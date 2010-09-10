Что творится в нашей стране

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

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MrM
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2708
Зарегистрирован: 25 май 2009, 13:04

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение MrM » 04 май 2017, 16:56

Где справки о здоровье Стерлигова? Это заявления неадекватного человека.
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3648
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение Шварц » 04 май 2017, 17:12

ivanes писал(а):Этот тот еще фрукт.


Ага... вот и я удивляюсь, как можно так ̶н̶а̶п̶и̶т̶ь̶с̶я̶ ̶н̶а̶ ̶р̶у̶б̶л̶ь̶ раскрутиться на пятерку :D

ivanes писал(а):Этот тот еще фрукт.
То биржа Алиса на Ленинском пр-кте, Пришлось пообщаться с Стерлиговым.


Там и общались? Наверное, знаете тогда и место ... ну известное такое :D любому москвичу и даже гостю столицы...

ivanes писал(а): Его долго родственник из КГБ охранял и лелеил.


Неужели??? И звали его :mrgreen: дядя...

ivanes писал(а):На «крестьянском завтраке» , который устроил в «Комсомолке» Герман Стерлигов , выступил его однофамилец, фермер из Владимирской области, Генерал КГБ Александр Николаевич Стерлигов.


Представляете, и это один и тот же человек :twisted:
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3648
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение Шварц » 04 май 2017, 17:19

MrM писал(а):Где справки о здоровье Стерлигова? Это заявления неадекватного человека.


А вы сомневаетесь???

Изображение

Грешите на нашу разрешительную систему... нехорошо :evil:

Герман.jpg


https://www.youtube.com/watch?v=ad1g1K7uiTU

Имеется справочка, не извольте сумлеваться :lol:
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5812
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение ivanes » 05 май 2017, 16:12

ТОП-10 мировых продавцов вооружения.доля в мире%
1. США -33%; 2.Россия-22%;3.Китай -6,2%; 4. Франция-6%; 5.Германия-5,6%;6.Великобритания -4,6%; 7.Израиль-3%
8.Италия-2,7%; 9.Испания-2,6%; 10.Швейцария-1,8%

Чем торгует Россия.Стоимость а млн $
1. ЗРС С-300-1500; 2.Истребители Су-30-811; 3.Танки Т-90-750; 4.Вертолеты Ми-8/17-703;
5.Подводные лодки проекта 06361-668; 6.Истребители Су-35-416; 7.Истребители -МиГ-29-360:
8.Ракетные двигатели-138,6; 9.Завод по производству АК-103-100; 10.Танки Т-72-80.

Топ-10 экспортеров (млн $)
1.Алмаз-Антей-1500; 2. Корпорация Иркут-846; 3.Уралвагонзавод- 830; 4.Адмиралтейские верфи-668;
5.Авиазавод Комсомольск-на -Амуре -616; 6.Вертолетный завод Казань-557,3; 7. РСК МиГ -360
8. Авиазавод Улан-Уде-180; 9.НПО "Энергомаш"-138,6; 10.Концерн Калашников-100.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5812
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение ivanes » 05 май 2017, 16:18

Самый дешевый бензин Аи-95 в Венесуэле-0.5 руб/л
Самый дорогой бензин Аи-95 в Гонконге-110,2 руб/л
Цена бензина АИ-95 в России на 17.04.2017г-38,4 руб/л
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3648
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение Шварц » 05 май 2017, 18:51

А отчего же не сообщаете нам о ценах на дрова или сено? Для полноты картинки...
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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1936
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение Raider » 05 май 2017, 21:03

MrM писал(а):Где справки о здоровье Стерлигова? Это заявления неадекватного человека.
этого..что..ли?
Вложения
9587685.jpg
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5812
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение ivanes » 06 май 2017, 10:48

Шварц писал(а):А отчего же не сообщаете нам о ценах на дрова или сено? Для полноты картинки...

Ныне дрова в Рязани стоят дорого.Лес сгорел в 2010г.Новый не вырос.Осталось вырубить Лесопарк.
Дубовые колотые 2 000₽/1 куб.м.березовые 1600 руб/1 куб.м. П.Рыбное.
http://дрова-рыбное.дровоколофф.рф/?pos ... 8645372005

Заливные луга ныне не в моде. Сено уже не требуется, комбикорм в моде и в рационе скота.
В Гонконге нет или мало леса. Скот не держат там. Из-за цены на бензин в Венесуэле митингует молодежь.
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3648
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение Шварц » 06 май 2017, 23:43

ivanes писал(а):Ныне дрова в Рязани стоят дорого.Лес сгорел в 2010г.Новый не вырос.Осталось вырубить Лесопарк.
Дубовые колотые 2 000₽/1 куб.м.березовые 1600 руб/1 куб.м. П.Рыбное.



Ладно... "Ты еще пошумишь, старый дуб (с)... (А.П.Гайдар, "Судьба барабанщика")
С дровами, будем считать, справились :lol:

ivanes писал(а):
Заливные луга ныне не в моде. Сено уже не требуется, комбикорм в моде и в рационе скота.


Ну, и шо видим??? Опять двойка...
Дедушка, у вас что... одни крестьяне в знакомцах и ни одного конезаводчика?
Короче, вы вообще не в теме, ни бум-бум, дупель-пусто, дырка от бублика, "нулевой" по этому вопросу. Незачет!

Можете реабилитироваться, настрочив обзор на тему динамики российских цен на мочевину, медный купорос, жмых подсолнечника и карбид кальция в бочках.
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Schreibikus
Гость RZN.info
Сообщения: 243
Зарегистрирован: 28 июл 2010, 23:50

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение Schreibikus » 09 май 2017, 12:23

Победителей Великой Отечественной войны и их благодарных потомков с Праздником - Днем Победы!!!
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MrM
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2708
Зарегистрирован: 25 май 2009, 13:04

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение MrM » 10 май 2017, 16:04

Фонд виолончелиста Сергея Ролдугина, друга президента Владимира Путина и фигуранта расследования о панамских офшорах, в четыре раза снизил свои расходы. Пожертвования в адрес организации сократились почти в девять раз
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/society/10/05/2017/5912efea9a79476b77d8e4d1?from=main
Жулье ищет новые таланты для организации "Фонда поддержки молодых дарований имени зиц-председателя Фунта".
Или может действительно упали доходы в шоу-бизнесе в связи с кризисом (с сарказмом)?
И эти фраера учат население Родину любить, залезая липкими лапками в карман каждому её жителю, ветерану ВОВ, старику или ребенку?
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5812
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение ivanes » 10 май 2017, 16:20

Данные опросов трех социологических служб-ВЦИОМ,ФОМ, Romir о шансах В.Путина на выборах в марте 2018года. Уровень поддержки Путина -61-66%. По данным Ramir за него готовы отдать голоса 65% избирателей в возрасте 18-23 года,64% - 24-34 года,61% - в возрасте 35-44лет. По данным ВЦИОМ избиратели старше 60лет готовы проголосовать за него 80%,по данным ФОМ-74%.
Среди достижений президента люди выделили присоединение Крыма,Севастополя и активную внешнюю политику.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5812
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение ivanes » 10 май 2017, 16:28

Шварц
Сергей Пеньшин, фермер из Рязанской области: «И штрафы, и норму об изъятии легко обойти. Некоторые, к примеру, для вида гоняют по полям трактор. Надо обязать тех, у кого есть земля сельхозназначения, отчитываться о полученной продукции, а не о вспаханной земле».

В предстоящую зимовку 2016 – 2017 годов заготовлено: сена – 55,5 тыс. тонн или 36,6% плана, сенажа – 278,8 тыс. тонн или 88,4%, силоса – 37,7 тыс. тонн или 5,57% требуемого количества. На одну условную голову крупного рогатого скота заложено 10,3 центнеров кормовых единиц, вдвое больше прошлогоднего значения на текущую дату.

Продам сочное зеленое сено с заливных лугов урожай 2016г. Самовывоз с.Поляны, Рязанский район.
Тюк квадратный (40х60х40) -20кг, цена за 1кг - 5 рублей.
Тюк круглый - 330кг, цена за 1кг - 3рубля. http://agro-russia.com

Подробнее: http://agro-russia.com/ru/trade/m-86012 ... eno-2016g/
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3648
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение Шварц » 10 май 2017, 16:59

ivanes писал(а):Сергей Пеньшин, фермер из Рязанской области: «И штрафы, и норму об изъятии легко обойти. Некоторые, к примеру, для вида гоняют по полям трактор. Надо обязать тех, у кого есть земля сельхозназначения, отчитываться о полученной продукции, а не о вспаханной земле».



А... это дружок ваш или опять, в "Аргументах и Фактах" заочно познакомились? :lol:

ivanes писал(а):
В предстоящую зимовку 2016 – 2017 годов заготовлено: сена – 55,5 тыс. тонн или 36,6% плана, сенажа – 278,8 тыс. тонн или 88,4%, силоса – 37,7 тыс. тонн или 5,57% требуемого количества. На одну условную голову крупного рогатого скота заложено 10,3 центнеров кормовых единиц, вдвое больше прошлогоднего значения на текущую дату.



Тут требуется ваш аналитический ум :D хватает ли сена условной голове КРС?

ivanes писал(а):Продам сочное зеленое сено с заливных лугов урожай 2016г. Самовывоз с.Поляны, Рязанский район.
Тюк квадратный (40х60х40) -20кг, цена за 1кг - 5 рублей.
Тюк круглый - 330кг, цена за 1кг - 3рубля.


Да ладно... вот прям -таки сочное-сочное, зеленое-зеленое? :mrgreen:
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5812
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение ivanes » 11 май 2017, 11:00

Шварц
Если хотите давать мне советы,то пишите их на 100-долларовой купюрах.приму я их с радостью. АиФ рекомендовал.
5 Рублей рязанцы платят за 1 куб.м. природного газа и за 1 кг сена сочного.
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3648
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение Шварц » 11 май 2017, 12:51

ivanes писал(а):Шварц
Если хотите давать мне советы,то пишите их на 100-долларовой купюрах.приму я их с радостью. АиФ рекомендовал.


Извольте... По вашей просьбе и для вашей радости :twisted:

совет на соточке.jpg
Принимайте


А от своих советов меня избавьте великодушно. Буду вам благодарен за это.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11151
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение UNCLE1911 » 11 май 2017, 18:29

И не просто для дураков, а для быдлоэлектората.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5812
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение ivanes » 12 май 2017, 14:47

Быдлоэлекторат в Рязанской области. Концерт в августе 1996г на ЦСК обошелся в 200 тыс долларов.
Один губернатор из области-В.Н.Любимов.
Другой -Шпак Г.И. из вооруженных сил.Электорат избрал.
Третий из Московсой области- О.И.Ковалев.Электорат избрал.
Четвертый из Калужской области- Любимов.Электорат изберет в сентябре 2017г.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5812
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение ivanes » 12 май 2017, 14:54

Извольте... По вашей просьбе и для вашей радости :twisted: Шварц
Я никогда и ни кому не даю советы. Просто информирую. Вот информация чуть выше. Про губернаторов и электорат.
Один попал на деньги из "золотого завода",другой- за обмен голосов электората на пост сенатора. Ничтяк?
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5812
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение ivanes » 5 минут назад

Вчера отмечали всероссийский день посадки леса-праздник со слезами.
Ежедневно идут с водки о лесных пожарах.
Одни должны высаживать и выращивать леса,другие сжигать.
Теперь Президент контролирует строительство новых домов в замен сгоревших домов. То горим,то тонем. Карелию накрыл снегопад и мороз. В среднем идет потепление на планете.
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