Сообщение ivanes » 07 авг 2017, 14:37

Районный суд Москвы от казал в иске Сергею Михайлову к Навальному.В своем фильме-расследовании о генпрокуроре Юрии Чайке Навальный назвал Михайлова криминальным авторитетом и главой солнцевской ОПГ.

Мол Михайловых в Москве много. НО...



"В 1996 году Михайлов был арестован в Швейцарии по обвинению в участии в солнцевской преступной группировке и отмывании денег. Все обвинения в свой адрес он категорически отрицал. В 1998 году суд присяжных полностью оправдал его. Михайлов получил более $500 тыс. компенсации и вернулся в Россию, где занялся бизнесом и благотворительностью. В 2002 году в его загородном доме в Наро-Фоминском районе Подмосковья прошел обыск. Никаких обвинений Михайлову российские правоохранительные органы при этом не предъявили.



В последние годы, судя по информации на официальном сайте бизнесмена, он посвящает большую часть времени работе благотворительного фонда «Участие», который в 1993 году учредил «вместе с другими жителями Солнцевского района Москвы». В 2014 году в списке наград на сайте Михайлова появились именные часы от президента России Владимира Путина. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в комментарии радио «Свобода», однако, опроверг факт вручения награды предпринимателю.

Но Храм Сергея Радонежского в Солнцево якобы он софинансировал из полученный денег от Швейцарии. Храм построен и действует.



Но... Михайлов вновь оказывается на свободе и выезжает в Венгрию. Вместе с Севой Могилевичем — одним из богатейших людей этой страны, имеющим в наших криминальных кругах определенную репутацию, открывает в Будапеште ряд фирм, пятизвездочный отель. Потом переезжает в Израиль, где оформляет фиктивный брак. При помощи Японца, с которым не раз встречался, приобретает виллу в Калифорнии. За это время, как следует из документов, он становится "управляющим директором со своей печатью компании "МАБ Интернэшнл" в Бельгии", открывает в Хьюстоне (США) компанию по экспорту-импорту.