Что творится в нашей стране
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
- Walker
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2453
- Зарегистрирован: 10 сен 2010, 14:44
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Re: Что творится в нашей стране
Кстати, о как-то позабытых чеках — тех самых, что выдает на кассе в магазине.
Помнится мне, неполных сорок месяцев тому назад на этом форуме один товарищ предлагал:
Так как по-видимому инициатор этого исследования к своей идее охладел или даже вовсе про неё забыл, то аналогичное весьма похожее исследование провели другие:
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Помнится мне, неполных сорок месяцев тому назад на этом форуме один товарищ предлагал:
…предлагаю простой и интересный эксперимент. Давайте составим свою корзину. Без особых излишеств, но так, чтобы можно было полноценно и здоровым образом питаться взрослому человеку, например, мужчине. Несколько десятков позиций/объемов. Съездим, например, в Ашан (или Ленту), цены зафиксируем на некую дату. Повторим через месяц в том же магазине и вуаля - предельно объективный результат в наших руках. Опубликуем, сравним с государственными 2.5% и "народными" 20%, сделаем выводы. При желании повторим еще через месяц (или это смогут сделать другие желающие).
Так как по-видимому инициатор этого исследования к своей идее охладел или даже вовсе про неё забыл, то аналогичное весьма похожее исследование провели другие:
Сотрудники Русской службы Би-би-си нашли у себя дома несколько чеков, оставшихся от закупок в гипермаркетах трехлетней давности.
Два документа датированы 27 июля и 4 августа 2014 года. В эти дни о грядущем продовольственном эмбарго знали разве что наиболее информированные люди в России.
Третий чек был отпечатан на кассе вечером 6 августа. По перечню продуктов в нем видны лихорадочные попытки покупателя запастись товарами, которые вот-вот могли исчезнуть из российских магазинов на неопределенный срок.
Из реальных цифр в трех чеках, пробитых с интервалом менее чем в две недели в 2014 году, мы составили единый список и проверили, во сколько бы обошлись те же еда и напитки сегодня…
Для корректности расчетов мы оставили за скобками "запрещенку" и другие товары, близких к которым по свойствам нам не удалось найти.
Если смотреть только на цены на продукты, то накопленная инфляция за аналогичный период достигла 34%. Непродовольственные товары стали на 28% дороже, услуги - на 24%.
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Re: Что творится в нашей стране
Специально для сомневающихся. Годовщине Большого Террора посвящается:
Требовалось уничтожить наиболее трудолюбивую часть крестьян, экспроприировать их ресурсы, а остальных прикрепить к земле в качестве государственных бесправных батраков — для работы за символическую плату. Только такая колхозная система, несмотря на ее низкую рентабельность, позволяла партии удержать власть.
Требовалось уничтожить наиболее трудолюбивую часть крестьян, экспроприировать их ресурсы, а остальных прикрепить к земле в качестве государственных бесправных батраков — для работы за символическую плату. Только такая колхозная система, несмотря на ее низкую рентабельность, позволяла партии удержать власть.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 253
- Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42
Re: Что творится в нашей стране
Walker писал(а):Кстати, о как-то позабытых чеках — тех самых, что выдает на кассе в магазине.
Помнится мне, неполных сорок месяцев тому назад на этом форуме один товарищ предлагал:…предлагаю простой и интересный эксперимент. Давайте составим свою корзину. Без особых излишеств, но так, чтобы можно было полноценно и здоровым образом питаться взрослому человеку, например, мужчине. Несколько десятков позиций/объемов. Съездим, например, в Ашан (или Ленту), цены зафиксируем на некую дату. Повторим через месяц в том же магазине и вуаля - предельно объективный результат в наших руках. Опубликуем, сравним с государственными 2.5% и "народными" 20%, сделаем выводы. При желании повторим еще через месяц (или это смогут сделать другие желающие).
Так как по-видимому инициатор этого исследования к своей идее охладел или даже вовсе про неё забыл, то аналогичное весьма похожее исследование провели другие:
Корзина сотрудника BBC весьма специфична. Дикий рис, вино... Мда. Мы так не живем. Насчет того, чтобы брать форель в супермаркете, это молодой человек погорячился.
У меня чеков не сохранилось, но у наш семейный бюджет, как во времена СССР - плановый. В 2014 году на продукты выделялось 8000 рублей в месяц, в конце 2016 - 10000. Итого - плюс 25 процентов.
Но это не чистый эксперимент. В 2014 году мы все брали в "Глобусе", в 2016 мясо и рыбу брали через знакомых. Плюс ко всему, прекратили брать сыр, ибо после контрсанкций нормального не стало.
В общем, как в конце 80-х: хочешь нормальные продукты по неспекулянтским ценам - договаривайся!
Только живи, и до всего доживешь
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 04 авг 2017, 13:48
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