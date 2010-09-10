Сообщение Шварц » 16 май 2017, 16:08

ivanes писал(а): Быдлоэлекторат в Рязанской области. Концерт в августе 1996г на ЦСК обошелся в 200 тыс долларов.



ivanes писал(а): Я никогда и ни кому не даю советы. Просто информирую.

ivanes писал(а): Ничтяк?

ivanes писал(а): Вчера отмечали всероссийский день посадки леса-праздник со слезами.

Ежедневно идут с водки о лесных пожарах.



ivanes писал(а): Одни должны высаживать и выращивать леса,другие сжигать.



ivanes писал(а): Теперь Президент контролирует строительство новых домов в замен сгоревших домов.

ivanes писал(а): В среднем идет потепление на планете.

А что же вы хотели... за эти деньги и чтоб коньячишко был приличный, не палёный?Ого... нформатор, значит..Инициативник?Не знаюЭто когда чефирнуть охота, а в наличии только комсомольская кружка с дыркой?Видать, хорошо отметилиС водкой, в лесуНе должны, дед... так получается. Должна земля колхозуПринцип одного ̶к̶а̶р̶м̶а̶н̶а̶ окна ...Гольфстрим подкачал... не сдюжил