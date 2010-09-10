Что творится в нашей стране
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Что творится в нашей стране
ivanes писал(а):Быдлоэлекторат в Рязанской области. Концерт в августе 1996г на ЦСК обошелся в 200 тыс долларов.
А что же вы хотели... за эти деньги и чтоб коньячишко был приличный, не палёный?
ivanes писал(а):Я никогда и ни кому не даю советы. Просто информирую.
Ого... нформатор, значит.. Инициативник?
ivanes писал(а): Ничтяк?
Не знаю Это когда чефирнуть охота, а в наличии только комсомольская кружка с дыркой?
ivanes писал(а):Вчера отмечали всероссийский день посадки леса-праздник со слезами.
Ежедневно идут с водки о лесных пожарах.
Видать, хорошо отметили С водкой, в лесу
ivanes писал(а):Одни должны высаживать и выращивать леса,другие сжигать.
Не должны, дед... так получается. Должна земля колхозу
ivanes писал(а): Теперь Президент контролирует строительство новых домов в замен сгоревших домов.
Принцип одного ̶к̶а̶р̶м̶а̶н̶а̶ окна ...
ivanes писал(а):В среднем идет потепление на планете.
Гольфстрим подкачал... не сдюжил
Re: Что творится в нашей стране
не зря выходит в молодости барабанщика Ивантьеса вычислили...дырявой посудой "наградили".Шварц писал(а):ivanes писал(а):Я никогда и ни кому не даю советы. Просто информирую.
Ого... нформатор, значит.. Инициативник?
Re: Что творится в нашей стране
Я вычислил Влада,ФИО,должность,№ авто и адреса его и его родителей.
Потом вычислил ДядюЛеню из Полян и дату и марку проданной машины. Его Дату рождения 19.11.19..г.Его диплом в качестве актера на фестивале в Туле.
Потом вычислил ДядюЛеню из Полян и дату и марку проданной машины. Его Дату рождения 19.11.19..г.Его диплом в качестве актера на фестивале в Туле.
Re: Что творится в нашей стране
Поправки должны быть внесены до 1 сентября 2017 года. Ответственным за исполнение поручения назначен российский премьер-министр Дмитрий Медведев.
Поручение, о котором идет речь, Путин отдал по итогам встречи с представителями деловых организаций Новгородской области, проходившей 18 апреля. Один из участников встречи - производитель квартирных счетчиков - пожаловался президенту на «серую продукцию» на отечественном рынке. Путин тогда заявил, что нелегального импорта в стране стало много после того, «как мы подписали соответствующие документы в рамках Евразийского союза». Далее: https://news.rambler.ru/video/36833037/ ... e=copylink
Поручение, о котором идет речь, Путин отдал по итогам встречи с представителями деловых организаций Новгородской области, проходившей 18 апреля. Один из участников встречи - производитель квартирных счетчиков - пожаловался президенту на «серую продукцию» на отечественном рынке. Путин тогда заявил, что нелегального импорта в стране стало много после того, «как мы подписали соответствующие документы в рамках Евразийского союза». Далее: https://news.rambler.ru/video/36833037/ ... e=copylink
Re: Что творится в нашей стране
ivanes писал(а):Я вычислил Влада,ФИО,должность,№ авто и адреса его и его родителей.
Потом вычислил ДядюЛеню из Полян и дату и марку проданной машины. Его Дату рождения 19.11.19..г.Его диплом в качестве актера на фестивале в Туле.
Вычисляльщик, приезжай в тулу и в поляны. Будем вместе актерить и машинами фарцевать. )
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Что творится в нашей стране
Это Вам UNCLE1911
Не дано. Фарц давно закончился.Иди в банк и покупай валюту.доллар,Евро,Франк Швейцарии.фунт Великобритании.
Пора бы знать,что такое фарцевать? И актера из вас не вышло. Педвуз Рязанский фарцовки не научил.
Не дано. Фарц давно закончился.Иди в банк и покупай валюту.доллар,Евро,Франк Швейцарии.фунт Великобритании.
Пора бы знать,что такое фарцевать? И актера из вас не вышло. Педвуз Рязанский фарцовки не научил.
Re: Что творится в нашей стране
а зачем?ivanes писал(а):Я вычислил Влада,ФИО,должность,№ авто и адреса его и его родителей.
Потом вычислил ДядюЛеню из Полян и дату и марку проданной машины. Его Дату рождения 19.11.19..г.Его диплом в качестве актера на фестивале в Туле.
Re: Что творится в нашей стране
ivanes писал(а):Это Вам UNCLE1911
Не дано. Фарц давно закончился.Иди в банк и покупай валюту.доллар,Евро,Франк Швейцарии.фунт Великобритании.
Пора бы знать,что такое фарцевать? И актера из вас не вышло. Педвуз Рязанский фарцовки не научил.
Ну, ворюжка вертолетный, запузырь еще чего нибудь.
А не боишься, что про тебя все расскажу, старый мудак? Я ведь знаю)))
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Что творится в нашей стране
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