Что творится в нашей стране

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3649
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение Шварц » Сегодня, 16:08

ivanes писал(а):Быдлоэлекторат в Рязанской области. Концерт в августе 1996г на ЦСК обошелся в 200 тыс долларов.


А что же вы хотели... за эти деньги и чтоб коньячишко был приличный, не палёный?

ivanes писал(а):Я никогда и ни кому не даю советы. Просто информирую.


Ого... нформатор, значит.. :cry: Инициативник?

ivanes писал(а): Ничтяк?


Не знаю :lol: :lol: Это когда чефирнуть охота, а в наличии только комсомольская кружка с дыркой?

ivanes писал(а):Вчера отмечали всероссийский день посадки леса-праздник со слезами.
Ежедневно идут с водки о лесных пожарах.


Видать, хорошо отметили :lol: С водкой, в лесу :twisted:

ivanes писал(а):Одни должны высаживать и выращивать леса,другие сжигать.


Не должны, дед... так получается. Должна земля колхозу :mrgreen:

ivanes писал(а): Теперь Президент контролирует строительство новых домов в замен сгоревших домов.


Принцип одного ̶к̶а̶р̶м̶а̶н̶а̶ окна ...

ivanes писал(а):В среднем идет потепление на планете.


Гольфстрим подкачал... не сдюжил :mrgreen:
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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1938
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение Raider » 52 минуты назад

Шварц писал(а):
ivanes писал(а):Я никогда и ни кому не даю советы. Просто информирую.

Ого... нформатор, значит.. :cry: Инициативник?
не зря выходит в молодости барабанщика Ивантьеса вычислили...дырявой посудой "наградили".
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