Сотрудники Русской службы Би-би-си нашли у себя дома несколько чеков, оставшихся от закупок в гипермаркетах трехлетней давности.Два документа датированы 27 июля и 4 августа 2014 года. В эти дни о грядущем продовольственном эмбарго знали разве что наиболее информированные люди в России.Третий чек был отпечатан на кассе вечером 6 августа. По перечню продуктов в нем видны лихорадочные попытки покупателя запастись товарами, которые вот-вот могли исчезнуть из российских магазинов на неопределенный срок.Из реальных цифр в трех чеках, пробитых с интервалом менее чем в две недели в 2014 году, мы составили единый список и проверили, во сколько бы обошлись те же еда и напитки сегодня…Для корректности расчетов мы оставили за скобками "запрещенку" и другие товары, близких к которым по свойствам нам не удалось найти.Если смотреть только на цены на продукты, то накопленная инфляция за аналогичный период достигла 34%. Непродовольственные товары стали на 28% дороже, услуги - на 24%.