Что творится в нашей стране
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- Walker
- Пользователь RZN.info
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- Зарегистрирован: 10 сен 2010, 14:44
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Re: Что творится в нашей стране
Кстати, о как-то позабытых чеках — тех самых, что выдает на кассе в магазине.
Помнится мне, неполных сорок месяцев тому назад на этом форуме один товарищ предлагал:
Так как по-видимому инициатор этого исследования к своей идее охладел или даже вовсе про неё забыл, то аналогичное весьма похожее исследование провели другие:
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Помнится мне, неполных сорок месяцев тому назад на этом форуме один товарищ предлагал:
…предлагаю простой и интересный эксперимент. Давайте составим свою корзину. Без особых излишеств, но так, чтобы можно было полноценно и здоровым образом питаться взрослому человеку, например, мужчине. Несколько десятков позиций/объемов. Съездим, например, в Ашан (или Ленту), цены зафиксируем на некую дату. Повторим через месяц в том же магазине и вуаля - предельно объективный результат в наших руках. Опубликуем, сравним с государственными 2.5% и "народными" 20%, сделаем выводы. При желании повторим еще через месяц (или это смогут сделать другие желающие).
Так как по-видимому инициатор этого исследования к своей идее охладел или даже вовсе про неё забыл, то аналогичное весьма похожее исследование провели другие:
Сотрудники Русской службы Би-би-си нашли у себя дома несколько чеков, оставшихся от закупок в гипермаркетах трехлетней давности.
Два документа датированы 27 июля и 4 августа 2014 года. В эти дни о грядущем продовольственном эмбарго знали разве что наиболее информированные люди в России.
Третий чек был отпечатан на кассе вечером 6 августа. По перечню продуктов в нем видны лихорадочные попытки покупателя запастись товарами, которые вот-вот могли исчезнуть из российских магазинов на неопределенный срок.
Из реальных цифр в трех чеках, пробитых с интервалом менее чем в две недели в 2014 году, мы составили единый список и проверили, во сколько бы обошлись те же еда и напитки сегодня…
Для корректности расчетов мы оставили за скобками "запрещенку" и другие товары, близких к которым по свойствам нам не удалось найти.
Если смотреть только на цены на продукты, то накопленная инфляция за аналогичный период достигла 34%. Непродовольственные товары стали на 28% дороже, услуги - на 24%.
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