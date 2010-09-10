Что творится в нашей стране

Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.

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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3654
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение Шварц » 16 май 2017, 16:08

ivanes писал(а):Быдлоэлекторат в Рязанской области. Концерт в августе 1996г на ЦСК обошелся в 200 тыс долларов.


А что же вы хотели... за эти деньги и чтоб коньячишко был приличный, не палёный?

ivanes писал(а):Я никогда и ни кому не даю советы. Просто информирую.


Ого... нформатор, значит.. :cry: Инициативник?

ivanes писал(а): Ничтяк?


Не знаю :lol: :lol: Это когда чефирнуть охота, а в наличии только комсомольская кружка с дыркой?

ivanes писал(а):Вчера отмечали всероссийский день посадки леса-праздник со слезами.
Ежедневно идут с водки о лесных пожарах.


Видать, хорошо отметили :lol: С водкой, в лесу :twisted:

ivanes писал(а):Одни должны высаживать и выращивать леса,другие сжигать.


Не должны, дед... так получается. Должна земля колхозу :mrgreen:

ivanes писал(а): Теперь Президент контролирует строительство новых домов в замен сгоревших домов.


Принцип одного ̶к̶а̶р̶м̶а̶н̶а̶ окна ...

ivanes писал(а):В среднем идет потепление на планете.


Гольфстрим подкачал... не сдюжил :mrgreen:
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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1940
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение Raider » 16 май 2017, 17:15

Шварц писал(а):
ivanes писал(а):Я никогда и ни кому не даю советы. Просто информирую.

Ого... нформатор, значит.. :cry: Инициативник?
не зря выходит в молодости барабанщика Ивантьеса вычислили...дырявой посудой "наградили".
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5823
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение ivanes » 17 май 2017, 19:52

Я вычислил Влада,ФИО,должность,№ авто и адреса его и его родителей.
Потом вычислил ДядюЛеню из Полян и дату и марку проданной машины. Его Дату рождения 19.11.19..г.Его диплом в качестве актера на фестивале в Туле.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5823
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение ivanes » 17 май 2017, 21:05

Поправки должны быть внесены до 1 сентября 2017 года. Ответственным за исполнение поручения назначен российский премьер-министр Дмитрий Медведев.
Поручение, о котором идет речь, Путин отдал по итогам встречи с представителями деловых организаций Новгородской области, проходившей 18 апреля. Один из участников встречи - производитель квартирных счетчиков - пожаловался президенту на «серую продукцию» на отечественном рынке. Путин тогда заявил, что нелегального импорта в стране стало много после того, «как мы подписали соответствующие документы в рамках Евразийского союза». Далее: https://news.rambler.ru/video/36833037/ ... e=copylink
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11157
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение UNCLE1911 » 17 май 2017, 22:07

ivanes писал(а):Я вычислил Влада,ФИО,должность,№ авто и адреса его и его родителей.
Потом вычислил ДядюЛеню из Полян и дату и марку проданной машины. Его Дату рождения 19.11.19..г.Его диплом в качестве актера на фестивале в Туле.

Вычисляльщик, приезжай в тулу и в поляны. Будем вместе актерить и машинами фарцевать. )
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5823
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение ivanes » 17 май 2017, 22:15

Это Вам UNCLE1911
Не дано. Фарц давно закончился.Иди в банк и покупай валюту.доллар,Евро,Франк Швейцарии.фунт Великобритании.
Пора бы знать,что такое фарцевать? И актера из вас не вышло. Педвуз Рязанский фарцовки не научил.
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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1940
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение Raider » 18 май 2017, 07:23

ivanes писал(а):Я вычислил Влада,ФИО,должность,№ авто и адреса его и его родителей.
Потом вычислил ДядюЛеню из Полян и дату и марку проданной машины. Его Дату рождения 19.11.19..г.Его диплом в качестве актера на фестивале в Туле.
а зачем?
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11157
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение UNCLE1911 » 18 май 2017, 22:12

ivanes писал(а):Это Вам UNCLE1911
Не дано. Фарц давно закончился.Иди в банк и покупай валюту.доллар,Евро,Франк Швейцарии.фунт Великобритании.
Пора бы знать,что такое фарцевать? И актера из вас не вышло. Педвуз Рязанский фарцовки не научил.

Ну, ворюжка вертолетный, запузырь еще чего нибудь.
А не боишься, что про тебя все расскажу, старый мудак? Я ведь знаю)))
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5823
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение ivanes » Сегодня, 12:40

Как поживает полянский Аквапарк? Он работает?
Горки: аквапарк Рязани в Окской Жемчужине

Источник: http://aquaparkgo.ru/rossiya/akvapark-o ... lyany.html
Как поживает Газсервис? Армяне его крышуют? Или кое-что передали сельсовету?
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11157
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Что творится в нашей стране

Сообщение UNCLE1911 » 41 минуту назад

И как он поживает, господин Эбанидзе?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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