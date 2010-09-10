Что творится в нашей стране
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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Re: Что творится в нашей стране
ivanes писал(а):При СССР в Рязани девушка,работница ОКБ "Глобус" попала в аварию (утонула) при сплаве в Красноярском крае. Её течением отнесло за 200км.Только вертолетом можно вывести труп. Цена 8 000 руб за два работы до Красноярска.Далее поездом.
Всеми жителями собирали деньги для оплаты вертолета. Цена ВАЗ 2103 =7 200 руб. Никто не выступал.
Ныне трупы МЧС вывозит из Египта, Турции и Таиланда. Бесплатно. Рейс 100 000 тыс$. Вывозят попавших в ДТП.
Про эти затраты молчим.
Туфта какая-то, катером нельзя? Или каяком, если катер не пройдет. А то что вертолёт не везде приземлится товарисч не допонимает? Где документальное подтверждение дивной истории.
Кара-Мурза в своё время разбирал случай как дохлая крыса потравила детей, упала в молоко и 80 детишек откинулись на совсем, только выяснилось что в том населённом пункте садика не было. Это из творчества Веллера, если не ошибаюсь.
Re: Что творится в нашей стране
Cezar писал(а):UNCLE1911. и че ты мне тут накидал претензий? ты хоть знаешь как работают БФ? Или кроме воровства вокруг себя не видишь ничего? Иди уж, Пинкертон хренов, копай грядки дальше
Ну чё, "пернул и в кусты", царек - цезарек? Начал с ибунцом спорить? Ясен пень, с ним полегче дискутировать, он логик знатный.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Что творится в нашей стране
тебя ссыль просят как побираются в сша..а ты ибунца пинаешь..Cezar писал(а):Где документальное подтверждение дивной истории.
где прочитать можно? поделитесь первоисточником..Cezar писал(а):Кара-Мурза в своё время разбирал случай как дохлая крыса потравила детей, упала в молоко и 80 детишек откинулись на совсем, только выяснилось что в том населённом пункте садика не было. Это из творчества Веллера, если не ошибаюсь.
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24105
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Что творится в нашей стране
Raider писал(а):поделитесь первоисточником..
тебе ж русским языком сказано- из творчества Веллера. а Михаила Иосифовича аккуратно читать надо. он, мне помнится, Моше Даяна с Георгием Жуковым под Сталинградом смог познакомить)))))))))))))))))))
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Что творится в нашей стране
ах...вон оно чо...буду готов к неожиданностям..Cezar Где документальное подтверждение дивной истории?ФрекенСнорк писал(а):Raider писал(а):поделитесь первоисточником..
тебе ж русским языком сказано- из творчества Веллера. а Михаила Иосифовича аккуратно читать надо
Re: Что творится в нашей стране
Raider писал(а):тебя ссыль просят как побираются в сша..а ты ибунца пинаешь..
https://www.gofundme.com/medical-fundraising
где прочитать можно? поделитесь первоисточником..
Веллер об этом говорит, а книга "Советская цивилизация" в двух томах, том второй.
- Walker
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2452
- Зарегистрирован: 10 сен 2010, 14:44
- Контактная информация:
Re: Что творится в нашей стране
Cezar писал(а):Raider писал(а):тебя ссыль просят как побираются в сша..а ты ибунца пинаешь..
https://www.gofundme.com/medical-fundraising
Прежде чем сувать на обозрение почтенной публики написанный на американском языке фандрайзинговый сайт с американского сервера, неплохо было бы для начала познакомить ту же почтенную публику с основами медицинского страхования в стане вероятного противника:
Медицинское страхование в США покрывает только часть расходов, а иногда — вообще их не покрывает. Но её наличие позволяет застраховаться от “чрезмерно больших” расходов, если на то будет случай. Грубо говоря “лучше я буду каждый раз платить из своего кармана за визит к массажисту, но зато если я попаду в аварию и нужна будет операция за $200,000 — то я не стану внезапно банкротом…
В настоящее время каждый легальный резидент страны обязан иметь медицинскую страховку (требование т.н. Obamacare — прим. моё, W.”
Re: Что творится в нашей стране
Туфта какая-то, катером нельзя? Или каяком, если катер не пройдет.Cezar
Через пороги катер не прыгает.Сплав через пороги для туристов кайф высшей пробы. И 200 км по течению и 200км против течения на каяке,пробовали? Сколько времени ?
Подтверждение было в обществе туристов.Там ищите. Можете спросить Кюна старшего или Соколова Владимира.
Через пороги катер не прыгает.Сплав через пороги для туристов кайф высшей пробы. И 200 км по течению и 200км против течения на каяке,пробовали? Сколько времени ?
Подтверждение было в обществе туристов.Там ищите. Можете спросить Кюна старшего или Соколова Владимира.
Re: Что творится в нашей стране
я так и не понял..при чем здесь США? вроде про Канаду речь...обычный благотворительный сайт.Cezar писал(а):https://www.gofundme.com/medical-fundraisingRaider писал(а):тебя ссыль просят как побираются в сша..а ты ибунца пинаешь..
Вы Cezar определитесь ..толи у вас прекрасный терапевт. к которому вы через 30 минут на прием попадаете, или же вам всей страной надо скидываться на лечение.
Re: Что творится в нашей стране
Raider писал(а):e] я так и не понял..при чем здесь США? вроде про Канаду речь..
да вроде у Вас не было речи,у меня вроде-тоже..
Raider писал(а):фраза висит второй день...еще никто не возразил...ФрекенСнорк писал(а):и для лечения детей родители не побираются по фондам и соцсетям...
укажите что-ли,откуда про Канаду-то взяли?
обычный благотворительный сайт
укАжите на НЕобычный,где как-то по-особенному собирают?
толи у вас прекрасный терапевт. к которому вы через 30 минут на прием попадаете,
у меня-да, у вас-нет?
или же вам всей страной надо скидываться на лечение.
мне-нет,это к Фрекен Бок вопрос
Последний раз редактировалось Cezar 23 июл 2017, 00:00, всего редактировалось 1 раз.
Re: Что творится в нашей стране
ivanes писал(а):Подтверждение было в обществе туристов.Там ищите. Можете спросить Кюна старшего или Соколова Владимира.
Если не будет подробно о ВРЕМЕНИ (год) и ФИО, то-пруфф,или не было..
Re: Что творится в нашей стране
Cezar писал(а):ivanes писал(а):Подтверждение было в обществе туристов.Там ищите. Можете спросить Кюна старшего или Соколова Владимира.
Если не будет подробно о ВРЕМЕНИ (год) и ФИО, то-пруфф,или не было..
А про свои пруфы забыл, господин Фондосос?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Что творится в нашей стране
По данным руководителя Федерального центра СПИД Вадима Покровского, в России зарегистрировано 850 тысяч ВИЧ-инфицированных, причем из них антиретровирусную терапию получают только 260 тысяч больных. Всего же заражено этим вирусом более миллиона жителей страны.
https://lenta.ru/news/2017/07/23/vich/
https://lenta.ru/news/2017/07/23/vich/
Re: Что творится в нашей стране
Среди ректоров пензенских вузов максимальный доход — около 5,2 млн. рублей — в прошлом году получил Александр Гуляков, который возглавляет ПГУ, а также является депутатом Законодательного собрания Пензенской области. Его супруга получила менее 170 тыс. рублей.
В собственности ректора Пензенского государственного университета находятся земельный участок площадью 2,6 тыс. кв. метров, жилой дом площадью 312,6 кв. метра, гараж площадью 144,4 кв. метра, автомобили «Lexus LX-570» и «ГАЗ-М21».
Супруга Александра Гулякова владеет земельным участком площадью 1,4 тыс. кв. метров, жилым домом площадью около 157 кв. метров и автомашиной «Toyota RAV4».
Ректор Пензенского государственного университета архитектуры и строительства Юрий Скачков задекларировал доход в размере около 3,4 млн. рублей.
Ему принадлежат четыре квартиры площадью 35,7, 36,5, 37,8 и 109,9 кв. метра, автомобили «Audi A6» и «BMW X5».
Виктор Усманов, который исполняет обязанности ректора Пензенского государственного технологического университета с августа 2016 года, получил доход в размере около 2 млн. рублей, его супруга — более 1 млн. рублей.
В собственности и.о. ректора находятся земельный участок площадью 100 кв. метров, квартира площадью 35 кв. метров и автомобиль «Toyota RAV4». У его супруги имеется две квартиры площадью 55,1 и 40,7 кв. метра.
Ректор Пензенского государственного аграрного университета Олег Кухарев задекларировал доход в размере около 1,3 млн. рублей, его жена — около 52 тыс. рублей.
Супругам принадлежит по 1/5 доли земельного участка площадью 600 кв. метров. Также у Олега Кухарева в собственности имеется 4/10 доли квартиры площадью 63,9 кв метра, гараж площадью 19,2 кв. метра, а также автомобиль «Volkswagen Jetta». Его жена владеет 3/10 доли квартиры площадью 63,9 кв. метра и 1/3 доли квартиры площадью 35,3 кв. метра.
В собственности троих несовершеннолетних детей числятся по 1/5 доли земельного участка площадью 600 кв. метров и по 1/10 доли квартиры площадью 63,9 кв. метра.
Источник: https://penzanews.ru/education/115636-2017
© Информационное агентство «PenzaNews»
каковы показатели деклараций ректоров Рязанских ВУЗов?
В собственности ректора Пензенского государственного университета находятся земельный участок площадью 2,6 тыс. кв. метров, жилой дом площадью 312,6 кв. метра, гараж площадью 144,4 кв. метра, автомобили «Lexus LX-570» и «ГАЗ-М21».
Супруга Александра Гулякова владеет земельным участком площадью 1,4 тыс. кв. метров, жилым домом площадью около 157 кв. метров и автомашиной «Toyota RAV4».
Ректор Пензенского государственного университета архитектуры и строительства Юрий Скачков задекларировал доход в размере около 3,4 млн. рублей.
Ему принадлежат четыре квартиры площадью 35,7, 36,5, 37,8 и 109,9 кв. метра, автомобили «Audi A6» и «BMW X5».
Виктор Усманов, который исполняет обязанности ректора Пензенского государственного технологического университета с августа 2016 года, получил доход в размере около 2 млн. рублей, его супруга — более 1 млн. рублей.
В собственности и.о. ректора находятся земельный участок площадью 100 кв. метров, квартира площадью 35 кв. метров и автомобиль «Toyota RAV4». У его супруги имеется две квартиры площадью 55,1 и 40,7 кв. метра.
Ректор Пензенского государственного аграрного университета Олег Кухарев задекларировал доход в размере около 1,3 млн. рублей, его жена — около 52 тыс. рублей.
Супругам принадлежит по 1/5 доли земельного участка площадью 600 кв. метров. Также у Олега Кухарева в собственности имеется 4/10 доли квартиры площадью 63,9 кв метра, гараж площадью 19,2 кв. метра, а также автомобиль «Volkswagen Jetta». Его жена владеет 3/10 доли квартиры площадью 63,9 кв. метра и 1/3 доли квартиры площадью 35,3 кв. метра.
В собственности троих несовершеннолетних детей числятся по 1/5 доли земельного участка площадью 600 кв. метров и по 1/10 доли квартиры площадью 63,9 кв. метра.
Источник: https://penzanews.ru/education/115636-2017
© Информационное агентство «PenzaNews»
каковы показатели деклараций ректоров Рязанских ВУЗов?
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