дровами, будем считать, справились
ivanes писал(а):
Заливные луга ныне не в моде. Сено уже не требуется, комбикорм в моде и в рационе скота.
Ну, и шо видим??? Опять двойка...
Дедушка, у вас что... одни крестьяне в знакомцах и ни одного конезаводчика?
Короче, вы вообще не в теме, ни бум-бум, дупель-пусто, дырка от бублика, "нулевой" по этому вопросу. Незачет!
Можете реабилитироваться, настрочив обзор на тему динамики российских цен на мочевину, медный купорос, жмых подсолнечника и карбид кальция в бочках.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 243
- Зарегистрирован: 28 июл 2010, 23:50
Re: Что творится в нашей стране
Победителей Великой Отечественной войны и их благодарных потомков с Праздником - Днем Победы!!!
Re: Что творится в нашей стране
Фонд виолончелиста Сергея Ролдугина, друга президента Владимира Путина и фигуранта расследования о панамских офшорах, в четыре раза снизил свои расходы. Пожертвования в адрес организации сократились почти в девять раз
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/society/10/05/2017/5912efea9a79476b77d8e4d1?from=main
Жулье ищет новые таланты для организации "Фонда поддержки молодых дарований имени зиц-председателя Фунта".
Или может действительно упали доходы в шоу-бизнесе в связи с кризисом (с сарказмом)?
И эти фраера учат население Родину любить, залезая липкими лапками в карман каждому её жителю, ветерану ВОВ, старику или ребенку?
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/society/10/05/2017/5912efea9a79476b77d8e4d1?from=main
Жулье ищет новые таланты для организации "Фонда поддержки молодых дарований имени зиц-председателя Фунта".
Или может действительно упали доходы в шоу-бизнесе в связи с кризисом (с сарказмом)?
И эти фраера учат население Родину любить, залезая липкими лапками в карман каждому её жителю, ветерану ВОВ, старику или ребенку?
Re: Что творится в нашей стране
Данные опросов трех социологических служб-ВЦИОМ,ФОМ, Romir о шансах В.Путина на выборах в марте 2018года. Уровень поддержки Путина -61-66%. По данным Ramir за него готовы отдать голоса 65% избирателей в возрасте 18-23 года,64% - 24-34 года,61% - в возрасте 35-44лет. По данным ВЦИОМ избиратели старше 60лет готовы проголосовать за него 80%,по данным ФОМ-74%.
Среди достижений президента люди выделили присоединение Крыма,Севастополя и активную внешнюю политику.
Среди достижений президента люди выделили присоединение Крыма,Севастополя и активную внешнюю политику.
Re: Что творится в нашей стране
Шварц
Сергей Пеньшин, фермер из Рязанской области: «И штрафы, и норму об изъятии легко обойти. Некоторые, к примеру, для вида гоняют по полям трактор. Надо обязать тех, у кого есть земля сельхозназначения, отчитываться о полученной продукции, а не о вспаханной земле».
В предстоящую зимовку 2016 – 2017 годов заготовлено: сена – 55,5 тыс. тонн или 36,6% плана, сенажа – 278,8 тыс. тонн или 88,4%, силоса – 37,7 тыс. тонн или 5,57% требуемого количества. На одну условную голову крупного рогатого скота заложено 10,3 центнеров кормовых единиц, вдвое больше прошлогоднего значения на текущую дату.
Продам сочное зеленое сено с заливных лугов урожай 2016г. Самовывоз с.Поляны, Рязанский район.
Тюк квадратный (40х60х40) -20кг, цена за 1кг - 5 рублей.
Тюк круглый - 330кг, цена за 1кг - 3рубля. http://agro-russia.com
Подробнее: http://agro-russia.com/ru/trade/m-86012 ... eno-2016g/
Сергей Пеньшин, фермер из Рязанской области: «И штрафы, и норму об изъятии легко обойти. Некоторые, к примеру, для вида гоняют по полям трактор. Надо обязать тех, у кого есть земля сельхозназначения, отчитываться о полученной продукции, а не о вспаханной земле».
В предстоящую зимовку 2016 – 2017 годов заготовлено: сена – 55,5 тыс. тонн или 36,6% плана, сенажа – 278,8 тыс. тонн или 88,4%, силоса – 37,7 тыс. тонн или 5,57% требуемого количества. На одну условную голову крупного рогатого скота заложено 10,3 центнеров кормовых единиц, вдвое больше прошлогоднего значения на текущую дату.
Продам сочное зеленое сено с заливных лугов урожай 2016г. Самовывоз с.Поляны, Рязанский район.
Тюк квадратный (40х60х40) -20кг, цена за 1кг - 5 рублей.
Тюк круглый - 330кг, цена за 1кг - 3рубля. http://agro-russia.com
Подробнее: http://agro-russia.com/ru/trade/m-86012 ... eno-2016g/
Re: Что творится в нашей стране
ivanes писал(а):Сергей Пеньшин, фермер из Рязанской области: «И штрафы, и норму об изъятии легко обойти. Некоторые, к примеру, для вида гоняют по полям трактор. Надо обязать тех, у кого есть земля сельхозназначения, отчитываться о полученной продукции, а не о вспаханной земле».
А... это дружок ваш или опять, в "Аргументах и Фактах" заочно познакомились?
ivanes писал(а):
В предстоящую зимовку 2016 – 2017 годов заготовлено: сена – 55,5 тыс. тонн или 36,6% плана, сенажа – 278,8 тыс. тонн или 88,4%, силоса – 37,7 тыс. тонн или 5,57% требуемого количества. На одну условную голову крупного рогатого скота заложено 10,3 центнеров кормовых единиц, вдвое больше прошлогоднего значения на текущую дату.
Тут требуется ваш аналитический ум хватает ли сена условной голове КРС?
ivanes писал(а):Продам сочное зеленое сено с заливных лугов урожай 2016г. Самовывоз с.Поляны, Рязанский район.
Тюк квадратный (40х60х40) -20кг, цена за 1кг - 5 рублей.
Тюк круглый - 330кг, цена за 1кг - 3рубля.
Да ладно... вот прям -таки сочное-сочное, зеленое-зеленое?
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