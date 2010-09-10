Сообщение ivanes » 38 минут назад

Был на американском и польском форумах.

Работал и работаю бесплатно.Что делать с дипломированными специалистами? Ведь в этом году в школу,Вузы и колледжи пришло 15,5 млн учеников,студентов и учащихся.Что им светит?

Примерно 300 тыс выпускников ВУЗов ждет безработица. Не те специальности выбрали.







В 2017-м году количество выпускников после 11 классов обучения в школе составило примерно 717 000 человек.

Отметим, что общее количество студентов в России в 2017 году составит около 4,4 миллиона человек, в условиях переизбытка выпускников вузов на рынке труда и при сохранении спроса работодателей на трудовые ресурсы с высшим образованием около 10% из данной группы рискуют пополнить ряды безработных.

Число безработных в России в 2017 году составит 4,3 млн человек.