Медицинское страхование в США покрывает только часть расходов , а иногда — вообще их не покрывает . Но её наличие позволяет застраховаться от “чрезмерно больших” расходов , если на то будет случай. Грубо говоря “лучше я буду каждый раз платить из своего кармана за визит к массажисту, но зато если я попаду в аварию и нужна будет операция за $200,000 — то я не стану внезапно банкротом…

В настоящее время каждый легальный резидент страны обязан иметь медицинскую страховку (требование т.н. Obamacare — прим. моё , W.”