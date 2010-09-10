Что творится в нашей стране
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
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- Walker
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2454
- Зарегистрирован: 10 сен 2010, 14:44
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Re: Что творится в нашей стране
Кстати, о как-то позабытых чеках — тех самых, что выдает на кассе в магазине.
Помнится мне, неполных сорок месяцев тому назад на этом форуме один товарищ предлагал:
Так как по-видимому инициатор этого исследования к своей идее охладел или даже вовсе про неё забыл, то аналогичное весьма похожее исследование провели другие:
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Помнится мне, неполных сорок месяцев тому назад на этом форуме один товарищ предлагал:
…предлагаю простой и интересный эксперимент. Давайте составим свою корзину. Без особых излишеств, но так, чтобы можно было полноценно и здоровым образом питаться взрослому человеку, например, мужчине. Несколько десятков позиций/объемов. Съездим, например, в Ашан (или Ленту), цены зафиксируем на некую дату. Повторим через месяц в том же магазине и вуаля - предельно объективный результат в наших руках. Опубликуем, сравним с государственными 2.5% и "народными" 20%, сделаем выводы. При желании повторим еще через месяц (или это смогут сделать другие желающие).
Так как по-видимому инициатор этого исследования к своей идее охладел или даже вовсе про неё забыл, то аналогичное весьма похожее исследование провели другие:
Сотрудники Русской службы Би-би-си нашли у себя дома несколько чеков, оставшихся от закупок в гипермаркетах трехлетней давности.
Два документа датированы 27 июля и 4 августа 2014 года. В эти дни о грядущем продовольственном эмбарго знали разве что наиболее информированные люди в России.
Третий чек был отпечатан на кассе вечером 6 августа. По перечню продуктов в нем видны лихорадочные попытки покупателя запастись товарами, которые вот-вот могли исчезнуть из российских магазинов на неопределенный срок.
Из реальных цифр в трех чеках, пробитых с интервалом менее чем в две недели в 2014 году, мы составили единый список и проверили, во сколько бы обошлись те же еда и напитки сегодня…
Для корректности расчетов мы оставили за скобками "запрещенку" и другие товары, близких к которым по свойствам нам не удалось найти.
Если смотреть только на цены на продукты, то накопленная инфляция за аналогичный период достигла 34%. Непродовольственные товары стали на 28% дороже, услуги - на 24%.
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Re: Что творится в нашей стране
Специально для сомневающихся. Годовщине Большого Террора посвящается:
Требовалось уничтожить наиболее трудолюбивую часть крестьян, экспроприировать их ресурсы, а остальных прикрепить к земле в качестве государственных бесправных батраков — для работы за символическую плату. Только такая колхозная система, несмотря на ее низкую рентабельность, позволяла партии удержать власть.
Требовалось уничтожить наиболее трудолюбивую часть крестьян, экспроприировать их ресурсы, а остальных прикрепить к земле в качестве государственных бесправных батраков — для работы за символическую плату. Только такая колхозная система, несмотря на ее низкую рентабельность, позволяла партии удержать власть.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 253
- Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42
Re: Что творится в нашей стране
Walker писал(а):Кстати, о как-то позабытых чеках — тех самых, что выдает на кассе в магазине.
Помнится мне, неполных сорок месяцев тому назад на этом форуме один товарищ предлагал:…предлагаю простой и интересный эксперимент. Давайте составим свою корзину. Без особых излишеств, но так, чтобы можно было полноценно и здоровым образом питаться взрослому человеку, например, мужчине. Несколько десятков позиций/объемов. Съездим, например, в Ашан (или Ленту), цены зафиксируем на некую дату. Повторим через месяц в том же магазине и вуаля - предельно объективный результат в наших руках. Опубликуем, сравним с государственными 2.5% и "народными" 20%, сделаем выводы. При желании повторим еще через месяц (или это смогут сделать другие желающие).
Так как по-видимому инициатор этого исследования к своей идее охладел или даже вовсе про неё забыл, то аналогичное весьма похожее исследование провели другие:
Корзина сотрудника BBC весьма специфична. Дикий рис, вино... Мда. Мы так не живем. Насчет того, чтобы брать форель в супермаркете, это молодой человек погорячился.
У меня чеков не сохранилось, но у наш семейный бюджет, как во времена СССР - плановый. В 2014 году на продукты выделялось 8000 рублей в месяц, в конце 2016 - 10000. Итого - плюс 25 процентов.
Но это не чистый эксперимент. В 2014 году мы все брали в "Глобусе", в 2016 мясо и рыбу брали через знакомых. Плюс ко всему, прекратили брать сыр, ибо после контрсанкций нормального не стало.
В общем, как в конце 80-х: хочешь нормальные продукты по неспекулянтским ценам - договаривайся!
Только живи, и до всего доживешь
Re: Что творится в нашей стране
Районный суд Москвы от казал в иске Сергею Михайлову к Навальному.В своем фильме-расследовании о генпрокуроре Юрии Чайке Навальный назвал Михайлова криминальным авторитетом и главой солнцевской ОПГ.
Мол Михайловых в Москве много. НО...
"В 1996 году Михайлов был арестован в Швейцарии по обвинению в участии в солнцевской преступной группировке и отмывании денег. Все обвинения в свой адрес он категорически отрицал. В 1998 году суд присяжных полностью оправдал его. Михайлов получил более $500 тыс. компенсации и вернулся в Россию, где занялся бизнесом и благотворительностью. В 2002 году в его загородном доме в Наро-Фоминском районе Подмосковья прошел обыск. Никаких обвинений Михайлову российские правоохранительные органы при этом не предъявили.
В последние годы, судя по информации на официальном сайте бизнесмена, он посвящает большую часть времени работе благотворительного фонда «Участие», который в 1993 году учредил «вместе с другими жителями Солнцевского района Москвы». В 2014 году в списке наград на сайте Михайлова появились именные часы от президента России Владимира Путина. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в комментарии радио «Свобода», однако, опроверг факт вручения награды предпринимателю.
Но Храм Сергея Радонежского в Солнцево якобы он софинансировал из полученный денег от Швейцарии. Храм построен и действует.
Но... Михайлов вновь оказывается на свободе и выезжает в Венгрию. Вместе с Севой Могилевичем — одним из богатейших людей этой страны, имеющим в наших криминальных кругах определенную репутацию, открывает в Будапеште ряд фирм, пятизвездочный отель. Потом переезжает в Израиль, где оформляет фиктивный брак. При помощи Японца, с которым не раз встречался, приобретает виллу в Калифорнии. За это время, как следует из документов, он становится "управляющим директором со своей печатью компании "МАБ Интернэшнл" в Бельгии", открывает в Хьюстоне (США) компанию по экспорту-импорту.
Мол Михайловых в Москве много. НО...
"В 1996 году Михайлов был арестован в Швейцарии по обвинению в участии в солнцевской преступной группировке и отмывании денег. Все обвинения в свой адрес он категорически отрицал. В 1998 году суд присяжных полностью оправдал его. Михайлов получил более $500 тыс. компенсации и вернулся в Россию, где занялся бизнесом и благотворительностью. В 2002 году в его загородном доме в Наро-Фоминском районе Подмосковья прошел обыск. Никаких обвинений Михайлову российские правоохранительные органы при этом не предъявили.
В последние годы, судя по информации на официальном сайте бизнесмена, он посвящает большую часть времени работе благотворительного фонда «Участие», который в 1993 году учредил «вместе с другими жителями Солнцевского района Москвы». В 2014 году в списке наград на сайте Михайлова появились именные часы от президента России Владимира Путина. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в комментарии радио «Свобода», однако, опроверг факт вручения награды предпринимателю.
Но Храм Сергея Радонежского в Солнцево якобы он софинансировал из полученный денег от Швейцарии. Храм построен и действует.
Но... Михайлов вновь оказывается на свободе и выезжает в Венгрию. Вместе с Севой Могилевичем — одним из богатейших людей этой страны, имеющим в наших криминальных кругах определенную репутацию, открывает в Будапеште ряд фирм, пятизвездочный отель. Потом переезжает в Израиль, где оформляет фиктивный брак. При помощи Японца, с которым не раз встречался, приобретает виллу в Калифорнии. За это время, как следует из документов, он становится "управляющим директором со своей печатью компании "МАБ Интернэшнл" в Бельгии", открывает в Хьюстоне (США) компанию по экспорту-импорту.
Re: Что творится в нашей стране
ivanes писал(а):Районный суд Москвы от казал в иске Сергею Михайлову к Навальному.
Что, дедушка... сильно расстроился или обрадовался? Поясни уж
Re: Что творится в нашей стране
Вот так новость Первый зампрокурора транспортной прокуратуры Москвы задержан за взятку
Бред какой-то )))
https://moslenta.ru/proisshestviya/mosk ... 8-2017.htm
Требовать за возврат миллион (или даже два, что еще смешнее) за кортик, пусть даже очень раритетный... но стоимость которого максимум 2-3 тысячи евро
Это надо быть правда больным на голову... психиатру респект за экспресс-диагноз
Бред какой-то )))
Первый заместитель прокурора транспортной прокуратуры Москвы Павел Юркин требовал взятку у бизнесмена за разрешение на ввоз раритетного оружия.
Зампрокурора попытался притвориться слабоумным перед сотрудниками ФСБ, однако вызванный на место психиатр установил, что он здоров.
...взятку Юркин требовал от бизнесмена Сергея Пильгуна, который заказал себе из-за рубежа раритетный кортик времен фашистсткой Германии, принадлежавший одному из членов подзразделения СС.
https://moslenta.ru/proisshestviya/mosk ... 8-2017.htm
Требовать за возврат миллион (или даже два, что еще смешнее) за кортик, пусть даже очень раритетный... но стоимость которого максимум 2-3 тысячи евро
Это надо быть правда больным на голову... психиатру респект за экспресс-диагноз
Re: Что творится в нашей стране
Николай Валуев приехал к Николаю Любимову
Даже страшно подумать, зачем...
Даже страшно подумать, зачем...
Re: Что творится в нашей стране
MrM писал(а):Николай Валуев приехал к Николаю Любимову
Даже страшно подумать, зачем...
Да не бойтесь... это игра такая
Николай Валуев заметил...
— В прошлый мой визит в Рязанскую область был обозначен ряд проблемных вопросов, которые касались федеральной повестки. Сегодня мы готовы будем их обсудить.
В прошлый раз не доиграли
В ногах правды нет... Кресло русскому богатырю не приготовили... ̶к̶о̶с̶я̶ч̶о̶к̶ недоработочка у службы протокола
Re: Что творится в нашей стране
я думаю. если Героя России с выборов сняли...теперь надо ходить и озираться...поддержка ..типо приехала...Шварц писал(а):MrM писал(а):Николай Валуев приехал к Николаю Любимову
Даже страшно подумать, зачем...
Да не бойтесь... это игра такая :
Re: Что творится в нашей стране
Raider писал(а):Вчера сдавал отчеты в соцстрах и стал невольным свидетелем диалога бабули в инвалидном кресле и работницей соцстраха. Привезла она чеки на компенсацию затрат на протез и инвалидную коляску. Протез по чеку 18 тыров и коляска 22 тыра. Та ей при мне ей делает расчет компенсации За протез 289 рублей и за коляску 400.
Вопрос бабули - Эт чёй же дочка за такой расчет?
ответ - Это цены установленные правительством РФ. У них такие цены. Не хотите не получайте. а если будете получать надобно собрать пакет документов и через неопределенное время получите свои деньги, ибо на данный момент денег нет
Бабулька молча уронив слезу ретировалась не вымолвив при этом ни слова.
вообще-то все в состоянии на сайт ФСС сходить и размер возмещения посмотреть то ли врёте нагло, то ли услышали звон, то ли это сказка про шкурки и синих мальчиков)))
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24106
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Что творится в нашей стране
умерла Вера Глаголева.
после продолжительного лечения.
нет, не в России.
после продолжительного лечения.
нет, не в России.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Что творится в нашей стране
сказки, это когда на заборе..тьфу..на сайте читаешь одно...а выходишь на улицу...и в гумно наступаешь....Вы милейший когда ссылками поделитесь? про капремонт у родителей..про поборы в вашей Северной каролине..Cezar писал(а): это сказка про шкурки и синих мальчиков)))
Re: Что творится в нашей стране
Cezar писал(а):Raider писал(а):Вчера сдавал отчеты в соцстрах и стал невольным свидетелем диалога бабули в инвалидном кресле и работницей соцстраха. Привезла она чеки на компенсацию затрат на протез и инвалидную коляску. Протез по чеку 18 тыров и коляска 22 тыра. Та ей при мне ей делает расчет компенсации За протез 289 рублей и за коляску 400.
Вопрос бабули - Эт чёй же дочка за такой расчет?
ответ - Это цены установленные правительством РФ. У них такие цены. Не хотите не получайте. а если будете получать надобно собрать пакет документов и через неопределенное время получите свои деньги, ибо на данный момент денег нет
Бабулька молча уронив слезу ретировалась не вымолвив при этом ни слова.
вообще-то все в состоянии на сайт ФСС сходить и размер возмещения посмотреть то ли врёте нагло, то ли услышали звон, то ли это сказка про шкурки и синих мальчиков)))
Верьте ему! Фондовский присосун все знает. Уж ему зарплатешку не 400 рубликов платят, как той бабке за коляску.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Что творится в нашей стране
И мне соцстрах или собес при наличии чеков и договора на 240 тыс руб,выдали только 7 тыс руб. Просто таких денег у них нет.Точка.
Просто не могли себе представить,что дедули и бабули могут оплатить такие суммы.
Функциональные задачи фонда (ФСС):
-Обеспечение временных пособий;
-Выплата пособий по временной нетрудоспособности вследствие болезни;
-Обеспечение выплат по родовым сертификатам;
-Выплата пособий матерям, ухаживающим за маленькими детьми;
-Обеспечение финансовой поддержки при санитарно-курортном лечении льготных категорий;
-Содействие в финансировании приобретения инвалидных средств, протезных конструкций и средств реабилитации;
-Выплата пособий при рождении детей.
Другие финансовые поддержки:
-Выплаты денежных средств детям застрахованных лиц для курортного оздоровления;
-Доплаты при оказании первичной медицинской помощи;
-Доплаты при диспансеризации трудоспособных застрахованных лиц.
Просто не могли себе представить,что дедули и бабули могут оплатить такие суммы.
Функциональные задачи фонда (ФСС):
-Обеспечение временных пособий;
-Выплата пособий по временной нетрудоспособности вследствие болезни;
-Обеспечение выплат по родовым сертификатам;
-Выплата пособий матерям, ухаживающим за маленькими детьми;
-Обеспечение финансовой поддержки при санитарно-курортном лечении льготных категорий;
-Содействие в финансировании приобретения инвалидных средств, протезных конструкций и средств реабилитации;
-Выплата пособий при рождении детей.
Другие финансовые поддержки:
-Выплаты денежных средств детям застрахованных лиц для курортного оздоровления;
-Доплаты при оказании первичной медицинской помощи;
-Доплаты при диспансеризации трудоспособных застрахованных лиц.
Re: Что творится в нашей стране
а тебе что, не сказали стучать в дырявый барабан. чтоб отвлечь внимание, как озеро твоей страны отдали сопредельному государству?ivanes писал(а):И мне
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