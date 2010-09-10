Что творится в нашей стране
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Что творится в нашей стране
В первую десятку рейтинга Forbes также вошли:
Гульсина Минниханова,супруга президента Татарстана,доход за 2016г =2,3 млрд руб
Раиса Бредний ,супруга депутата Улан-Удэ доход=1,9 млрд руб
Ольга Богомаз, супруга губернатора Брянской области;
Екатерина Игнатова, супруга гендиректора госкорпорации «Ростех»;
Елена Некрасова, супруга депутата Госдумы Александра Николаева;
Супруга депутата воронежской областной думы Григория Чуйко;
Супруга депутата брянского горсовета Алексея Исаева;
Супруга депутата думы Ставропольского края Анатолия Жданова;
Людмила Воробьева, супруга члена Совета Федерации Юрия Воробьева;
Супруга депутата Госдумы Сергея В. Петрова
Подробности: https://regnum.ru/news/2314592.html
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.
Гульсина Минниханова,супруга президента Татарстана,доход за 2016г =2,3 млрд руб
Раиса Бредний ,супруга депутата Улан-Удэ доход=1,9 млрд руб
Ольга Богомаз, супруга губернатора Брянской области;
Екатерина Игнатова, супруга гендиректора госкорпорации «Ростех»;
Елена Некрасова, супруга депутата Госдумы Александра Николаева;
Супруга депутата воронежской областной думы Григория Чуйко;
Супруга депутата брянского горсовета Алексея Исаева;
Супруга депутата думы Ставропольского края Анатолия Жданова;
Людмила Воробьева, супруга члена Совета Федерации Юрия Воробьева;
Супруга депутата Госдумы Сергея В. Петрова
Подробности: https://regnum.ru/news/2314592.html
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.
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