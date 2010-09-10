Что творится в нашей стране
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Что творится в нашей стране
ivanes писал(а):Быдлоэлекторат в Рязанской области. Концерт в августе 1996г на ЦСК обошелся в 200 тыс долларов.
А что же вы хотели... за эти деньги и чтоб коньячишко был приличный, не палёный?
ivanes писал(а):Я никогда и ни кому не даю советы. Просто информирую.
Ого... нформатор, значит.. Инициативник?
ivanes писал(а): Ничтяк?
Не знаю Это когда чефирнуть охота, а в наличии только комсомольская кружка с дыркой?
ivanes писал(а):Вчера отмечали всероссийский день посадки леса-праздник со слезами.
Ежедневно идут с водки о лесных пожарах.
Видать, хорошо отметили С водкой, в лесу
ivanes писал(а):Одни должны высаживать и выращивать леса,другие сжигать.
Не должны, дед... так получается. Должна земля колхозу
ivanes писал(а): Теперь Президент контролирует строительство новых домов в замен сгоревших домов.
Принцип одного ̶к̶а̶р̶м̶а̶н̶а̶ окна ...
ivanes писал(а):В среднем идет потепление на планете.
Гольфстрим подкачал... не сдюжил
Re: Что творится в нашей стране
не зря выходит в молодости барабанщика Ивантьеса вычислили...дырявой посудой "наградили".Шварц писал(а):ivanes писал(а):Я никогда и ни кому не даю советы. Просто информирую.
Ого... нформатор, значит.. Инициативник?
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