Сообщение ivanes » 55 минут назад

Инцидент у дома Макеева в Канкуне произошел 20 мая. В этот день, как писало издание Excelsior, «сотни» мексиканцев решили «линчевать» Макеева, после того как он опубликовал на своей странице в Youtube кадры, где выкрикивал слоганы и оскорбления в адрес граждан Мексики. Собравшиеся заставили россиянина выйти из дома, а затем толпа атаковала его. В ходе потасовки, по предварительным данным, Макеев ранил одного из участвовавших в драке мексиканцев. Позже стало известно, что он погиб. Самого россиянина в ходе инцидента сильно избили. Он так же был госпитализирован. Болбот затем сообщил, что Макеева перевели в состояние искусственной комы.Подробнее на РБК:Теперь мексиканцы караулят у больницы,чтобы "добавить" россиянину в палате. Пока его охраняют.