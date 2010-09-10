Сообщение Шварц » 06 май 2017, 23:43

ivanes писал(а): Ныне дрова в Рязани стоят дорого.Лес сгорел в 2010г.Новый не вырос.Осталось вырубить Лесопарк.

Дубовые колотые 2 000₽/1 куб.м.березовые 1600 руб/1 куб.м. П.Рыбное.





ivanes писал(а):

Заливные луга ныне не в моде. Сено уже не требуется, комбикорм в моде и в рационе скота.



Ладно... "Ты еще пошумишь, старый дуб (с)... (А.П.Гайдар, "Судьба барабанщика")С дровами, будем считать, справилисьНу, и шо видим??? Опять двойка...Дедушка, у вас что... одни крестьяне в знакомцах и ни одного конезаводчика?Короче, вы вообще не в теме, ни бум-бум, дупель-пусто, дырка от бублика, "нулевой" по этому вопросу. Незачет!Можете реабилитироваться, настрочив обзор на тему динамики российских цен на мочевину, медный купорос, жмых подсолнечника и карбид кальция в бочках.