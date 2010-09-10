Сообщение ivanes » Сегодня, 15:54

Как россияне оказываются завербованными ИГИЛ и как они попадают в Ирак и Сирию? Об этом нашей съемочной группе рассказали двое выходцев из России, которые сейчас находятся в тюрьме у курдских ополченцев. Их обвиняют в причастности к «Исламскому государству».36-летний Хаплан Эбзеев из Карачеево-Черкесии в ноябре 2014 года и оказался в запрещенном ИГИЛ.32-летний Руслан Шавхалов родом из дагестанского Хасавюрта.Оба россиянина, как сами признаются, находились под командованием "рыжего генерала" — Абу Умара аш-Шишани — известного террориста из Панкисского ущелья. Именно он отвечал за "русскоязычный" сектор в «Исламском государстве».